Závodník Engel ladí novou čínskou motorku. Na Dakaru bude týmovou jedničkou

Michael Havlen
  13:05
Na Rallye Dakar se chystá už po dvanácté, přesto to pro něj bude zase nové dobrodružství. Motocyklový závodník Milan Engel poprvé pojede na čínském stroji a navíc jako týmová jednička. Přitom když loni dojel v Saúdské Arábii na celkovém 23. místě, nebyl si v cíli jistý, zda se ještě v sedle závodní motorky na slavný závod vrátí.
Milan Engel

Milan Engel | foto: MRG

Motocyklový jezdec Milan Engel na Rallye Dakar.
Milan Engel se rozhodl startovat v drsné kategorii pro pravověrné dakaristy....
Milan Engel v jedenácté etapě Rallye Dakar.
Milan Engel na duně během Rallye Dakar 2025
9 fotografií

„Je pravda, že jsem nad tím přemýšlel, protože ty emoce jsou v cíli u každého stejné: že to už nikdy nechcete jet. Ale ono se vám to pak rozleží v hlavě a člověk v půlce roku už zase přemýšlí nad dalším Dakarem,“ usmívá se čtyřiatřicetiletý rodák z Josefova Dolu na Jablonecku, který hájí barvy českého týmu Orion Moto Racing Group. Jeho nejlepším dakarským výsledkem je 15. místo z roku 2019.

Co vás přesvědčilo, že se s nástrahami extrémní dálkové rallye znovu budete prát na motorce?
Tým dostal pár nabídek ke spolupráci a nakonec přijal tovární podporu od čínské značky Kove. To mě zase trochu nakoplo, že vyzkouším něco nového.

Můj poslední Dakar? Pere se to ve mně. Příště možná v jiné roli, hloubá Engel

Potřeboval jste nový impulz?
Přesně tak. Samotného mě zajímalo, jak ta motorka bude fungovat a co od ní vlastně čekat. V půlce roku jsem s ní jel rallye Baja Aragon ve Španělsku. Byl to úvodní test, který nedopadl úplně nejlíp. Nevěděl jsem, jak se bude motorka chovat, navíc nám výrobce dal stroj, který už měl něco za sebou a řešily se s ním různé problémy. Následně jsme však dostali úplně novou techniku a s ní jsem se zúčastnil Rallye du Maroc. Pořád to ale testujeme a vyvíjíme.

Doteď jste jezdil na motocyklu KTM. Jaký byl pro vás přechod na Kove 450?
Jsou to dva úplně rozdílné stroje, jak váhově, tak pocitově. I motor je samozřejmě komplet jiný. S Kove se budu teprve muset naučit jezdit, víc jak čtrnáct dní jsem na tom neseděl. Motorka mi ale sedí, je lehčí, takže má lepší obratnost v technických pasážích a člověk se na ní neunaví jako na KTM. Na druhé straně na rychlých úsecích zase není ideální. Ale uvidíme, pochytili jsme hodně poznatků, zasáhli jsme do motoru i do pérování a myslím, že to bude dobré.

Stihnete motocykl připravit do přejímky v Barceloně v příštím týdnu?
Musíme. Teď jsme v takové fázi, že za pár dní máme balit, a mám pořád ještě holý rám. Ale děláme všechno pro to, aby motorka byla schopná nejen dojet do cíle, ale aby byla i konkurenceschopná. Mám špičkově naladěné tlumiče a měl bych být třetí na světě, kdo dostane novou řídící jednotku. Jsem zvědavý, jestli mi to zvýší výkon.

Milan Engel ve třetí etapě Rallye Dakar.
Motocyklový závodník Milan Engel si na Rallye Dakar užívá jízdu v dunách.

Co všechno vlastně znamená tovární podpora značky?
Máme tu nejlepší techniku, kterou v Číně vyrobí, plus podporu náhradních dílů. V Maroku to fungovalo perfektně. Bylo tam technické vedení z firmy a společně jsme řešili problémy. Když jsem potřeboval nějaký díl, oni sáhli do bedny a vytáhli ho. Závodníkovi se jede úplně jinak, když ví, že nemusí šetřit techniku.

S motorkou se ale budete pořádně sžívat až na Dakaru?
Ano, ale jedu s číslem 27 a s mechanikem, který udělá každý den sto procent, aby motorka byla na další den připravená. Na Dakaru si nechci nic moc slibovat, cílem je dojet hlavně do cíle s technikou. A jestli se podaří nějaký výsledek, bude to jedině dobře.

Jak rozšířená je čínská značka Kove na velkých závodech?
Nějaké zkušenosti už má. Na Dakaru byla už čtyřikrát. Nejlepší z jezdců skončil myslím na čtrnáctém místě v absolutním pořadí. Navíc vyrábí pestrou škálu ostatních motorek včetně silničních. Budeme je vídat stále častěji, ostatní jim nemůžou cenově vůbec konkurovat.

Motocyklista Engel po Dakaru: Nejtěžší ročník, sáhl jsem si na dno

Motocykl KTM stojí kolem milionu korun, že?
Ano, a tuhle motorku vyladěnou se vším všudy dostanete v top stavu za 350 až 400 tisíc. To je obrovský rozdíl.

Kromě motorky máte i novou roli v týmu. Po odchodu Martina Michka jste se stal jedničkou.
Je to tak. Teď mám tu nejdůležitější roli, takže veškerý tlak půjde na mě a budu nosit to břemeno.

Jak se s tím srovnáváte?
Teď je v tomhle ohledu ještě klid, ale na Dakaru, až o něco půjde, bude ten tlak velký i ze strany sponzorů. Věřím, že motorka to zvládne a dojedu do cíle. Ale samozřejmě potřebujeme i dobrý výsledek. Jsem si toho vědom a dělám kroky pro to, abych neudělal ostudu a odvedl stoprocentní výkon.

Minule jste byl na Dakaru třiadvacátý. Byl byste s podobným výsledkem spokojený i teď?
Potřebuju se vmáčknout do dvacítky. Pak budu nadmíru spokojený. Na rallye v Maroku bylo ale jasně vidět, že konkurence v poslední době roste. Přibylo dalších sedm nových jezdců, kteří jsou mladí a mají tah.

Milan Engel se chystá na svůj desátý Dakar.

Jak pociťujete odchod Martina Michka z týmu Orion MRG?
Je to cítit. Nálada v týmu je trochu jiná, s Martinem byla legrace a taky byl dobrý parťák. Když jdete trénovat, tak máte k ruce rychlého pilota, se kterým se můžete srovnávat a táhne vás dopředu. Tohle mi teď trochu chybí.

Jak jste celkově spokojený se svou přípravou na Dakar?
Zdravotně jsem v pořádku, teď ke konci roku samozřejmě panuje blázinec. Až odvezeme motorku do Barcelony, vyrazím ještě na týden za tréninkem do Dubaje. Na půjčené motorce si tam budu chtít načíst duny a je potřeba, aby se tělo před Dakarem trochu omačkalo.

Času na fyzičku teď bohužel moc není, pořád jsme zavření v garáži a něco ladíme na motorce. Je to jako každý rok touhle dobou. Jen letos přibyla ještě další starost. Mezinárodní motocyklová federace totiž rozhodla, že musíme mít tu nejvyšší homologaci helem a bude honička, aby výrobci stihli odpovídající helmy do Vánoc dodat.

Čekáte, že nadcházející ročník Rallye Dakar bude ještě těžší než předchozí?
Bude podle mě náročný a rychlý, protože se pojede hodně po kamení. Nebudou tam moc duny a v některých pasážích bude zima jako vždycky. V první půlce máme jednu maratonskou etapu a ve druhé půlce další. Lidi mi někdy říkají, že jedeme jen jedenáct etap, ale neuvědomují si, že maratonská etapa jsou ve skutečnosti etapy dvě, plus k tomu ještě prolog, takže je to dohromady čtrnáct závodních dní. Bude to hodně náročné, hodně dlouhé a nebezpečné.

