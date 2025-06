Pokaždé to přitom bylo v přímém souboji s legendou nejen tuzemských tratí Janem Kopeckým. Loni ho porazil o 2,7 sekundy, letos o 6,4.

„Vztah k Hustopečím jsem si začal budovat v roce 2019, kdy jsem tady startoval poprvé. Mám rád zdejší kulturu i pohodu, která na člověka dýchá ze všech stran,“ pousmál se Březík, jehož ve Škodě Fabii RS Rally2 doplňuje Ondřej Krajča. „Možná i proto se mi tam tak daří.“

Hustopečská soutěž je proslulá šotolinovými úseky. Ty vám vyhovují, že?

Je to můj oblíbený povrch. Baví mě, když auto jede dlouho smykem ve velké rychlosti. Zvlášť když to baví i lidi kolem trati. A nikdy jinde v Česku není tolik šotoliny jako v Hustopečích.

Takže byste bral, kdyby podobných úseků bylo v českém mistrovství víc?

Byl bych s tím v pohodě. Je to do určité míry vylepšení závodu a divácké kulisy.

Neuvažujete o tom, že byste vyrazil do zahraničí na pořádnou šotolinovou soutěž?

Láká mě to. Jednou jsem si to vyzkoušel v německém Lausitzu. Měl jsem v hlavě, že bych se tam letos chtěl vrátit. Ale jelikož jsme havarovali na Šumavě, finance byly potřeba jinde. Teď to nevyjde. Ale když bude program volnější nebo budeme mít větší rozpočet, rád bych se tam svezl.

Máte i nějaký vysněný šotolinový závod?

Vzhledem k tomu, že s ní nemám velké zkušenosti, je mi to celkem jedno. Ale spíš bych začal pomalejší šotolinou, jako byla v Lausitzu. Ne nic tak rychlého, jako je třeba Finsko, Švédsko, Polsko.

Díky tomu, že jste šotolinové úseky v Hustopečích zvládl skvěle, jste tam zvítězil už podruhé. Můžete srovnat obě prvenství?

Obě byla proti Honzovi Kopeckému, pokaždé jsme ho porazili v přímém souboji, navíc na jeho domácím hřišti (Kopecký hájí barvy pořadatelského Agrotec Škoda Rally Teamu – pozn. aut.). O to víc mě to těší. Pokaždé to byly napínavé souboje do poslední erzety, pokaždé při nás stálo štěstí. Ale víc si přece jen budu pamatovat to loňské, protože bylo první.

Vítěznému Adamu Březíkovi (vpravo) v cíli 20. ročníku Agrotec rally Hustopeče gratuluje vedoucí jezdec českého šampionátu Jan Kopecký. (červen 2025)

Letos vás nezastavila ani srážka se zajícem. Co přesně se stalo?

Bylo to na úzké cestě ve 170 km rychlosti. Skočil přímo před auto, nešlo nic dělat. Měli jsme velké štěstí, že nám nerozsekl chladič a mohli jsme dojet do servisu. Samozřejmě mě mrzí, co se stalo, ale opravdu nešlo nic udělat. Člověk se z toho musí rychle oklepat a vrátit se zpět do tempa.

Od startu jste byl nejhůře druhý, vaše maximální manko na Kopeckého činilo pouhých sedm sekund. Jak je složité udržet koncentraci v takhle vyrovnaném souboji?

Bylo to vydřené vítězství. Začali jsme dobře, vyhráli jsme tři erzety, ale večer jsme najednou začali ztrácet. Neudělali jsme žádnou chybu a přišlo mi, že máme dobré tempo. Ale kluci jeli rychleji. To samé v sobotu ráno, kdy jsem zvolil opatrnější tempo. Honza jel první, odstupy byly jen minutové a já na určitých místech v lese nic neviděl. Než abych tam vyrobil hloupou chybu, tak jsme radši zvolnili.

Takže na šotolině v Hustopečích je na rozdíl od jiných podniků výhodnější jet první?

Vždycky je lepší, když auto před vámi něco vyčistí. Ten první má výhodu v lepší viditelnosti. Ale čím víc aut projede, tím je trať čistší. Bylo to vidět na první sobotní vložce, kde Filip Mareš zajel exkluzivní čas. Sehrálo roli, že trať měl čistší.

Fanoušci podél trati 20. ročníku Agrotec rally Hustopeče. (červen 2025) Adam Březík a Ondřej Krajča během Rally Hustopeče..

Tempo, které se jede v domácím šampionátu, je hodně vysoké, že?

Všichni říkají, že rok od roku se jede rychleji a rychleji, a ono to tak opravdu je. Přijde mi, že z dvoudenních závodů se staly sprinty.

Není tempo už tak vysoké, že byste měl v autě strach?

Člověk nemůže mít strach. Spíš jde o přirozený respekt. Věci se odehrávají rychle, a kdybychom do toho šli bezhlavě, tak bouráme každý závod.

Úvod sezony vám vůbec nevyšel. Na Šumavě jste havaroval, v Českém Krumlově vám chybělo tempo. Co se najednou změnilo?

To bych taky rád věděl. Na Šumavě jsme do toho šli, bohužel jsme skončili dost brzo. Nebylo to vypovídající. V Krumlově asi převládla obava z toho, co se stalo. Neměli jsme to zpracované v sobě, jeli pomalu a blbě. Teď to do sebe zapadlo.

Sezona je v polovině, v průběžném pořadí vám patří pátá příčka. S čím půjdete do druhé části, která začne v polovině července na Rally Bohemia?

Jak zaznělo na začátku sezony, může se stát, že šest závodů bude mít šest různých vítězů. Adeptů na nejvyšší příčky je šest sedm. Celý mistrák je otevřený, je to dlouhá cesta. Jeden výsledek se škrtá, což je pro nás Šumava, takže nejsme mimo boje.

V předchozích dvou sezonách jste shodně skončil bronzový. Bral byste tento výsledek i letos?

Být na bedně v tak nabité konkurenci je malé vítězství. Mistrák je nejvíc nabitý za posledních deset let. Pro český motorsport je to jenom dobře.