Dva závody, dva triumfy. Pilot Mareš válí. Po Hustopečích slavil i v Polsku

„Po roce a čtvrt závodění s Fabií R5 to bylo v Hustopečích naše první absolutní vítězství. Dlouho nám to ani nedocházelo,“ přiznal Filip Mareš. „Byl to pro nás skvělý výsledek a snad také dobré znamení, že se můžeme posouvat ještě dál.“

Posun posádka ukázala hned při další příležitosti. O minulém víkendu byla nejlepším juniorským týmem v evropské konkurenci na Rajdu polskim. „S každou soutěží roste výkonnost naší posádky. Je úžasné sledovat přístup, nasazení a velkou disciplínu v přípravě Filipa a Honzy před závody,“ chválil posádku Eduard Skaba, šéf společnosti ACA, která tým podporuje. „A nedocenitelná je také podpora ze strany dokonale fungujícího týmu Romana Kresty,“ zmínil Skaba českou rallyovou legendu, která pro Mareše s Hlouškem ladí ve své dílně jejich vůz a také nešetří radami.

„V Hustopečích se potvrdilo, jak důležitá je komplexní příprava. Věděli jsme, že vzhledem k absenci Honzy Kopeckého máme velkou šanci na dobrý výsledek, a pro další vývoj mistrovství to pro nás byl velmi důležitý závod,“ připomněl Roman Kresta, že triumf v Hustopečích posunul posádku ACA Škoda Autoklub Teamu do průběžného vedení domácího rallyového šampionátu. „Celý tým udělal pro Filipův úspěch naprosté maximum, a to včetně toho, že jsme nasadili úplně nové auto. Všichni plnili své úkoly perfektně a Filip s Honzou předvedli bezchybný výkon. Vítězství je pro oba velmi důležité pro jejich další vývoj. Náročná práce se nám vyplatila, mám z toho velkou radost, stejně jako celý tým,“ doplnil Kresta.

„Do Polska jsme jeli na závod, kde jsme s fabií dělali první krůčky na šotolině. I když se na nezpevněném povrchu stále učíme, věřili jsme, že se nám podaří naše tempo z posledních závodů přenést i na zrádné polské cesty,“ přibližoval Filip Mareš, který v Polsku všechny své soupeře šokoval hned v úvodu, když byl absolutně nejrychlejší v kvalifikaci. V celkovém pořadí nakonec byli Mareš s Hlouškem čtvrtí, v kategorii ERC1 Junior však triumfovali. „V Lotyšsku (při minulé Marešově účasti v podniku evropského šampionátu – pozn. aut.) nám první pětka o jedno místo unikla, stejně jako bedna mezi juniory. Je skvělé, jak se nám podařilo naše předchozí umístění vylepšit,“ radoval se pilot ACA Škoda Autoklub Teamu.

Další prověrkou bude pro Mareše s Hlouškem Rally Bohemia, která se jede příští víkend v Mladé Boleslavi. Budou tam hájit vedoucí příčku v domácím šampionátu.