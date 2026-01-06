Prolog Dakaru, který jezdci absolvovali v sobotu, měřil dohromady 95 km, ovšem pro „erzetu“ jich bylo vyčleněných pouze 22. A Engelovi pomyslné zahřívací kolo skutečně nijak zvlášť obtížné nepřipadalo — ba dokonce je označil za jedno z nejsnazších, jež za svých 12 let na Dakaru zažil.
„Bylo to až překvapivě jednoduché. Pomáhaly nám žluté šipky, takže se nejelo podle navigace. Navíc motorka s novou elektronikou zatím funguje skvěle,“ hodnotil Engel svůj nový čínský stroj značky Kove.
Trialový charakter části tratě prý motorkáře nijak nezpomaloval.
„Nedalo se zabloudit, odbočky byly zapáskované. Všichni tak jeli naplno a já se o to snažil také,“ přiblížil Engel.
V neděli už ho s Tabinem čekala o poznání náročnější šichta, okruh u Janbú organizátoři natáhli na 518 kilometrů, z nichž 305 zabrala rychlostní zkouška. Engel se nevyhnul problémům, když schytal minutovou penalizaci za překročení povolené rychlosti při přejezdu a v závěru etapy mu vypověděla službu spojka. Což znamenalo, že nesměl zastavit — jinak už by se nerozjel.
„Na přejezdu do bivaku jsem musel hodně přemýšlet u semaforů. Když jsem v dálce viděl červenou, zpomaloval jsem a zpomaloval… Bohužel zelená nenaskočila, tak nezbylo než pod semaforem mimo silnici kroužit dokola,“ popisoval Engel.
V cíli byl zase nucený u pořadatelů jen přibrzďovat, aby jim byl vůbec schopný podat závodní kartu.
„Jel jsem pomalinku, pořadatel pak za mnou běžet, aby mi ji vrátil zpátky,“ líčil Engel s úsměvem.
Mechanici od Kove se na motorku mohli vrhnout až následně a nezbednou spojku zprovoznili.
„Nebylo to nic zásadního, podobná věc se stala také jezdci z továrního týmu, jelikož používáme stejné díly. Vědí, jak s tím naložit, a za krátkou dobu se vše opravilo. Jinak to byla opravdu krásná etapa,“ pochvaloval si.
Pondělní druhá, ač o chlup kratší než předchozí (504 km), pak soutěžící zaměstnala ještě víc. „Erzety“ z ní totiž ukously mnohem vyšší procento (400 km).
„Bylo to o dost náročnější než v neděli. Terén obsahoval snad všechno možné, také vyschlé řečiště. Dával jsem si velký pozor v technických pasážích,“ konstatoval Engel. „Měl jsem celkem dobré tempo, ale v kamenitých úsecích jsem hodně brzdil a snažil se pak šetřit trochu brzdovou kapalinu, abych ji neuvařil,“ dodal.