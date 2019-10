Překvapení: Hloušek bude na Britské rallye navigovat Kopeckého

O startu v seriálu mistrovství světa dosud Hloušek mohl jen snít. Sám nečekal, že se mu sen splní tak brzy. „Konkrétně rallye ve Walesu byla jednou ze soutěží, o kterých jsem snil nejvíce. Start v továrním týmu Škoda je také splněním tajného snu, ale momentálně cítím velkou zodpovědnost vůči Honzovi Kopeckému i celému týmu,“ řekl Hloušek.

Talentovaný navigátor v posledních letech tvořil dvojici s pilotem Filipem Marešem. S ním se z amatérských podmínek vyšvihl až na vrchol.

Letošní sezona se jim mimořádně vydařila. V mistrovství republiky skončili za Kopeckým na celkové stříbrné příčce a po atraktivní přetahované s britským pilotem Chrisem Ingramem ve zlínské Barum Rallye celkově ovládli třídu ERC1 Junior evropského šampionátu. „Je to největší den v mé kariéře a nejlepší závod v životě,“ radoval se tehdy Mareš z triumfu i prémie sto tisíc eur.

Nyní se úspěšná dvojice rozdělila a spolujezdec Hloušek zamířil za Janem Kopeckým do továrního týmu Škody. „Nabídka přišla jako blesk z čistého nebe, rozhodnout jsem se musel do druhého dne a na přípravu na závod jsem měl pouze několik dnů,“ přiznal Jan Hloušek.

Pro úřadujícího mistra světa v kategorii WRC 2 a mistra České republiky Jana Kopeckého bude Britská rallye ve Walesu hodně speciálním podnikem. Po dlouhé době pojede ve Škodě Fabia R5 s jiným navigátorem než s Pavlem Dreslerem.

„Chtěl bych Pavlovi poděkovat za jeho profesionalitu a spolupráci v uplynulých osmi letech. Byl velmi důležitou součástí úspěchů, jako byl zisk titulu mistrů Evropy v roce 2013, mistrů asijsko-pacifického poháru v roce 2014 a samozřejmě i vrchol v podobě zisku titulu mistrů světa v kategorii WRC 2 v loňské sezoně,“ uvedl Kopecký v tiskové zprávě.

„Jsem moc rád, že budu moci v Britské rallye ve Walesu využít služby Jana Hlouška. Spolu s Filipem Marešem už získal mnoho mezinárodních zkušeností a odvedl vynikající práci, když svého jezdce navigoval až k zisku titulu juniorského mistra Evropy.“

Rallye ve Walesu startuje už dnes večer 3,58 kilometru dlouhou „show-stage“ na známé závodní trati Oulton Park. Zítra posádky čeká devět rychlostních zkoušek s celkovou délkou 118,25 kilometru. Nejnáročnějším a nejdelším dnem soutěže bude sobota se sedmi rychlostními zkouškami, mezi něž se rozdělí 152,50 kilometru. Posledním dnem soutěže bude neděle s pěti rychlostními zkouškami a 38,42 kilometru.

„Závody mistrovství světa jsou náročné nejen svojí délkou, ale i obtížností rychlostních zkoušek a Wales patří zrovna k těm nejtěžším. Závod také ovlivňují proměnlivé povětrnostní podmínky a zejména také časté mlhy, v nichž se velmi těžko orientuje. Nervozitu se budu snažit hodit za hlavu, nechci udělat žádnou chybu a podat pokud možno co nejkvalitnější výkon,“ říká Jan Hloušek.

Poslední závod sezony by měl jablonecký navigátor absolvovat opět se svým tradičním pilotem Filipem Marešem. V listopadu by spolu podle plánu měli vyrazit na závod evropského šampionátu do Maďarska. „Co bude příští rok, zatím neřeším,“ tvrdí Hloušek.