Kaskadér Special na motorce a tatra Sedmička. Ostraváci na Rallye Dakar

První ostré soutěžní kilometry ve čtvrtek okusí v Saúdské Arábii na trati Rallye Dakar členové ostravského týmu Fesh Fesh. Do boje v legendárním dálkovém závodě nastoupí v premiéře nový speciál Tatra FF7 4x4 NewGen s posádkou Tomáš Vrátný, Bartłomiej Boba a Jaromír Martinec a také motocyklový kaskadér Adam „Special“ Peschel se svým motocyklem Husquarna FR 450 Rally Replica.

„Nové vozidlo jsme plánovali velmi dlouho. Celý proces stavby byl velmi náročný a chci klukům z obou týmů Fesh Fesh i KAR vývojového centra, kde vozidlo vznikalo, poděkovat za to, jak se podařilo tohle auto připravit,“ uvedl Tomáš Vrátný, šéf týmu a pilot speciálu v jedné osobě.

„Koncem srpna jsme absolvovali první ostré kilometry na závodech v Polsku, v listopadu, cestou na nalodění do Španělska, jsme si ještě udělali dvoudenní test ve Francii, kde jsme zkontrolovali chování některých nově instalovaných dílů a prověřili výkon motoru, jestli je v souladu s naprogramováním,“ zmínil Vrátný, který provětral nový stroj ještě i před startem rallye přímo v Saúdské Arábii.

„První testovací dny máme úspěšně za sebou, stejně jako administrativní a technické přejímky. Musíme upravit výkon ‚Sedmičky‘, jinak se zdá být vše v pořádku a těšíme se na start,“ hlásil Vrátný.

Osmadvacetiletý Adam „Special“ Peschel se stuntridingu, neboli kaskadérství na motorce, věnuje už jedenáct let. Pouze na zadním kole zvládl projet i celý brněnský Masarykův okruh.

Svůj motocykl vyzkoušel i Adam Peschel, neobešlo se to však bez pádu. „Těsně před koncem testovací tratě jsem se zbytečně dlouho zahleděl do informací v navigačním tabletu a přehlédl jsem kamenité výmoly. Tato chvilka nepozornosti mě stála karambol. Naštěstí to odnesla jen kombinéza a trochu taky plasty na motorce. Asi to bylo jakési varování, že se mám koncentrovat celou jízdu,“ pravil Peschel.

Při letošní Rallye Dakar čeká posádky více než 5 100 měřených kilometrů, společně s přejezdy budou absolvovat více než 7 750 km. Novinkou jsou ve vybraných etapách oddělené trasy pro motorky a auta a kamiony