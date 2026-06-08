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Rally Hustopeče 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

  7:58
Po dvou odjetých závodech je tady třetí část Mistrovství ČR v rallye 2026, tentokrát se jede v okolí Hustopečí v okrese Břeclav. Termín je pátek 12. a sobota 13. června, těšit se opět můžeme na skvělé souboje.

Jan Kopecký a Jan Hloušek jedou Rally Hustopeče. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Rallye Hustopeče 2026 - informace
📅Datum:12. – 13. června 2026
🏎️Místo:Hustopeče, Česko
🏁Start:17:08 (1. den), 9:46 (2. den)
📺Kde sledovat:živé vstupy ČT

Výsledky 21. Agrotec Petronas Rally Hustopeče 2026

V tabulce níže najdete výsledky po jednotlivých etapách. Dokáže znovu zvítězit Adam Březík?

EtapaVýsledky
1. etapa (pátek 12. června)
2. etapa (sobota 13. června)

Harmonogram Agrotec Petronas Rally Hustopeče, mapa RZ

Při Hustopečské rallye často nechybí ani závodění ve tmě, letošní už 21. ročník tohoto závodu není výjimkou. Rychlostní zkoušky jsou rozložené do dvou dnů – během nich nás čeká celkem 12 erzet, šest v pátek a stejná porce v sobotu. Celkem se jede 151,46 měřených kilometrů.

V pátek se mezi bezmála 14kilometrové úseky Popice a Vlčí dolina - Kurdějov vměstnala ještě sedmikilometrová zkouška Křepice, která loni zažila premiéru. Letos se pojede v opačném směru. Všechny tyto úseky uvidíme dvakrát.

Stejný vzorec platí i pro sobotní zkoušky, začíná se už před desátou dopoledne. Nejdelším testem je pak trasa Kurdějov - Horní Bojanovice - Diváky, má totiž solidních 18,52 kilometrů a nabízí nejvíce šotoliny. Vítěze poznáme kolem třetí hodiny odpolední.

Pátek, 12. června 2026
RZMístoDélkaStart
-Starovice - Uherčice (shakedown)2,96 km10:30
RZ 1Popice 113,95 km17:08
RZ 2Křepice 17,10 km17:53
RZ 3Vlčí dolina - Kurdějov 113,91 km18:32
RZ 4Popice 213,95 km20:23
RZ 5Křepice 27,10 km21:08
RZ 6Vlčí dolina - Kurdějov 213,91 km21:47
Sobota, 13. června 2026
RZ 7Velké Pavlovice - Němčičky 113,50 km9:46
RZ 8Kurdějov - H. Bojanovice - Diváky 118,52 km10:31
RZ 9Diváky - Nikolčice 18,75 km11:09
RZ 10Velké Pavlovice - Němčičky 213,50 km13:05
RZ 11Kurdějov - H. Bojanovice - Diváky 218,52 km13:50
RZ 12Diváky - Nikolčice 28,75 km14:28

Prozkoumejte mapy všech RZ na oficiálním webu zde.

Dominik Stříteský a Ondřej Krajča s vozem Škoda Fabia RS Rally2 ovládli Rallye Český Krumlov.

Startovní listina Rallye Hustopeče 2026 se známými jmény

Rally mezi vinicemi či vinohrady, jak se závodu také říká, přiláká každoročně ty nejlepší české posádky. Nechybí tedy jména jako Jan Kopecký, Filip Mareš, aktuální lídr MČR Dominik Stříteský, Adam Březík, Erik Cais a další. Jede i další legenda, Václav Pech.

Seznam posádek na Rally Hustopeče 2026
ČísloPosádkaAuto
1Dominik Stříteský, Ondřej KrajčaŠkoda Fabia RS Rally2
2FIlip Mareš, Radovan BuchaToyota GR Yaris Rally2
3Adam Březík, Zdeněk Bělák jr.Škoda Fabia RS Rally2
4Jan Kopecký, Jiří HovorkaŠkoda Fabia RS Rally2
5Ján Kundlák, Peter BaranŠkoda Fabia RS Rally2
6Erik Cais, Daniel TrunkátHyundai i20 N Rally2
7Simon Wagner, Hanna OstlenderHyundai i20 N Rally2
8Filip Kohn, Petr TěšínskýŠkoda Fabia RS Rally2
9Václav Pech jr., Petr UhelCitroën C3 Rally2
10Věroslav Cvrček ml., Pavel JansaŠkoda Fabia RS Rally2

Pro kompletní startovní listinu navštivte například známý web eWRC-results.com.

Vstupenky na Agrotec Rally Hustopeče

Diváci mohou navštívit slavnostní start a cíl, servisní zónu nebo být přímo podél trati na vyznačených místech. Vstup je zdarma. Více informací najdete na webu pořadatele, stejně jako informace o uzavírkách v obcích, kudy rally projíždí.

Kde sledovat Agrotec Petronas Rally Hustopeče 2026 live, přímý přenos

Stejně jako loni by měly být k dispozici alespoň živé vstupy České televize, oficiální streamy nejspíš k dispozici nebudou. Aktuální informace jsou například na facebooku celé akce.

Vítězové hustopečské rally - Kopecký, Pech, Březík a další

Mezi šampiony se už zařadilo spoustu jezdců, vyčnívají z nich ale dlouholetí rivalové Jan Kopecký a Václav Pech. První jmenovaný dokázal triumfovat 8×, Pech má na kontě pět vítězství. Poslední dva roky ale patřily Adamu Březíkovi.

Rallye Hustopeče - poslední vítězové
RokPosádkaAuto
2025Adam Březík / Ondřej KrajčaŠkoda Fabia RS Rally2
2024Adam Březík / Ondřej KrajčaŠkoda Fabia RS Rally2
2023Václav Pech / Petr UhelFord Focus WRC
2022Jan Kopecký / Jan HloušekŠkoda Fabia Rally2 evo
2021Václav Pech / Petr UhelFord Focus WRC
2019Filip Mareš / Jan HloušekŠkoda Fabia R5
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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Wang vs. SamsonTenis - - 8. 6. 2026:Wang vs. Samson //www.idnes.cz/sport
8. 6. 12:30
  • 1.49
  • -
  • 2.43
Plíšková vs. KesslerováTenis - - 8. 6. 2026:Plíšková vs. Kesslerová //www.idnes.cz/sport
8. 6. 13:00
  • 1.69
  • -
  • 2.17
Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 4. zápas - 8. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
8. 6. 18:00
  • 2.84
  • 14.50
  • 1.49
Jastremská vs. BejlekTenis - - 9. 6. 2026:Jastremská vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
9. 6. 10:00
  • 1.53
  • -
  • 2.49
Program a výsledky
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Výsledky

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