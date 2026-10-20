Saúdská Arábie přichází o Rallye Dakar, pojede se v Evropě a hlavně v Maroku

Půjde o plnohodnotnou soutěž s 12 etapami a délkou přes 4000 kilometrů. Pořadatelská společnost A.S.O. by měla přesun rallye oficiálně oznámit začátkem příštího týdne.
Z bezpečnostních důvodů se v Saúdské Arábii neuskuteční ani listopadová rallye, která měla původně zakončit seriál mistrovství světa WRC. Vážně ohroženy jsou kvůli situaci na Blízkém východě také závody formule 1 v Kataru a Abú Zabí.
Saúdskou Arábii ohrožují útoky jemenských povstalců z řad Húsíů, které v minulých dnech ochromily provoz mezinárodního letiště v Rijádu a vyžádaly si několik lidských životů.
Organizátoři Dakaru před dvěma týdny informovali účastníky rallye, že situaci řeší a mají dva scénáře - přesun trasy v Saúdské Arábii na sever království, nebo do Maroka.
„Myslím, že Dakar 2027 v Saúdské Arábii tak, jak ho známe, určitě nebude. Plán B je víc než jasný, bude to za mě Maroko,“ řekl František Tomášek, navigátor Martina Macíka, v instagramovém příspěvku talk show Posedlí Dakarem.
Podle španělských zdrojů by rallye měla odstartovat prologem ve Španělsku nebo v Portugalsku 9. ledna, o den později by se už mělo závodit na africkém kontinentu. Soutěž má skončit 22. ledna.
Již dříve se objevily informace, že rallye by se oficiálně nemusela jmenovat Dakar, neboť použití ochranné známky upravuje smlouva organizátorů s představiteli Saúdské Arábie.