Mareš vyhrál Rallye Šumava Klatovy, na úvod nové sezony MČR porazil Kopeckého

Čtyřiatřicetiletý Mareš startující s vozem Toyota GR Yaris Rally2 si připsal druhé vítězství v MČR v kariéře. Dosud dokázal triumfovat jen v roce 2019 v Hustopečích.
V jubilejním 60. ročníku Rallye Šumava se Mareš dostal do čela již po druhé rychlostní zkoušce v sobotu a první místo neopustil. Po první etapě měl na Kopeckého náskok 16 sekund, v neděli jej ještě navýšil.
V samostatném hodnocení druhé etapy byl nejrychlejší Rakušan Simon Wagner, druhý muž loňského celkového hodnocení MČR ale první etapu po technických problémech nedokončil.
„Konečně nám to vyšlo, vyhráli jsme, udrželi jsme to a jsme spokojení. Děkuji všem fanouškům, že nás hnali dopředu, až do poslední zkoušky jsme si to užili. Teď se těšíme do Krumlova, snový začátek sezony, my se teď budeme snažit makat ještě více, aby to i v dalších závodech stačilo na boj o vítězství,“ řekl Mareš na svém instagramovém účtu.
Druhým dílem domácího šampionátu bude Rallye Český Krumlov 22. a 23. května.
Rallye Šumava Klatovy
úvodní závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:
1. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) 1:21:38,3, 2. Kopecký, Hovorka -28,0, 3. Stříteský, Krajča -35,7, 4. Březík, Bělák (všichni Škoda Fabia RS Rally2) -41,9, 5. Kundlák, Baran (SR/Škoda Fabia RS Rally2) -49,7, 6. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) -1:22,2.
Průběžné pořadí MČR: 1. Mareš 57, 2. Kopecký a Stříteský oba 41.