Král Sébastien II. Ogiera k rekordu dovedla láska k rallye i mysl bojovníka

Michal Koubek
  18:08
Byla polovina října. Nad Šumavou se ten den snášela mlha, listy se už pořádně vybarvily a zima o sobě pomalu začínala dávat vědět. Sébastien Ogier jen zklamaně vylezl z auta, při pohledu na ulomené přední kolo si od plic ulevil a kroutil hlavou.
Sébastien Ogier slaví devátý světový titul s parťákem Vincentem Landaisem.

Sébastien Ogier slaví devátý světový titul s parťákem Vincentem Landaisem. | foto: Jaanus ReeProfimedia.cz

Francouzský pilot Sébastien Ogier v závěrečné rallye sezony v Saúdské Arábii.
Sébastien Ogier s navigátorem Vincentem Landaisem během Saúdské rallye.
Sebastian Ogier na trati Japonské rallye.
Středoevropská rally - na snímku je Sebastian Ogier.
32 fotografií

I francouzský závodník tehdy doplatil na obávané české rychlostní zkoušky Středoevropské rallye. V desátém dílu nezvládl kvůli defektu jednu ze zatáček, vletěl do stromů a sobotní program pro něj dopadl, jak nejhůř mohl.

Hned si vybavil, že stejný osud ho na tomto podniku potkal i loni. Tentokrát ho ale ztráta mrzela ještě víc: Vždyť v tu chvíli přišel o celkové vedení v hodnocení mistrovství světa a dostal se před něj týmový kolega z Toyoty – Brit Elfyn Evans!

Mnozí soudili, že má po veškerých nadějích.

Že šance na devátý titul jsou nenávratně pryč.

Jenže jedenačtyřicetiletý Ogier předvedl parádní návrat.

Přes noc mu mechanici stihli opravit auto a ještě zasáhl do posledního soutěžního dne, během něhož triumfem v závěrečném dílu získal deset bonusových bodů. Posléze ovládl Japonskou rallye. A minulý víkend ve finálovém podniku mistrovství světa v Saúdské Arábii dojel třetí. Tehdy si smůlu naopak vybral Evans, který po defektu skončil až šestý.

Titul byl Ogiera, jen o titěrné čtyři body!

A s ním i historické maximum legendárního jmenovce Loeba. Pouze oni dva v historii tohoto sportu získali devět světových vavřínů.

„Úžasná sezona a skvělý souboj s Elfynem,“ vyzdvihli drama Ogier se spolujezdcem Vincentem Landaisem. „Velcí šampioni existují jen tehdy, když mají velké soupeře, a oni byli vážně vynikající, tlačili na nás až do poslední erzety.“

Sébastien Ogier během Chilské rallye

Muselo se mu obrovsky ulevit. Už roky Ogier slýchá nekonečné příměry s Loebem.

A co teprve, když v roce 2021 získal osmý titul? Fanoušci mu neustále připomínali: Kdy přidáte ten devátý? Tak jako Loeb...

Teď už ho má. Věčným debatám učinil konec.

„Vítej v klubu, Sebe. Gratuluju,“ blahopřál mu o deset let starší krajan, který nepřetržitě vládl v letech 2004–2012.

Ogier vykládal: „Samozřejmě jsem nesmírně šťastný a hrdý. Když jsem v roce 2008 začínal, ani jsem nepomyslel, že bych takového čísla mohl dosáhnout. Myslím, že mnoho lidí včetně mě se domnívalo, že se to dost pravděpodobně nikomu nepodaří. A teď jsem tady.“

Ve 41 letech a 347 dnech se stal nejstarším mistrem světa v historii tohoto sportu.

Celkem už vyhrál 67 rallye, sto patnáctkrát vystoupal na pódium, nejrychlejší byl v 805 rychlostních zkouškách.

Tituly zapsal pod třemi různými výrobci, což se dosud podařilo jen Finovi Juhovi Kankkunenovi. První si vyjel v roce 2013 ve Volkswagenu, do něhož odešel ze Citroënu po neshodách, které měl kdysi s Loebem, a za jeho volantem v následujících letech získal ještě další tři. Dva přidal ve Fordu a nyní třetí s Toyotou.

„V kariéře jsem prožil spoustu skvělých sezon a pracoval jsem s fantastickými týmy,“ rekapituloval. „Éra Volkswagenu byla samozřejmě velmi úspěšná, ale tahle je možná nejlepší, hlavně co se týče konzistence.“

Titul v Saúdské Arábii oslavil na střeše svého vozu. Mával, smál se, vedle něj spolujezdec Landais, pro něhož šlo o premiérový úspěch.

Ogier pak jako už tolikrát předtím zopakoval, že vyrovnání legendárního krajana pro něj vlastně ani nikdy nebyla meta, po které by toužil. Spíš mu ji předhazovalo právě okolí.

Jemu stačí, že dělá sport, který má rád. Tedy to, co mu dřív připadalo tak nereálné.

Středoevropská rally - na snímku je Sebastian Ogier.

Burácející motory hltal už jako malý klučina a s otcem si nikdy nenechali ujít ikonický podnik Rallye Monte Carlo. Jenže motorismus je nesmírně nákladný, a pokud nemáte bohaté příbuzné či nepocházíte z rodiny bývalých závodníků, je těžké do něj proniknout.

On takovým zázemím nedisponoval. Proto líčil: „Tehdy mi jen závodění připadalo zcela nedosažitelné.“

Pomalu se už smiřoval, že na rychlá auta bude dohlížet jen z dílny nebo se bude živit jako lyžařský instruktor. Naštěstí k tomu ale nedošlo. Je perfekcionista, má cit pro řízení i nastavení vozu jako málokdo a odolnou psychiku. Díky soutěžím pro nadějné jezdce si těchto vlastností všimli i hledači talentů a on šanci nepromarnil.

„Vždycky jsem byl bojovník. I v běžném životě,“ říká.

Už párkrát zvažoval konec kariéry, v roce 2021 ho dokonce oznámil oficiálně, jenže se vždycky vrátil. Právě kvůli lásce k tomuto sportu, kvůli které bude, byť kvůli rodině se značně osekaným kalendářem, pokračovat i příští rok.

Chce se prostě dál bavit.

