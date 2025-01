Ogier podesáté vyhrál Rallye Monte Carlo, Černý skončil čtrnáctý

Český pilot Jan Černý si v závěrečném dni polepšil o tři pozice a skončil čtrnáctý. V kategorii WRC2 obsadil sedmé místo. Filip Kohn byl klasifikován na 23. příčce.

Jedenačtyřicetiletý Ogier znovu vylepšil na slavné rallye rekord. Od krajana Sébastiena Loeba, se kterým se dříve o maximum dělil, se osamostatnil devátým triumfem předloni. Poprvé v Monackém knížectví zvítězil už v roce 2009, kdy rallye nebyla součástí MS. V letech 2014 až 2019 ji ovládl šestkrát za sebou a pak ještě v roce 2021.

„Znamená to pro mě všechno na světě,“ řekl Ogier, pro něhož je Rallye Monte Carlo domácím závodem, protože jejím centrem je Gap ve Francouzských Alpách, kde žije. Naznačil, že po jubilejním triumfu už by nemusel přidat žádný další.

„Nevím, jestli to bylo moje poslední Monte. Byl by to ale povedený závěr. Byl to skvělý víkend,“ dodal po 62. vítězství v kariéře. Zmítaly jím emoce, triumf věnoval strýci, který před rokem zemřel. „Myslím, že jsem tady měl celý víkend svoji šťastnou hvězdu, byl tu pořád se mnou,“ uvedl Ogier.

V čele soutěže byl už po pátku. Vyhrál celkem šest ze 17 odjetých rychlostních zkoušek a nejrychlejší byl i v závěrečné, speciálně bodované power stage, v níž o dvě desetiny předčil Evanse.

V poslední erzetě se na čtvrté místo posunul Kalle Rovanperä z Finska, který po dvou titulech absolvoval v předchozí sezoně jen vybrané závody, ale letos bude v barvách Toyoty plnohodnotným účastníkem šampionátu. Na Ogiera ztratil celkově 54,3 sekundy a o necelých pět porazil konkurenta z Hyundaie a dalšího bývalého šampiona Otta Tänaka z Estonska.