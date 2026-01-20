Nemusíte být zrovna vědcem zapojeným do kosmického programu, aby vám docvaklo, že tělo sportovce dostane během Dakaru, nejtěžšího etapového motoristického závodu světa, co proto. Motorkář hořicko-litomyšlské stáje Orion – Moto Racing Group Milan Engel, jenž letos obsadil na slavné rallye 20. příčku, a stal se tak ve své kategorii nejlepším českým reprezentantem, není v tom směru výjimkou.
Na motorce Kove pojedou i v příštích dvou letech
Sedlo si to dokonale. Tak lze jednoduše shrnout partnerství hořicko-litomyšlské stáje Orion – Moto Racing Group s čínskou motocyklovou fabrikou Kove. Ta po úspěšném letošním Dakaru (20. místo Milana Engela) s Čechy uzavřela novou dvouletou smlouvu.
„Byli s námi velice spokojení, už brzy dostaneme novou motorku s náhradními díly. Čeká nás tedy vývoj a trénování na další rallye s tímto strojem,“ uvedl Ervín Krajčovič starší, manažer Orion – MRG. „Ze spolupráce, která se nastartovala v létě ve Španělsku, jsem nadšený. Dakar to jen utvrdil,“ dodal.
„Jak jsem dojel poslední etapu, psychicky to na mě dolehlo. Svaly, které mě nebolely, začaly bolet,“ poznamenal 34letý Engel.
V závěrečné 13. etapě, která se jela v sobotu na okruhu z Janbú (138 km celkově/105 km rychlostní zkouška), chtěl ještě zaútočit na 19. Španěla Pedróa. Ale naopak na něj trochu ztráty nabral.
„Jeli jsme 50 kilometrů podél pláže po velké pistě. Náskok soupeře se mi nepodařilo ukousnout, byl fakt rychlý,“ uznal Engel, který byl jinak se svým výsledkem navýsost spokojený.
„Jsem moc rád, že jsem dojel ve zdraví, protože pádů a karambolů bylo fakt hodně. Chtěl bych poděkovat celému týmu, odvedl skvělou práci. Všechno klapalo na 120 procent,“ pochvaloval si zkušený motocyklista.
Podržela ho i motorka čínské značky Kove.
„Emoce byly velké. Byl jsem šťastný, že jsem dospěl do cíle zrovna na Kove. Moc lidí tomu nevěřilo, ale my jsme to dokázali. Stroj šlapal perfektně, měl jsem z něj dobrý pocit. Tlumiče v technických pasážích fungovaly skvěle,“ kvitoval Engel.