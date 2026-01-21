Problémy řešil od začátku. Ale Dakar se nevzdává, říká Šoltys. Těší se na zmrzku

Technické problémy ho provázely od první etapy.
„Povedl se nám prolog, ale hned v první etapě nám bouchlo turbo, to je hodně frustrující. Když se propadnete hned na začátku dozadu, kdy je tam hodně vysavačů a pomalých aut, které musíte předjíždět, okamžitě vám dojde, že šance na nějaký dobrý výsledek je pro vás letos ztracená,“ uvědomoval si krátce po startu Šoltys, jehož nejlepším umístěním na Dakaru byla konečná šestá příčka v roce 2023.
Turbo ho letos zradilo třikrát a nálada v jeho týmu byla ponurá. „Když bylo auto rozklížené, byl rozklížený i tým,“ přiznal Šoltys. „Bylo vidět, že mechaniky to nebaví, jsou otrávení, nebyl tam takový zápal, byl to zmar. Nikdo nevěděl, co s tím.“
Když pak porouchané auto zapadlo v poušti, byl konec asi nejblíž. „Celou noc jsme ho dolovali z písku. Když pro nás jel asisťák, taky zapadl, vlek zapadl. Strašně jsme se tím natrápili, přesto to kluci dali a mohli jsme pokračovat,“ děkuje svému týmu Šoltys.
Za to, že to nevzdali, přišla odměna v závěrečných etapách. V poslední zajel Šoltys dokonce druhý nejlepší čas, následná penalizace ho odsunula na pátou pozici.
„Když se to zlomilo, najednou bylo všechno skvělé, tým začal šlapat. To se dá zažít snad jen na Dakaru,“ líčí jeho pětinásobný účastník.
Technické potíže nikomu nevyčítá. „Nic jsme nepodcenili, je to technika, nestalo se to jenom nám. Všichni musíme být ještě pečlivější, nikdo nesmí nikomu věřit. Kontrolovat všechno dvakrát třikrát, aby to bylo v super stavu,“ bere si poučení pro příště.
Do Saúdské Arábie chce vyrazit i příští zimu. „Máme v plánu jet Baja Aragón, Maroko, co nejvíc auto vychytat. Už teď funguje skvěle, za celý Dakar jsme udělali tři turba, což je hrozné, ale k tomu už jen tři pneumatiky. A to jsme od maratonské etapy jeli rychle a drželi se kolem třetího čtvrtého místa. Přesto to chceme ještě víc vyladit a být na příštím Dakaru úspěšnější,“ přeje si Šoltys.
Nejdřív si ovšem odpočine a po návratu domů si dopřeje svoji oblíbenou pochoutku. „Jídlo tady za moc nestálo, ani jednou jsem si nepochutnal. Těším se, až si dám doma vanilkovou zmrzku.“
Kolocová: bolavá ruka i duše
Z prachu se zčistajasna vynořil příkop a bum! Náraz, zkroucená ruka, bolavá duše, konec. Aliyaah Kolocová už počtvrté v kariéře vyzvala saúdskoarabské písky, poprvé však pilotka stáje Buggyra neviděla cíl Dakaru. Stopka přišla v deváté etapě.
„Dlouho jsme zůstali za jedním autem. Předjela jsem ho, pak přišla pravá zatáčka a v prachu jsem vůbec neviděla příkop,“ líčila osudovou chvíli jedenadvacetiletá jezdkyně. „Příkop jsme trefili, poškodili jsme řízení a mně se při nárazu nešťastně zkroutila ruka. Zranění bylo velmi bolestivé.“
I proto, když se dcera majitele stáje Martina Koloce ohlíží za ikonickou rallye, moc radosti z ní nesrší. Tým se totiž potýkal i s problémy na autech. Její a tátův Red-Lined Revo T1+ často stávkovaly.
„Letošní Dakar byl více negativní než pozitivní. Plus je, že tým opravdu dobře pracoval, i když každý den nastával nový problém. Týmový duch byl pozitivní,“ ohlížela se jednadvacetiletá pilotka. „Negativní bylo, že jsme nedokončili etapy a že jsme měli technické potíže.“
Na autě podle Koloce selhávaly komponenty, jejichž výrobu dodavatelé kvůli ekologickým předpisům přesunuli z Evropy jinam.
„Je velmi frustrující, když problémy musíme řešit už od první etapy. Nějaké potíže jsme odhalili během testování, ale co se stalo během Dakaru, byly věci, které jsme neočekávali,“ přiznala Kolocová. „Je smutné, že jsme nemohli protnout cílovou čáru...“
Tým mechaniků pracoval v bivaku až do svítání, ke kýženému výsledku to nevedlo. „Všichni byli unavení a zůstávali vzhůru celou noc. Pořád byli pozitivní a odolní. Myslím, že týmová práce byla jedna z nejlepších, jakou jsme kdy měli. Proto je zklamání, že jsme nedosáhli výsledku, který si zasloužili,“ litovala talentovaná závodnice. „Nikdy neměli čas na pauzu, protože problémy netrápily jen jedno auto, ale obě.“
Kolocová musí doléčit pochroumané rameno, pak znovu skočí do závodního kolotoče. „Čeká nás další rušný rok. Pár týdnů si od auta odpočineme, pak se připravíme fyzicky a psychicky. Vrátíme se s jasnější myslí. A ještě lepší!“ (pbi)