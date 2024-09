Rozmetal dlouholetou nadvládu. A teď Evropa? Otázka financí, říká Stříteský

Na trůnu zkušené borce vystřídal zástupce nové generace, který stejně jako Kresta pochází z Valašska. Stříteský si pro nečekané, ale zasloužené zlato dojel s přehledem. Všechny starty v sezoně včetně jednodenních sprintů proměnil ve stupně vítězů. Titul si zajistil sérií tří výher (Český Krumlov, Bohemia, Barum), jednoho stříbra (Pačejov) a jednoho bronzu (Hustopeče).

„Člověk se za titulem hnal celou dobu, co se pohybuje v rallye. Ale není to práce jen nás s Jirkou, ale každého člena týmu. Je to i jejich úspěch,“ zmínil 24letý Stříteský navigátora Jiřího Hovorku, stejně jako ostatní členy Auto Podbabská Škoda Mol Teamu, kteří jim připravují vůz Škoda Fabia RS Rally2.

Kdy vás poprvé napadlo, že v konečném pořadí můžete porazit favorizovaného Kopeckého a získat titul?

Až po Barumce. Všichni jsme věděli, že díky vyšší bodovému koeficientu bude rozhodovat. Kdybych tam dojel druhý na Honzou, šli bychom do posledního závodu v Pačejově se stejnými body. Tím, že se nám podařila, jsem začal věřit, že by to mohlo vyjít.

A kdy jste tomu začal reálně věřit?

Před poslední sobotní erzetou v Pačejově jsem si říkal, že když to tam někde nechám na trati, budu za vola. Proto jsem se nikde nehnal a jel na pohodu.

Přesto rychle. V cíli první etapy jste byl druhý jen se čtyřsekundovým odstupem za Kopeckým, což vám stačilo k titulu.

Musíte se neustále držet v tempu, abyste neudělal chybu z nepozornosti. Zároveň jsem si hlídal místa, kde by se něco mohlo stát.

Dominik Stříteský a Jiří Hovorka na 53. Barum Czech rallye Zlín.

Když zhodnotíte celou sezonu, co rozhodlo ve váš prospěch?

Dobře jsme do ní vykročili v Českém Krumlově. Naše vítězství nečekal nikdo. Pak přišly Hustopeče, kde začal vystrkovat růžky Adam (Březík). Na Bohemce jsme se vrátili zpátky na vítěznou vlnu a Honza musel cítil, že to s námi nebude mít jednoduché. Nás to nakoplo, že jsme pak vyhráli i Barum rallye.

Čím to, že všechny letošní starty jste proměnil ve stupně vítězů?

Sedlo mi nové auto, důležitá byla i týmová pohoda. Všechno šlapalo jako na drátkách, žádný stres.

Zažil jste během sezony i krizové momenty?

Několikrát. Ale nejsme v tom sami. Nasazené tempo je na hlavu. Závody nejsou o půlminutě, ale o rozdílu deseti vteřin v první trojce. Při délce 150 km to není nic. Každá chyba se sčítá, všichni jedeme na hraně.

Kopecký vám několikrát veřejně gratuloval se slovy, že si titul zasloužíte. Co říkáte na jeho chválu?

Jsem rád za to, jaký vztah mezi sebou máme. Nedíváme se na sebe zabijáckýma očima, ale řekneme si, kde hrozí průšvih, pobavíme se, jaké kdo jede nastavení, kde měl kdo krizovku. Jsme schopni si v klidu sednout, navzájem si přejeme.

Co považujete za svou hlavní výhodu v autě?

Hlavně to, že se mi to podařilo ustát hlavou. Tlak byl velký na Bohemce, kde všichni čekali, že obhájíme. Pak na Barumce, kde jsme se ocitli na prvním místě. Museli jsme se udržet na prvním místě, promlouvalo do toho proměnlivé počasí. Tlak byl i v Pačejově, abych neudělal zbytečnou chybu.

Co naopak musíte zlepšit?

Musím se hlídat, abych nebyl nervózní. Když začnu být, špatně se mi vrací do normálu. Člověk může být nachystaný, jak chce, ale když je nejistý v hlavě, jde to poznat.

Kromě titulu jste vyhrál i nejvýznamnější tuzemskou soutěž Barum rallye. Co je pro vás víc? Dají se vůbec oba úspěchy srovnat?

Titul je super, je to završení dlouhodobého projektu. Když jsme s Járou (Vančíkem, šéfem týmu) začínali v rallye, chtěli jsme být absolutními mistry republiky. Ale člověk zároveň snil o tom, že by na Barumce jednou porazil Honzu. Když si uvědomíte tu atmosféru, která závod provází, že se jede v rámci mistrovství Evropy, jedná se o nezapomenutelný zážitek.

Jak velkou roli hraje ve vašich výsledcích spolujezdec Jiří Hovorka?

Obrovskou. Když se tomu někdo věnuje, žije tím, obětuje tomu volný čas, je to to nejdůležitější. Bez těchto věcí by nešlo na úspěch pomýšlet.

Jak jste se dali dohromady?

Bylo to tuším před mým třetím závodem s R5 v roce 2021. Tehdy do toho vstoupila i Škoda Motorsport. Potřeboval jsem zkušeného spolujezdce a on byl jeden z mála volných. Věděli jsme o sobě a věřili, že by to mohlo fungovat.

Vítězná posádka Dominik Stříteský (vpravo) a Jiří Hovorka s vozem Škoda Fabia RS Rally2.

On přitom dříve pracoval pro Kopeckého, že?

Ano, jako mechanik. Pochází kousek od Kostelce nad Orlicí, kde Honza žije.

Už přemýšlíte, co bude dál?

Uvažovali jsme o startu na světové Středoevropské rallye, ale z logistických důvodů toho nejsme schopni. Aspoň můžeme začít spřádat plány na novou sezonu.

Poohlížíte se i po zahraničí?

Rádi bychom zkusili aspoň asfaltové soutěže mistrovství Evropy. Ale je to otázka financí. Nejsem schopný odhadnout, kdy a jaké padne rozhodnutí.