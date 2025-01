Krásná etapa, pak boj o přežití. Loprais trpěl, soupeřům děkoval za pomoc

„Měli jsme to vážně se vším všudy,“ pokračoval český pilot na sociálních sítích. Čtvrtá a pátá erzeta na Dakaru čítaly dohromady skoro 850 kilometrů a mezi nimi posádky neměly k dispozici pomoc týmových mechaniků.

Na to Loprais málem doplatil.

„Bylo to fajn, než jsme udělali tři defekty. Velmi frustrující. Když nemáte další pneumatiku, musíte zpomalit,“ uvedl. To bylo po první části maratónské šichty – a ani na druhé se synovci legendárního šestinásobného šampiona Karla Lopraise trable nevyhnuly.

„Krásná etapa, krásné tempo, brali jsme jednoho po druhém, byla to radost. Výborné. Do doby, než nám řachla listová pera,“ popisoval nekonečné potíže.

Musel několikrát zastavit a ztráta narůstala.

„Měli jsme za sebou dva naše kamiony, aby nám dali něco na sepnutí těch per. Kurtovali jsme to, dotahovali. Pak jsme se modlili, aby nám vydrželo to poslední, protože jinak by auto lehlo a my bychom se už nikam nedostali. Museli jsme výrazně zvolnit.“

Jen těžko si Loprais něco takového dovedl představit poté, co ve třetí etapě triumfoval a na vedoucího Macíka už mu chyběl jen kousíček. Ve čtvrté ve středu nabral skoro tři čtvrtě hodiny a ve čtvrtek dojel do finiše až za tmy...

I takový je Dakar. Nelítostný, nevyzpytatelný. Nicméně i kouzelný – jak Loprais prozradil, významně mu pomohli sokové ze startovního pole.

„Chtěl bych poděkovat Miklósi Kovácsovi a Williamu de Grootovi, kteří nám kamarádsky poskytli rezervy, takže jsme mohli jet. Bylo to o přežití, ale je důležité, že jsme zůstali na pódiovém umístění a stále věřím, že se ve druhé půlce závodu dostaneme na vrchol, kam chceme,“ dodal.