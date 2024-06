Dakarské inovace. Oddělené trasy i snížení povolené rychlosti kamionů

Organizátoři absolvují „tour“ po vybraných zemích světa a ve středu vpodvečer měli svou prezentaci i v Praze. „Můžete se tedy těšit na relativně dlouhé speciálky, v 80 procentech etap bude 400 až 500 km měřených úseků. Duch rallye bude stejný jako minule,“ řekl Castera.

Trať nově povede z Biši do Šubajtá, začne prologem a následovat bude 12 etap. Jedna z nich – Chrono48 – bude dvoudenní. „Vedle toho nás bude čekat i maratonská etapa nového typu. Přímo ze speciálky přijedete do bivaku a ráno budete bez spojovací etapy pokračovat přímo dál. V bivaku navíc nebudou mechanici. Motocyklisté budou mít jeden a půl hodiny na opravy, auta a kamiony celou noc. Jen ale s tím, co budete mít přímo u sebe,“ uvedl Castera.

Na trati bude pět takzvaných smyček, kdy budou etapy startovat i končit v jednom místě. Dvoudenní etapa se tentokrát nepojede ve čtvrté největší poušti světa Rub al-Chálí, ale bude zařazena hned na začátek. „Při své letošní premiéře měla velký úspěch. Rozhodli jsme se ale pro změny. Nebude v poušti Empty Quarter a bude mít normální obtížnost,“ řekl ředitel rallye.

Martin Macík, vítěz Rallye Dakar 2024 v kategorii kamionů.

Do pouště Rub al-Chálí se závodníci dostanou až v závěru soutěže, kamiony v čele s obhájcem prvenství Martinem Macíkem ale nebude čekat extrémně náročná trať. „Pro kamiony byla naposledy složitá, dokončilo ji jen šest nebo sedm posádek. Tentokrát bude lehčí a doufáme, že předposlední etapu rallye projede více kamionů,“ popsal Castera. Další novinkou, která zejména české týmy moc nepotěšila, je snížení maximální povolené rychlosti kamionů na 135 km/h.

Základním bodem pro zvýšení bezpečnosti bude pět etap s oddělenými trasami pro motocykly, automobily a kamiony. „Díky tomu by to mělo být příjemnější dobrodružství. Auta a kamiony navíc často dojížděly za tmy, což by se teď nemělo stávat. My jako organizátoři budeme mít díky tomu na starosti vlastně 20 etap, ale to je náš problém,“ podotkl Castera.

Jeden z nejzkušenějších českých motocyklistů David Pabiška bere zatím zveřejněné informace s nadhledem. „O bezpečnosti mluví pořadatelé každý rok a vždy říkají, že pro to udělali tohle a tohle. Samozřejmě je bezpečnost hodně důležitá, ale uvidíme, jak se projeví tyhle změny. Osobně to zatím vnímám tak, že kdykoliv chtějí něco změnit, tak to svedou na bezpečnost,“ řekl Pabiška, který má za sebou patnáct startů na Dakaru. Oddělené etapy ale vítá. „To je úžasná věc,“ podotkl.