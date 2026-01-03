Motocyklový jezdec Engel jede dakarskou rallye už po dvanácté, přesto ho letos čeká velké dobrodružství. Na trati etapového dálkového závodu se poprvé nepředstaví s tradiční technikou od KTM, ale s čínským strojem Kove.
„Kove je o něco lehčí než KTM, má lepší pérování a podvozek. Je mrštnější a v terénu mě tolik neunaví. Chtěl bych s ní dojet do cíle a být co nejvýše v celkovém pořadí,“ prohlásil jezdec z Josefova Dolu na Jablonecku.
|
Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat
Před startem extrémně náročné rallye, která v sobotu startuje v saúdskoarabském Janbú, je ve velkém očekávání. Novou čínskou motorku ladil celý rok, ať už na české trati v Milovicích, v jiných soutěžích nebo při testování v Dubaji. Celkově najezdil přes 7000 kilometrů.
Jeho nejlepším dakarským výsledkem je 15. příčka z roku 2019. Stejné umístění na nejtěžší dálkové soutěži světa je také maximem pro čínskou tovární značku Kove. „Bylo by skvělé to překonat, i když to bude velmi náročná meta,“ přiznal čtyřiatřicetiletý Engel, který vyrazí na trať prologu se startovním číslem 27.
|
Matador Engel dostal nový stroj z Číny. Na Rallye Dakar ale bude bez Michka
V přípravě pro výsledek do dvacátého místa udělal, co mohl. Společně se svým týmem na nový motocykl použili i české komponenty a posunuli ho na novou úroveň.
„Furt jsme byli v garáži, do půlnoci něco zkoumali a ladili. Pomohli jsme si i 3D tiskárnou, která nám vyrobila několik věcí. To nás hodně posunulo. Dělali jsme úpravy v motoru, aby nám vydržel co nejdéle, kolečka jsme potáhli nanotechnologií,“ pochvaloval si novou motorku stabilní člen týmu Orion Moto Racing Group.
Úpravy stroje se dokončovaly přímo v dějišti Rallye Dakar. „Pohonná jednotka není oproti KTM tak výkonná, jde totiž o sériový motor. Na Dakaru mi však tovární tým Kove dal do motorky zcela novou jednotku a kabeláž, abych měl všechno tovární a disponoval nejnovější technikou. Akorát na shakedownu a testování ladíme před startem detaily,“ hlásil z dějiště slavného závodu.
Engel pojede Dakar jako týmová jednička. Jeho dosavadní parťák Martin Michek totiž přešel k jiné čínské značce Hoto. Velká rivalita však prý mezi nimi na trati nebude.
|
Závodník Engel ladí novou čínskou motorku. Na Dakaru bude týmovou jedničkou
„Ty čínské značky sídlí hned vedle sebe a jsou v kamarádském vztahu. Martin u nás byl několikrát na kávě, a dokonce jsme mu sem vezli bednu a tašku s věcmi,“ vysvětlil Engel.
„Bude ale otázka, jestli mu mám zastavit na trati nebo ne, když není týmovým parťákem. Pokud půjde o zdraví, tak samozřejmě bez debat zastavím. Automaticky. Když by na mě mával s nějakou technickou kravinou, tak mu něco hodím, ale nemohu u něho strávit hodně času,“ uvažoval.
Počet jezdců na čínské technice se rozšiřuje a podle Engela bude tento trend pokračovat. „Jejich vývoj je velice rychlý. Navíc velkou roli hraje cena – KTM vyjde na milion korun, to Kove stojí o polovinu méně a disponuje rovněž top materiály. Málokdo bude mít na tak drahou techniku, jakou nabízí tradiční výrobci,“ dodal český závodník.
|
Češi vyrazili na Rallye Dakar s ambicemi, 48. ročník začne v saúdskoarabském Janbú
Kromě celkového výsledku do dvacátého místa by pro něj byl cenný i statut nejlepšího závodníka na čínské technice. „Rozhodně ano, rád bych se o takový výsledek pokusil a dokázal, že umíme v Česku připravit skvělou motorku,“ řekl.
Veterán znovu v akci
Liberecký motocyklový závodník Pabiška jede dakarskou rallye už po sedmnácté. Tentokrát jako držitel titulu veteránského mistra světa, k němuž mu pomohlo i loňské celkové šestatřicáté místo na Dakaru.
„Po dlouhé a úspěšné sezoně bych rád na Dakaru minimálně zopakoval loňské umístění, a ideálně ještě vylepšil pozici ve třídě Original by Motul bez asistence,“ řekl při odletu do Saúdské Arábie nestárnoucí Pabiška, jemuž přátelé přezdívají „nejrychlejší důchodce planety“.
|
Na Dakaru v roli pána. Chodili dvacetiletí a ptali se, kolik mi je, směje se Pabiška
David Pabiška je jediným českým zástupcem v kategorii určené pro motocyklové jezdce, kteří během soutěže nesmí využít služeb mechanika.
Každý účastník má k ruce bednu o objemu osmdesáti litrů, do níž se mu musí vejít náhradní díly a šest pneumatik. Pomáhat si mohou jen sami mezi sebou. „Pokud je třeba potřeba něco svařit, musí to dovolit pořadatel a já si musím práci udělat sám,“ vysvětlil Pabiška, který pojede s číslem 36.
„Je to výzva, co se týče sportu i pro mě jako mechanika. Stále věřím v původní význam Dakaru, ale celkový výsledek taky nedám zadarmo.“
|
Nejrychlejší důchodce planety. Titul mistra světa má i hořkou příchuť, říká Pabiška
Až do konce roku 2025 byl v plném tréninku a spal v hypoxickém stanu. „Přes Vánoce jsem si užil klid, pohodu, trochu čokolády a na závod nemyslel. Jsem zvyklý, že organizátoři před soutěží vždycky straší, ale tentokrát to přehnali. Šest gum je fakt málo. Orientačně vím, do čeho jdu,“ dodal zkušený motorkář.
Na Dakaru pojede s novým motocyklem KTM. „Na lepší motorce jsem nikdy nejezdil,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz závodník, který jel Dakar poprvé v roce 2007, tenkrát ještě v Africe. Jeho nejlepším výsledkem je 18. místo z roku 2014.
Rallye Dakar 2026 startuje prologem v saúdskoarabském městě Janbú, cíl je 17. ledna tamtéž. Závodníci během dvou týdnů ujedou celkem 8000 kilometrů, z toho 4748 kilometrů připadá na měřené rychlostní zkoušky.