  9:27
V prologu 27., v první etapě z Janbú a zpět 25. a ve druhé do Úly 28. Zkušený závodník hořicko-litomyšlské stáje Orion – Moto Racing Group Milan Engel má zatím na letošní Rallye Dakar velice vyrovnané výsledky, díky čemuž je v kategorii motocyklů z Čechů průběžně třetí na celkově 24. pozici — za nedávnými týmovými parťáky Michkem (15.) a Drdajem (23.). Polák Bartlomiej Tabin, druhý zástupce Orion – MRG, jemuž vůbec nesedla první etapa, je nyní 108.

Milan Engel na trati Rallye Dakar. | foto: Profimedia.cz

Prolog Dakaru, který jezdci absolvovali v sobotu, měřil dohromady 95 km, ovšem pro „erzetu“ jich bylo vyčleněných pouze 22. A Engelovi pomyslné zahřívací kolo skutečně nijak zvlášť obtížné nepřipadalo — ba dokonce je označil za jedno z nejsnazších, jež za svých 12 let na Dakaru zažil.

„Bylo to až překvapivě jednoduché. Pomáhaly nám žluté šipky, takže se nejelo podle navigace. Navíc motorka s novou elektronikou zatím funguje skvěle,“ hodnotil Engel svůj nový čínský stroj značky Kove.

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Trialový charakter části tratě prý motorkáře nijak nezpomaloval.

„Nedalo se zabloudit, odbočky byly zapáskované. Všichni tak jeli naplno a já se o to snažil také,“ přiblížil Engel.

V neděli už ho s Tabinem čekala o poznání náročnější šichta, okruh u Janbú organizátoři natáhli na 518 kilometrů, z nichž 305 zabrala rychlostní zkouška. Engel se nevyhnul problémům, když schytal minutovou penalizaci za překročení povolené rychlosti při přejezdu a v závěru etapy mu vypověděla službu spojka. Což znamenalo, že nesměl zastavit — jinak už by se nerozjel.

„Na přejezdu do bivaku jsem musel hodně přemýšlet u semaforů. Když jsem v dálce viděl červenou, zpomaloval jsem a zpomaloval… Bohužel zelená nenaskočila, tak nezbylo než pod semaforem mimo silnici kroužit dokola,“ popisoval Engel.

V cíli byl zase nucený u pořadatelů jen přibrzďovat, aby jim byl vůbec schopný podat závodní kartu.

Macík na Rallye Dakar drží třetí místo, Loprais měl problémy. Klesl i Prokop

„Jel jsem pomalinku, pořadatel pak za mnou běžet, aby mi ji vrátil zpátky,“ líčil Engel s úsměvem.

Mechanici od Kove se na motorku mohli vrhnout až následně a nezbednou spojku zprovoznili.

„Nebylo to nic zásadního, podobná věc se stala také jezdci z továrního týmu, jelikož používáme stejné díly. Vědí, jak s tím naložit, a za krátkou dobu se vše opravilo. Jinak to byla opravdu krásná etapa,“ pochvaloval si.

Pondělní druhá, ač o chlup kratší než předchozí (504 km), pak soutěžící zaměstnala ještě víc. „Erzety“ z ní totiž ukously mnohem vyšší procento (400 km).

„Bylo to o dost náročnější než v neděli. Terén obsahoval snad všechno možné, také vyschlé řečiště. Dával jsem si velký pozor v technických pasážích,“ konstatoval Engel. „Měl jsem celkem dobré tempo, ale v kamenitých úsecích jsem hodně brzdil a snažil se pak šetřit trochu brzdovou kapalinu, abych ji neuvařil,“ dodal.

Motorka zatím funguje skvěle, pochvaluje si Engel. Na Dakaru provětral i pořadatele

