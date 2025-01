Michek i Prokop vstoupili do Dakaru dvanáctými časy

Michek byl o 61 sekund pomalejší než nejrychlejší Australan Daniel Sanders. Z dalších českých jezdců obsadil Dušan Drdaj 26., Milan Engel 38. a debutující Adam Peschel 45. místo.

„Byla to neskutečná divočina plná zajímavých věcí. V polovině prologu, asi na patnáctém kilometru, jsem tam měl navigační chybku, kvůli které jsem ztratil deset nebo patnáct vteřin,“ řekl Michek v nahrávce pro média. „Prolog byl jinak hezký, krásný. Snažil jsem se jet na maximum a věděl jsem, že podobně to pojmou všichni. Zítra nás čeká prašná etapa, je proto dobré startovat zepředu. Za dvanácté místo jsem moc rád,“ dodal jezdec týmu Orion Moto Racing Group, který obhajuje loňské desáté místo.

Mezi automobily byl nejrychlejší Jihoafričan Henk Lategan, druhý Mattias Ekström ze Švédska ale zaostal jen o sekundu. Prokop byl pomalejší o 44 sekund. Druhý Čech na startu v kategorii Karel Trněný byl 38. Aliyyah Kolocová startující v českém týmu Buggyra ZM Racing zajela 29. čas.

„Prolog byl navigačně docela hnusný, neustálá změna směrů ve velké rychlosti. Spousta křoví, ztratili jsme jedno zrcátko, ale auto fungovalo skvěle,“ pochvaloval si Prokop na sociálních sítích a přiznal, že sám udělal několik chyb. „Bylo to ale spíše proto, že jsem se moc snažil a nezahnul tam, kde jsem měl. Nebo už to nešlo. Ale dobré, pro začátek závodu je to fajn,“ dodal Prokop.