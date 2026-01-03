Zádrhel pro Tomečka těsně před startem Dakaru. Z posádky musel vyřadit syna

Nepříjemné problémy musel krátce před startem Rallye Dakar řešit pilot kamionu Tomáš Tomeček. Až při administrativních přejímkách zjistil, že všichni členové posádky musí mít vedle licence Mezinárodní automobilové federace (FIA) i řidičské oprávnění na kamion, což jeho dvacetiletý syn Metoděj ještě nemá.

Tomáš Tomeček se svou Tatrou na Africa Eco Race | foto: Promet/Czechoslovak Group

Tomeček, jenž pojede legendární soutěž jako takzvaná ostrá asistence týmu South Racing, tak musel na poslední chvíli hledat náhradu. Posádku nakonec doplnil Slovák Tomáš Kazarka.

„Vůbec jsme o tom pravidle nevěděli, nejspíš proto, že jsme s ním nikdy neměli potíže. Okamžitě jsem začal telefonovat na všechny strany a shánět náhradníka,“ uvedl Tomeček v tiskové zprávě.

Češi vyrazili na Rallye Dakar s ambicemi, 48. ročník začne v saúdskoarabském Janbú

Jako první kontaktoval svého dlouholetého spolupracovníka Arda Munstera z Nizozemska, který ale přiletět nemohl.

„Podobné to bylo i u dalších kandidátů. V týmu South Racing se lidé s řidičákem na skupinu C našli, ale nikdo z nich neměl licenci FIA. Nakonec jsem zkusil zavolat na Slovensko Radovanu Kazarkovi. A ten mi doporučil svého syna,“ řekl pětapadesátiletý závodník.

Tomáš Kazarka nabídku přijal a okamžitě zamířil do Vídně na letadlo směr Džidda. Opačným směrem se vydal smutný Metoděj Tomeček, který musel nejméně o rok odložit svou dakarskou premiéru.

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Třicetiletý Kazarka startoval na Dakaru v roce 2023, kdy byl usedl do kamionu Tatra týmu Buggyra Racing řízeného Róbertem Kasákem. Třetím členem Tomečkovy posádky je jihoafrický mechanik Grant Ballington.

Rallye Dakar startuje v sobotu v Saúdské Arábii prologem.

Zádrhel pro Tomečka těsně před startem Dakaru. Z posádky musel vyřadit syna

