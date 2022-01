Chci prohánět ty nejrychlejší, říká Cais před startem v Monte Carlu

Spolujezdec má rekord Zkušený zlínský spolujezdec Jaroslav Jugas je novým českým rekordmanem na Rally Monte Carlo. Na sledované soutěži se letos představí už poosmé, čímž vyrovná historický zápis dalšího zkušeného navigátora Petra Grosse. Nikdo další z Čechů tolik účastí neposbíral. Mezi jezdci vede Martin Prokop se sedmi starty. „Všichni, kdo tuto soutěž absolvovali, vědí, jak je strašně těžká. O to víc mě to těší,“ pousmál se Jugas. Na Azurovém pobřeží začínal s Milanem Liškou, nyní už pošesté závodí s Martinem Radou v barvách Agrotec Czech Abarth Teamu. Zatímco všechny předchozí starty si připsali s Alfou Romeo 147, nyní osedlají Abarth 124 Rally RGT, speciál s náhonem na zadní kola. „Start se ‚zadokolkou‘ je pro nás jedním z motivů a velkou výzvou. Za podmínek, které tam obvykle panují, to bude náročnější na řízení než s alfou,“ uvědomuje si Rada. A na co si musí dávat pozor spolujezdec? „Třeba na přejezdy. Je tam spousta tunelů, musíte hlídat odbočky,“ připomněl Jugas. „Jeden rok se stalo, že posádky přijížděly do cíle z opačné strany, za což hrozí diskvalifikace.“