Když duny zlobí. Jeden z nejlepších pilotů historie Loeb zase Dakar nevyhrál

Vysněný triumf tomuhle fantomovi za volantem dál uniká. „Zase druzí... Ale mám z toho asi nejlepší pocit, vzhledem k tomu, kolik etap jsme dokázali vyhrát,“ líčil včera v cíli.

Triumf obhájil Násir Attíja, který se na Dakaru radoval už popáté. Předvedl profesorský výkon, ve kterém prakticky v žádné z etap příliš nevyčníval, ale zároveň se vyhnul jakýmkoliv vážnějším patáliím.

A přesně o tom přece Dakar je.

Možná i proto skvostnému pilotovi Loebovi titul dál uniká. Maximální rychlost Francouzovi nikdy nechyběla, jinak by nedokázal vyhrát 80 závodů v mistrovství světa v rallye, nestal by se devětkrát světovým šampionem a nestanovoval by v ní rekord za rekordem.

Jenže Dakar není o rychlosti, nýbrž o něčem jiném – v první řadě je potřeba, pokud možno vyhnout se větším problémům. A to se mu prostě nedaří. Hned na začátku Dakaru se Loeb dostal do takových potíží, že po jedné z etap dokonce ani nebyl schopný dostat se z cíle měřeného úseku do bivaku.

S porouchaným autem mu tak pomohl český závodník Martin Prokop. Po třetí etapě Loebovo jméno svítilo až na 31. místě se ztrátou téměř dvou hodin. „V té době pro nás bylo hodně těžké představit si, že bychom se ještě takhle posunuli. Ale během zbylých 3 500 kilometrů jsme do toho dali všechno, co v nás bylo. Za volantem jsem útočil jak ve WRC,“ popisoval.

Celou dobu pak stahoval, posouval se pořadím, nakonec až na druhé místo. To mu ale nikdy nestačilo, odmala chtěl vítězit.

Podle mnohých se musel s volantem v rukou snad už narodit, přitom začínal úplně jinak. Po vzoru svého táty – skvělého gymnasty – se i on ve třech letech pustil do cvičení. Ve dvanácti byl alsaským šampionem či pátým na francouzském mistrovství. Už tehdy si ale nenechal ujít příležitost si zazávodit. O prázdninách neustále vyrážel ven na tříkolce, kole nebo později na pronajatém motocyklu.

„Když jsem mohl, dokonce jsem občas vzal i kolo a šel jsem si zazávodit v cyklokrosu. Doma mě moc neudrželi, odmala jsem v sobě měl dost soutěživého ducha,“ vzpomínal.

Aby uctil své rodiče – oba učitele – dochodil alespoň základní školu. Na střední už nevydržel, volání motorů bylo silnější. Utekl, aby si splnil svůj sen stát se profesionálním pilotem.

V roce 1998 nastoupil do domácí rallye, o rok později už byl francouzským šampionem v Citroën Trophy, čímž upoutal natolik, že povýšil do mistrovství světa, kde v roce 2004 začala jeho obdivuhodná dominance.

Devětkrát za sebou se stal šampionem. Vítězil všude, kam přijel. Na šotolině, na asfaltu, na sněhu, kdekoliv. Stal se legendou, kterou bude těžké překonat. Poslední z 80 dílčích triumfů si dokonce připsal loni, když se do milované rallye vrátil na čtyři závody a v Monaku kraloval. „Dokázal jsem si, že ani v 48 letech jsem schopnost vítězit ještě neztratil,“ usmíval se.

Možná neztratil, ale triumf z Dakaru mu dál uniká. Tenhle mistr volantu byl nejblíž v roce 2017, kdy skončil pět minut za týmovým kolegou Stéphanem Peterhanselem. Jindy buď nedojel, nebo ho zase trápily technické potíže, podobně jako letos.

I tak se rok co rok vrací, aby se k snad poslední vyhlédnuté trofeji propracoval. „Já se nikdy nespokojil se stříbrnou medailí, takže se uvidíme i za rok. A budu ještě silnější,“ varoval své dakarské rivaly.