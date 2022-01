Černý míří do rallyeového mistrovství světa, pomýšlí i na Dakar

Jedenatřicetiletý pilot bude závodit s vozem Ford Fiesta Rally3 v kategorii WRC3. Součástí dlouhodobé spolupráce je i plánovaný start Černého na Rallye Dakar.

„Je to neskutečné. Tak moc jsem se poslední roky chtěl vrátit do mistrovství světa a teď je to tady. S Jánem Miloněm, majitelem Jantar Teamu, jsme se shodli během několika minut. Máme stejné cíle a ambice, také proto byla společná cesta jasným řešením,“ uvedl Černý v tiskové zprávě.

Černý má za sebou sedm startů v MS. V roce 2011 se zapojil do takzvané WRC Academy a odjel šest závodů. Zatím poslední start si připsal v dubnu 2014, kdy se představil v Portugalsku.

„Byl jsem tenkrát na začátku a nevěděl jsem, jak věci chodí. Mistrovství světa je naprosto jiná úroveň a já jsem udělal několik špatných rozhodnutí a chyb. Věřím, že jsem se posunul a nasbíral jsem potřebné zkušenosti. Celkově jsem nyní v jiné situaci a doufám, že jsem se z chyb dostatečně poučil. Cíl je totiž naprosto jasný,“ řekl Černý k účasti v MS před jedenácti lety.

Šéf týmu Miloň se na spolupráci s Černým dohodl při setkání na závodech v Sosnové na Českolipsku. „Hledali jsme mladého jezdce na delší spolupráci. Dali jsme se do řeči a zjistili jsme, že si rozumíme. Jantar tým podporuje mladé talenty a Honza nám do toho zapadl. Navíc se nám hodí jako jezdec, kterého připravíme na Dakar,“ uvedl Miloň, v jehož barvách letos na slavné soutěži startuje český motocyklista David Pabiška.

Do sezony Černý vstoupí v Monte Carlu, představí se i v červnu na Sardinii. Další tři starty tým teprve určí.

„Do Monte Carla se neskutečně těším. Už jsem zde startoval, byl to sice závod mistrovství Evropy, ale podařilo se nám vyhrát prolog a zajet několik rychlých časů. Ale po mém výletu mimo trať jsme s prasklou spojovačkou museli odstoupit. Také jsem dlouho nezávodil na hřebíkách, tak uvidíme, jestli budou potřeba,“ uvedl Černý, kterého před rallye čekají ještě dvou až třídenní testy.