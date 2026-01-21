Problémy řešil od začátku. Ale Dakar se nevzdává, říká Šoltys. Těší se na zmrzku

Ondřej Bičiště
  9:20
Nikdy se nevzdávej! Poselství, které si odnesl z letošního Dakaru pilot Buggyry Martin Šoltys. Jeho kamionu třikrát odešlo turbo, zůstal viset v poušti, přesto dojel do cíle slavného závodu na celkovém 21. místě. „Když to člověk nevzdá i přesto, že mu lidi napovídají, ať to udělá, protože už je to zmar, tak se to dá vybojovat,“ je pyšný dvaapadesátiletý závodník, že i přes všechny trable protnul s vozem Buggyra Invictus cílovou pásku nejtěžší rallye světa.
Martin Šoltys z Buggyry na Dakaru 2026.

Martin Šoltys z Buggyry na Dakaru 2026. | foto: Buggyra ZM Racing

Martin Šoltys (v modrém vpravo) a jeho posádka v cíli Rallye Dakar 2026.
Martin Šoltys na trati Rallye Dakar 2026.
Martin Šoltys na trati Rallye Dakar 2026.
Martin Šoltys na trati Rallye Dakar 2026.
50 fotografií

Technické problémy ho provázely od první etapy.

„Povedl se nám prolog, ale hned v první etapě nám bouchlo turbo, to je hodně frustrující. Když se propadnete hned na začátku dozadu, kdy je tam hodně vysavačů a pomalých aut, které musíte předjíždět, okamžitě vám dojde, že šance na nějaký dobrý výsledek je pro vás letos ztracená,“ uvědomoval si krátce po startu Šoltys, jehož nejlepším umístěním na Dakaru byla konečná šestá příčka v roce 2023.

Řídit mezi Saúdy? Šílené! Vážné nehody vidíme denně. Kameraman o Rallye Dakar

Turbo ho letos zradilo třikrát a nálada v jeho týmu byla ponurá. „Když bylo auto rozklížené, byl rozklížený i tým,“ přiznal Šoltys. „Bylo vidět, že mechaniky to nebaví, jsou otrávení, nebyl tam takový zápal, byl to zmar. Nikdo nevěděl, co s tím.“

Když pak porouchané auto zapadlo v poušti, byl konec asi nejblíž. „Celou noc jsme ho dolovali z písku. Když pro nás jel asisťák, taky zapadl, vlek zapadl. Strašně jsme se tím natrápili, přesto to kluci dali a mohli jsme pokračovat,“ děkuje svému týmu Šoltys.

Martin Šoltys na trati Rallye Dakar 2026.
Český závodník Martin Šoltys s kamionem Buggyra Invictus na Rallye Dakar

Za to, že to nevzdali, přišla odměna v závěrečných etapách. V poslední zajel Šoltys dokonce druhý nejlepší čas, následná penalizace ho odsunula na pátou pozici.

„Když se to zlomilo, najednou bylo všechno skvělé, tým začal šlapat. To se dá zažít snad jen na Dakaru,“ líčí jeho pětinásobný účastník.

Technické potíže nikomu nevyčítá. „Nic jsme nepodcenili, je to technika, nestalo se to jenom nám. Všichni musíme být ještě pečlivější, nikdo nesmí nikomu věřit. Kontrolovat všechno dvakrát třikrát, aby to bylo v super stavu,“ bere si poučení pro příště.

Jak jsem dokončil poslední etapu, dolehlo to na mě. Engel je v cílí Dakaru spokojený

Do Saúdské Arábie chce vyrazit i příští zimu. „Máme v plánu jet Baja Aragón, Maroko, co nejvíc auto vychytat. Už teď funguje skvěle, za celý Dakar jsme udělali tři turba, což je hrozné, ale k tomu už jen tři pneumatiky. A to jsme od maratonské etapy jeli rychle a drželi se kolem třetího čtvrtého místa. Přesto to chceme ještě víc vyladit a být na příštím Dakaru úspěšnější,“ přeje si Šoltys.

Nejdřív si ovšem odpočine a po návratu domů si dopřeje svoji oblíbenou pochoutku. „Jídlo tady za moc nestálo, ani jednou jsem si nepochutnal. Těším se, až si dám doma vanilkovou zmrzku.“

Kolocová: bolavá ruka i duše

Z prachu se zčistajasna vynořil příkop a bum! Náraz, zkroucená ruka, bolavá duše, konec. Aliyaah Kolocová už počtvrté v kariéře vyzvala saúdskoarabské písky, poprvé však pilotka stáje Buggyra neviděla cíl Dakaru. Stopka přišla v deváté etapě.

„Dlouho jsme zůstali za jedním autem. Předjela jsem ho, pak přišla pravá zatáčka a v prachu jsem vůbec neviděla příkop,“ líčila osudovou chvíli jedenadvacetiletá jezdkyně. „Příkop jsme trefili, poškodili jsme řízení a mně se při nárazu nešťastně zkroutila ruka. Zranění bylo velmi bolestivé.“

Aliyyah Kolocová na Rallye Dakar 2026.

I proto, když se dcera majitele stáje Martina Koloce ohlíží za ikonickou rallye, moc radosti z ní nesrší. Tým se totiž potýkal i s problémy na autech. Její a tátův Red-Lined Revo T1+ často stávkovaly.

„Letošní Dakar byl více negativní než pozitivní. Plus je, že tým opravdu dobře pracoval, i když každý den nastával nový problém. Týmový duch byl pozitivní,“ ohlížela se jednadvacetiletá pilotka. „Negativní bylo, že jsme nedokončili etapy a že jsme měli technické potíže.“

Na autě podle Koloce selhávaly komponenty, jejichž výrobu dodavatelé kvůli ekologickým předpisům přesunuli z Evropy jinam.

Aliyyah Kolocová na Rallye Dakar 2026.

„Je velmi frustrující, když problémy musíme řešit už od první etapy. Nějaké potíže jsme odhalili během testování, ale co se stalo během Dakaru, byly věci, které jsme neočekávali,“ přiznala Kolocová. „Je smutné, že jsme nemohli protnout cílovou čáru...“

Tým mechaniků pracoval v bivaku až do svítání, ke kýženému výsledku to nevedlo. „Všichni byli unavení a zůstávali vzhůru celou noc. Pořád byli pozitivní a odolní. Myslím, že týmová práce byla jedna z nejlepších, jakou jsme kdy měli. Proto je zklamání, že jsme nedosáhli výsledku, který si zasloužili,“ litovala talentovaná závodnice. „Nikdy neměli čas na pauzu, protože problémy netrápily jen jedno auto, ale obě.“

Kolocová musí doléčit pochroumané rameno, pak znovu skočí do závodního kolotoče. „Čeká nás další rušný rok. Pár týdnů si od auta odpočineme, pak se připravíme fyzicky a psychicky. Vrátíme se s jasnější myslí. A ještě lepší!“ (pbi)

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Muchová vs. ParksováTenis - - 21. 1. 2026:Muchová vs. Parksová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 6:4, 2:1
  • 1.18
  • -
  • 4.65
Šamorín vs. KroměřížFotbal - - 21. 1. 2026:Šamorín vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.60
  • 3.70
  • 1.80
Vlašim vs. ŽižkovFotbal - - 21. 1. 2026:Vlašim vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 3.50
  • 2.60
Prostějov vs. Zlaté MoravceFotbal - - 21. 1. 2026:Prostějov vs. Zlaté Moravce //www.idnes.cz/sport
21. 1. 12:30
  • 2.20
  • 3.57
  • 2.67
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Unikátní chyba Třince, gól zmařil bizarní ofsajd. Všem se omlouvám, kál se Sikora

Petr Sikora dává gól, pro ofsajd ho však sudí nakonec odvolali.

Ve fotbalové metrice očekávaných gólů by se tato situace blížila maximální hodnotě jedna. Jenže vyloženou šancí třinečtí hokejisté pohrdli. Navíc v prodloužení, kdy mohli utkání rozhodnout a z Plzně...

21. ledna 2026  10:13

Volá Jablonec? Tam chci! Sobol o návratu do Česka i důvodech konce ve Francii

Eduard Sobol s jabloneckým majitelem Jakubem Střeštíkem.

Když na konci května 2019 odehrál poslední zápas za fotbalisty Jablonce, tehdy šlo o vítězné derby s Libercem, sotva mohl tušit, že v severočeském klubu ještě jednou zakotví. Nyní se Eduard Sobol o...

21. ledna 2026  9:41

Trenér fotbalistek v Anglii dostal zákaz na 12 let. Hráčkám posílal nevhodné fotky

Bývalý manažer ženského týmu Sutton Coldfield Town dostal od FA zákaz činnosti...

Ryan Hamilton, bývalý trenér ženského fotbalového týmu Sutton Coldfield Town, dostal od Anglické fotbalové asociace (FA) zákaz činnosti na dvanáct let. Disciplinární komise dospěla k závěru, že se...

21. ledna 2026  9:30

Problémy řešil od začátku. Ale Dakar se nevzdává, říká Šoltys. Těší se na zmrzku

Martin Šoltys z Buggyry na Dakaru 2026.

Nikdy se nevzdávej! Poselství, které si odnesl z letošního Dakaru pilot Buggyry Martin Šoltys. Jeho kamionu třikrát odešlo turbo, zůstal viset v poušti, přesto dojel do cíle slavného závodu na...

21. ledna 2026  9:20

Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně

Trénink hráčů Barcelony před zápasem Ligy mistrů proti pražské Slavii.

Až se večer otevřou vstupy na stadion v pražském Edenu, nemálo nadšených fanoušků, vyhlížejících bitvu slávistických fotbalistů se slavnou Barcelonou, zůstane před vchodem. A to za vstupenky...

21. ledna 2026  9:10

Společně proti rakovině. Slavia se spojila s Barcelonou pro dobrou věc

Dominik a Ada, onkologičtí pacienti a fotbaloví fanoušci, se setkají s hráči...

Na hřišti budou rivalové, mimo něj však fotbalové kluby Slavia a Barcelona půjdou ruku v ruce. Pro dobrou věc. Jejich středeční zápas v pražském Edenu v rámci Ligy mistrů bude věnován podpoře dětí a...

21. ledna 2026  9:10

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna a do bojů o velké peníze, prestiž a slávu chce promluvit i početná...

21. ledna 2026  8:52

Australian Open ONLINE: Muchová srovnala a ve třetím setu brzy získává náskok

Sledujeme online
Karolína Muchová se napřahuje k forhendu ve druhém kole Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Pouze jediná česká tenistka figuruje ve středečním programu dvouher na Australian Open. Karolína Muchová bojuje o postup do třetího kola s Američankou Alycií Parksovou, zápas je po setech 4:6 a 6:4...

21. ledna 2026  8:34

Faksa s Pastrňákem bodovali ve vzájemném souboji, Dobeš vychytal výhru

Jakub Dobeš chytá puk do lapačky v utkání s Minnesotou.

V osmi úterních zápasech hokejové NHL bodovali dva Češi. Stalo se tak u výhry Dallasu 6:2 nad Bostonem, kdy si po jedné asistenci připsali Radek Faksa a David Pastrňák. Po menší odmlce Montreal...

21. ledna 2026  7:11,  aktualizováno  8:30

Jokič se jen díval, jak Dončič táhne Lakers k výhře. Denveru nestačila ani daleká trefa

Radost Luky Dončiče v utkání proti Denveru.

Basketbalisté Los Angeles Lakers v NBA porazili 115:107 Denver. Hvězdou zápasu byl Luka Dončič, který hosty dovedl k vítězství 38 body, 13 doskoky a 10 asistencemi a připsal si 87. triple double v...

21. ledna 2026

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Překonal strach, vypěnil a vykouzlil obrat. Teď Kopřiva vyhlíží extrémní výzvu

Vít Kopřiva se soustředí na míček v prvním kole Australian Open.

Na otázku, jak by zápas zhodnotil, s úsměvem odpověděl: „Kde jenom začít?“ Vít Kopřiva v prvním kole tenisového Australian Open prožil pořádnou divočinu. Dlouho to vypadalo, že s Němcem...

21. ledna 2026

Na mě takhle hrát nebudeš, to je výzva. Jak se slávista Vlček chystá na Barcelonu

Slávistický obránce Tomáš Vlček na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů...

Když v Edenu hrála Barcelona naposled, on byl na podzim 2019 jako starší dorostenec na hostování v druholigovém Ústí nad Labem. Ve středu večer se fotbalový gigant vrátí a slávista Tomáš Vlček už...

21. ledna 2026  7:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.