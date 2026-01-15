„Výsledkem prověřování bylo ‚no future actions required‘, to znamená, že žádný z účastníků se nedopustil takového porušení pravidel či normativů, aby byl za to nějakým způsobem postižen a penalizován,“ uvedl manažer Martin Pabiška.
Kolize dvou českých rivalů se stala v dunách, kde Macík za horizontem narazil do Lopraisova stojícího kamionu.
„Najížděli jsme dunu, což se nám nedařilo, a on pozdě zareagoval,“ uvedl Loprais večer v cíli etapy a doplnil, že posádka měla zapnutý bezpečnostní sentinel, který soupeře upozorňoval, že jsou na trati před nimi. „Napral to do nás a bohužel nás to stálo půlku nástavby a výměnu defektu,“ řekl Loprais, jenž za viníka nehody označil Macíka.
Vítěz předchozích dvou ročníků dakarské rallye se bránil, že střetu krátce po přejetí vrcholu duny nemohl zabránit. „Stál za dunou, hledal se tam (kontrolní) bod a on zastavil kvůli trychtýři. My jsme ho neviděli, přejeli jsme duny a najednou Dave (navigátor Švanda) řval a pak rána,“ řekl Macík, jenž poté v rozhovoru pro TV Nova uvedl, že soupeř zastavil na „debilním místě“.
Po rozhodnutí FIA Macíkův tým také zveřejnil záběry kolize z onboard kamery v kamionu.