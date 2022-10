Nejmladší i nejlepší. WRC velebí umění finského mladíka Rovanperäho

Formule 1: Sebastian Vettel, 2010, 23 let

MotoGP: Marc Márquez, 2013, 20 let

WRC: Kalle Rovanperä, 2022, 22 let (dosud Colin McRae, 1995, 27 let)

24 hodin of Le Mans: Alexander Wurz, 1996, 22 let

Rallycros: Timmy Hansen, 1992, 27 let