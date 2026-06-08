|Rallye Hustopeče 2026 - informace
|📅Datum:
|12. – 13. června 2026
|🏎️Místo:
|Hustopeče, Česko
|🏁Start:
|17:08 (1. den), 9:46 (2. den)
|📺Kde sledovat:
|živé vstupy ČT
Výsledky 21. Agrotec Petronas Rally Hustopeče 2026
V tabulce níže najdete výsledky po jednotlivých etapách. Dokáže znovu zvítězit Adam Březík?
|Etapa
|Výsledky
|1. etapa (pátek 12. června)
|2. etapa (sobota 13. června)
Harmonogram Agrotec Petronas Rally Hustopeče, mapa RZ
Při Hustopečské rallye často nechybí ani závodění ve tmě, letošní už 21. ročník tohoto závodu není výjimkou. Rychlostní zkoušky jsou rozložené do dvou dnů – během nich nás čeká celkem 12 erzet, šest v pátek a stejná porce v sobotu. Celkem se jede 151,46 měřených kilometrů.
V pátek se mezi bezmála 14kilometrové úseky Popice a Vlčí dolina - Kurdějov vměstnala ještě sedmikilometrová zkouška Křepice, která loni zažila premiéru. Letos se pojede v opačném směru. Všechny tyto úseky uvidíme dvakrát.
Stejný vzorec platí i pro sobotní zkoušky, začíná se už před desátou dopoledne. Nejdelším testem je pak trasa Kurdějov - Horní Bojanovice - Diváky, má totiž solidních 18,52 kilometrů a nabízí nejvíce šotoliny. Vítěze poznáme kolem třetí hodiny odpolední.
|Pátek, 12. června 2026
|RZ
|Místo
|Délka
|Start
|-
|Starovice - Uherčice (shakedown)
|2,96 km
|10:30
|RZ 1
|Popice 1
|13,95 km
|17:08
|RZ 2
|Křepice 1
|7,10 km
|17:53
|RZ 3
|Vlčí dolina - Kurdějov 1
|13,91 km
|18:32
|RZ 4
|Popice 2
|13,95 km
|20:23
|RZ 5
|Křepice 2
|7,10 km
|21:08
|RZ 6
|Vlčí dolina - Kurdějov 2
|13,91 km
|21:47
|Sobota, 13. června 2026
|RZ 7
|Velké Pavlovice - Němčičky 1
|13,50 km
|9:46
|RZ 8
|Kurdějov - H. Bojanovice - Diváky 1
|18,52 km
|10:31
|RZ 9
|Diváky - Nikolčice 1
|8,75 km
|11:09
|RZ 10
|Velké Pavlovice - Němčičky 2
|13,50 km
|13:05
|RZ 11
|Kurdějov - H. Bojanovice - Diváky 2
|18,52 km
|13:50
|RZ 12
|Diváky - Nikolčice 2
|8,75 km
|14:28
Prozkoumejte mapy všech RZ na oficiálním webu zde.
Startovní listina Rallye Hustopeče 2026 se známými jmény
Rally mezi vinicemi či vinohrady, jak se závodu také říká, přiláká každoročně ty nejlepší české posádky. Nechybí tedy jména jako Jan Kopecký, Filip Mareš, aktuální lídr MČR Dominik Stříteský, Adam Březík, Erik Cais a další. Jede i další legenda, Václav Pech.
|Seznam posádek na Rally Hustopeče 2026
|Číslo
|Posádka
|Auto
|1
|Dominik Stříteský, Ondřej Krajča
|Škoda Fabia RS Rally2
|2
|FIlip Mareš, Radovan Bucha
|Toyota GR Yaris Rally2
|3
|Adam Březík, Zdeněk Bělák jr.
|Škoda Fabia RS Rally2
|4
|Jan Kopecký, Jiří Hovorka
|Škoda Fabia RS Rally2
|5
|Ján Kundlák, Peter Baran
|Škoda Fabia RS Rally2
|6
|Erik Cais, Daniel Trunkát
|Hyundai i20 N Rally2
|7
|Simon Wagner, Hanna Ostlender
|Hyundai i20 N Rally2
|8
|Filip Kohn, Petr Těšínský
|Škoda Fabia RS Rally2
|9
|Václav Pech jr., Petr Uhel
|Citroën C3 Rally2
|10
|Věroslav Cvrček ml., Pavel Jansa
|Škoda Fabia RS Rally2
Pro kompletní startovní listinu navštivte například známý web eWRC-results.com.
Vstupenky na Agrotec Rally Hustopeče
Diváci mohou navštívit slavnostní start a cíl, servisní zónu nebo být přímo podél trati na vyznačených místech. Vstup je zdarma. Více informací najdete na webu pořadatele, stejně jako informace o uzavírkách v obcích, kudy rally projíždí.
Kde sledovat Agrotec Petronas Rally Hustopeče 2026 live, přímý přenos
Stejně jako loni by měly být k dispozici alespoň živé vstupy České televize, oficiální streamy nejspíš k dispozici nebudou. Aktuální informace jsou například na facebooku celé akce.
Vítězové hustopečské rally - Kopecký, Pech, Březík a další
Mezi šampiony se už zařadilo spoustu jezdců, vyčnívají z nich ale dlouholetí rivalové Jan Kopecký a Václav Pech. První jmenovaný dokázal triumfovat 8×, Pech má na kontě pět vítězství. Poslední dva roky ale patřily Adamu Březíkovi.
|Rallye Hustopeče - poslední vítězové
|Rok
|Posádka
|Auto
|2025
|Adam Březík / Ondřej Krajča
|Škoda Fabia RS Rally2
|2024
|Adam Březík / Ondřej Krajča
|Škoda Fabia RS Rally2
|2023
|Václav Pech / Petr Uhel
|Ford Focus WRC
|2022
|Jan Kopecký / Jan Hloušek
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2021
|Václav Pech / Petr Uhel
|Ford Focus WRC
|2019
|Filip Mareš / Jan Hloušek
|Škoda Fabia R5