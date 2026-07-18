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Pajari zvýšil náskok, v Estonské rallye dál exceluje. První triumf má na dosah

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  20:48

Finský pilot Sami Pajari v Toyotě GR Yaris Rally1 Hybrid během Středoevropské rallye v České republice. | foto: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Už jen dvě nedělní rychlostní zkoušky Estonské rallye dělí finského pilota Samiho Pajariho od premiérové výhry v soutěži mistrovství světa. Čtyřiadvacetiletý rodák z Lahti vede po druhé etapě s náskokem 25 sekund před švédským kolegou z týmu Yaris a loňským vítězem Oliverem Solbergem.

Pajari je v čele od první erzety. V pátek byl nejrychlejší ve všech sedmi testech a díky vítězstvím v pěti ze sobotních devíti měřených úseků náskok ještě o něco zvýšil.

Za dvojicí Toyoty jsou jezdci konkurenčního týmu Hyundai. Třetí Francouz Adrien Fourmaux ztrácí 52,1 sekundy, Belgičan Thierry Neuville je jen dvě sekundy za ním.

Průběžně pátý je úřadující mistr Sébastien Ogier z Toyoty. Francouz, který na rychlých šotolinových tratích v okolí Tartu startuje poprvé po pěti letech, zaostává půldruhé minuty. Šestý je s dvouminutovou ztrátou vedoucí muž průběžného pořadí MS Elfyn Evans z Británie.

V neděli devátou z letošních 14 rallye zakončí dva průjezdy rychlostní zkouškou Kääriku o délce 24 km.

Estonská rallye

po 2. etapě:

1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) 2:08:34,0, 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -25,0, 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -52,1, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -54,0, 5. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -1:32,8, 6. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -2:02,9.

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