Solberg vede Rallye Monte Carlo už s více než minutovým náskokem

  19:37
Švéd Oliver Solberg má na Rallye Monte Carlo po druhé etapě už více než minutový náskok. Pilot Toyoty vede po devíti rychlostních zkouškách o minutu a osm sekund před britským týmovým kolegou Elfynem Evansem. O dalších šest sekund zpět se drží na třetím místě úřadující mistr světa Sébastien Ogier z Francie, který rovněž hájí barvy japonské automobilky.

Oliver Solberg během Rallye Monte Carlo | foto: IPA, Independent Photo Agency / AlamyProfimedia.cz

„Tohle jsem chtěl prostě mít jen za sebou,“ řekl Solberg po poslední zkoušce dne, která se jela na mokré trati a na břečce s blátem. „Nezvolil jsme dobře pneumatiky. Ale zvýšil jsem (dnes) náskok, to je fantastické,“ doplnil vítěz tří z pátečních šesti zkoušek. „Bylo to v režimu přežití. Na silnici je strašně bláta...“ doplnil obhájce loňského prvenství Ogier, který ovládl poslední dva testy.

Za devítinásobným světovým šampionem už v celkové klasifikaci následuje téměř čtyřminutová „propast“. A za ní v souboji jezdců týmu Hyundai získal navrch Francouz Adrien Fourmaux před Belgičanem Thierrym Neuvillem.

V úvodní soutěži nové sezony mistrovství světa nepokračuje Filip Mareš. Na Instagramu uvedl, že komisaři mu v závěru první etapy nedovolili pokračovat z bezpečnostních důvodů kvůli poškozenému vozu po nehodě z druhé rychlostní zkoušky. Druhý český jezdec na startu Filip Kohn figuruje na 21. pozici.

V sobotu bude rallye pokračovat čtyřmi testy a stejná porce čeká posádky i v nedělním finále.

Rallye Monte Carlo - po 2. etapě

Úvodní podnik MS v automobilových soutěžích

1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) 2:11:13,1, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -1:08,4, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -1:14,9, 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -5:05,2, 5. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -6:05,3, 6. Armstrong, Byrne (Ir./Ford Puma) -7:18,8, ...21. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia) -24:57,5.

