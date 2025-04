Kopecký chce zpět titul v rallye, navigátora má od mistra. Začíná nová epizoda, líčí

„Na novou sezonu se už moc těším. Neřekl bych, že bude náročná. Bude krásná,“ řekl Kopecký, jenž minule prohrál se Stříteským o 46 bodů. Ten titul obhajovat nebude, zaměřil se na mistrovství Evropy a v Česku se představí jen na třech závodech.

I bez Stříteského nicméně startovní listiny na českém mistráku rozhodně nebudou chudé. „Čím větší konkurence, tím víc se těším,“ poznamenal Kopecký.

„Jsem rád, že jsou tady mladí a rychlí kluci a jeden z nich nás loni porazil. Budeme se snažit být co nejrychlejší, abychom titul letos urvali. Nebude to ale jednoduché,“ podotkl třiačtyřicetiletý pilot a zmínil kolegy Erika Caise, Adama Březíka, Filipa Kohna či Simona Wagnera. A taky zkušeného Václava Pecha, který po letech ve Fordu Focus WRC přesedá do vozu Rally2 a jeho výsledky se tak budou počítat do pořadí šampionátu.

Kopecký v minulých letech jezdil s Janem Hlouškem, nyní ale vedle něj usedne Hovorka, jenž spolupracoval se Stříteským. Ten si však pro svou evropskou misi vybral Igora Bacigála.

„Když jsem se dozvěděl, že Jirka nepojede s Dominikem, začal jsem přemýšlet o tom, že bychom mohli jet společně. Známe se hodně dlouho, začínal u nás v týmu jako mechanik a pak se vypracoval na skvělého navigátora. Jsem rád, že jsme se domluvili na spolupráci, začíná pro nás nová epizoda,“ uvedl.

„Pro mě to bylo až dojemné. Moje touha závodit začala v roce 2002, kdy jsem nastoupil do dílny týmu rodiny Kopeckých, a nikdy by mě nenapadlo, že budeme jezdit spolu,“ přiznal Hovorka.

Automobilový jezdec Jan Kopecký a jeho nový navigátor Jiří Hovorka (vlevo) pózují s modelem svého vozu.

Kopecký, mistr světa, Evropy, dokonce Asie a Tichomoří a desetinásobný vládce české rallye, jenž poznal i elitní svět vozů WRC, přitom po minulé sezoně seriózně přemýšlel, že svou bohatou a úspěšnou kariéru uzavře.

„Je pravda, že jsem to zvažoval. Staršímu klukovi, Pepovi, bude šest roků a v září půjde do školy. A Honzík ho dohání. Jsou čilí, chtějí být s námi a já se jim chci věnovat, což nejde, když jsem pořád pryč,“ vysvětloval.

Jelikož ale Agrotec Škoda Rally Team funguje, jak má, rozhodl se pokračovat. „Partneři se vyjádřili, že mají zájem nás i nadále podporovat, za což jim děkuji. Kdybych musel shánět nové, asi bych už do toho nešel,“ připustil. Závodění ho navíc pořád baví a velkou motivaci vidí i ve zmíněné konkurenci mladých dravců okolo sebe.

„Navíc i moji kluci chtějí, abych závodil. Jezdí za mnou na všechny závody, a když se vracím do servisu a vidím ty rozjasněné úsměvy a jak chtějí pomáhat mechanikům, tak to rozhodlo, že do toho jdu,“ dodal Kopecký, jehož závodní speciál ponese letos nové barvy – design vychází z petrolejově zelené.

Mistrovství ČR v rallye 2025 odstartuje v závěru dubna, kdy se uskuteční Rallye Šumava Klatovy. Kopecký se ještě předtím představí příští víkend na Rallye Morava, která je součásti série v rallyesprintu.