Šest gum je málo, míní Pabiška. Engel míří s čínským strojem na Dakaru vysoko

Michael Havlen
  11:45
Jeden pojede bez mechanika a veškeré problémy po cestě si bude řešit sám. Druhý se může těšit na tovární podporu dravé čínské značky. Oba zástupci Libereckého kraje na Rallye Dakar Milan Engel a David Pabiška budou patřit k nejzkušenějším motorkářům ve startovním poli.
Motocyklový závodník Milan Engel si na Rallye Dakar užívá jízdu v dunách.

Motocyklový závodník Milan Engel si na Rallye Dakar užívá jízdu v dunách. | foto: Ondřej Záruba, Orion MRG

Liberecký motocyklový závodník pózuje s medailí a trofejí, které si přivezl z...
David Pabiška přidal do své bohaté sbírky další trofej. Z Maroka si přivezl...
David Pabiška s prezidentem Petrem Pavlem
David Pabiška na trati Rallye Dakar 2021 v Saúdské Arábii.
Motocyklový jezdec Engel jede dakarskou rallye už po dvanácté, přesto ho letos čeká velké dobrodružství. Na trati etapového dálkového závodu se poprvé nepředstaví s tradiční technikou od KTM, ale s čínským strojem Kove.

„Kove je o něco lehčí než KTM, má lepší pérování a podvozek. Je mrštnější a v terénu mě tolik neunaví. Chtěl bych s ní dojet do cíle a být co nejvýše v celkovém pořadí,“ prohlásil jezdec z Josefova Dolu na Jablonecku.

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Před startem extrémně náročné rallye, která v sobotu startuje v saúdskoarabském Janbú, je ve velkém očekávání. Novou čínskou motorku ladil celý rok, ať už na české trati v Milovicích, v jiných soutěžích nebo při testování v Dubaji. Celkově najezdil přes 7000 kilometrů.

Jeho nejlepším dakarským výsledkem je 15. příčka z roku 2019. Stejné umístění na nejtěžší dálkové soutěži světa je také maximem pro čínskou tovární značku Kove. „Bylo by skvělé to překonat, i když to bude velmi náročná meta,“ přiznal čtyřiatřicetiletý Engel, který vyrazí na trať prologu se startovním číslem 27.

Matador Engel dostal nový stroj z Číny. Na Rallye Dakar ale bude bez Michka

V přípravě pro výsledek do dvacátého místa udělal, co mohl. Společně se svým týmem na nový motocykl použili i české komponenty a posunuli ho na novou úroveň.

„Furt jsme byli v garáži, do půlnoci něco zkoumali a ladili. Pomohli jsme si i 3D tiskárnou, která nám vyrobila několik věcí. To nás hodně posunulo. Dělali jsme úpravy v motoru, aby nám vydržel co nejdéle, kolečka jsme potáhli nanotechnologií,“ pochvaloval si novou motorku stabilní člen týmu Orion Moto Racing Group.

Úpravy stroje se dokončovaly přímo v dějišti Rallye Dakar. „Pohonná jednotka není oproti KTM tak výkonná, jde totiž o sériový motor. Na Dakaru mi však tovární tým Kove dal do motorky zcela novou jednotku a kabeláž, abych měl všechno tovární a disponoval nejnovější technikou. Akorát na shakedownu a testování ladíme před startem detaily,“ hlásil z dějiště slavného závodu.

Engel pojede Dakar jako týmová jednička. Jeho dosavadní parťák Martin Michek totiž přešel k jiné čínské značce Hoto. Velká rivalita však prý mezi nimi na trati nebude.

Závodník Engel ladí novou čínskou motorku. Na Dakaru bude týmovou jedničkou

„Ty čínské značky sídlí hned vedle sebe a jsou v kamarádském vztahu. Martin u nás byl několikrát na kávě, a dokonce jsme mu sem vezli bednu a tašku s věcmi,“ vysvětlil Engel.

„Bude ale otázka, jestli mu mám zastavit na trati nebo ne, když není týmovým parťákem. Pokud půjde o zdraví, tak samozřejmě bez debat zastavím. Automaticky. Když by na mě mával s nějakou technickou kravinou, tak mu něco hodím, ale nemohu u něho strávit hodně času,“ uvažoval.

Počet jezdců na čínské technice se rozšiřuje a podle Engela bude tento trend pokračovat. „Jejich vývoj je velice rychlý. Navíc velkou roli hraje cena – KTM vyjde na milion korun, to Kove stojí o polovinu méně a disponuje rovněž top materiály. Málokdo bude mít na tak drahou techniku, jakou nabízí tradiční výrobci,“ dodal český závodník.

Češi vyrazili na Rallye Dakar s ambicemi, 48. ročník začne v saúdskoarabském Janbú

Kromě celkového výsledku do dvacátého místa by pro něj byl cenný i statut nejlepšího závodníka na čínské technice. „Rozhodně ano, rád bych se o takový výsledek pokusil a dokázal, že umíme v Česku připravit skvělou motorku,“ řekl.

Veterán znovu v akci

Liberecký motocyklový závodník Pabiška jede dakarskou rallye už po sedmnácté. Tentokrát jako držitel titulu veteránského mistra světa, k němuž mu pomohlo i loňské celkové šestatřicáté místo na Dakaru.

„Po dlouhé a úspěšné sezoně bych rád na Dakaru minimálně zopakoval loňské umístění, a ideálně ještě vylepšil pozici ve třídě Original by Motul bez asistence,“ řekl při odletu do Saúdské Arábie nestárnoucí Pabiška, jemuž přátelé přezdívají „nejrychlejší důchodce planety“.

Na Dakaru v roli pána. Chodili dvacetiletí a ptali se, kolik mi je, směje se Pabiška

David Pabiška je jediným českým zástupcem v kategorii určené pro motocyklové jezdce, kteří během soutěže nesmí využít služeb mechanika.

Každý účastník má k ruce bednu o objemu osmdesáti litrů, do níž se mu musí vejít náhradní díly a šest pneumatik. Pomáhat si mohou jen sami mezi sebou. „Pokud je třeba potřeba něco svařit, musí to dovolit pořadatel a já si musím práci udělat sám,“ vysvětlil Pabiška, který pojede s číslem 36.

„Je to výzva, co se týče sportu i pro mě jako mechanika. Stále věřím v původní význam Dakaru, ale celkový výsledek taky nedám zadarmo.“

Nejrychlejší důchodce planety. Titul mistra světa má i hořkou příchuť, říká Pabiška

Až do konce roku 2025 byl v plném tréninku a spal v hypoxickém stanu. „Přes Vánoce jsem si užil klid, pohodu, trochu čokolády a na závod nemyslel. Jsem zvyklý, že organizátoři před soutěží vždycky straší, ale tentokrát to přehnali. Šest gum je fakt málo. Orientačně vím, do čeho jdu,“ dodal zkušený motorkář.

Na Dakaru pojede s novým motocyklem KTM. „Na lepší motorce jsem nikdy nejezdil,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz závodník, který jel Dakar poprvé v roce 2007, tenkrát ještě v Africe. Jeho nejlepším výsledkem je 18. místo z roku 2014.

Rallye Dakar 2026 startuje prologem v saúdskoarabském městě Janbú, cíl je 17. ledna tamtéž. Závodníci během dvou týdnů ujedou celkem 8000 kilometrů, z toho 4748 kilometrů připadá na měřené rychlostní zkoušky.

