Pabiška se na Dakaru vrátí ke kořenům, Engel myslí vysoko

Když v roce 2007 na Dakaru začínal, jezdilo se ještě v Africe. Poté se tradiční závod přesunul do Jižní Ameriky a teď Pabiška okusí tratě v Saúdské Arábii. Vrátí se přitom ke kořenům: po 14 letech pojede v kategorii bez asistence, kdy nebude mít k ruce mechanika a musí si vystačit s omezeným množstvím náhradních dílů.

„Je to stoprocentně nejtěžší třída na Dakaru, kde můžu využít všechny své zkušenosti z předchozích ročníků,“ říká pětačtyřicetiletý motorkář. „Bude to těžké i psychicky, protože v týmu máte vždy podporu svého mechanika a lidí okolo, ale i proto na to budeme s týmovým kolegou Rudou Lhotským dva a budeme se podporovat.“

Pabiška se na Dakaru představil už jedenáctkrát. Jeho dosavadním maximem je 18. místo z roku 2014. Před osmi lety si ze sedla motorky odskočil na místo navigátora kamionu. Při svém dosud posledním startu v roce 2018 obsadil 42. místo.



„Musím poděkovat Rudovi, že si na mě při výběru partnera vzpomněl a zařídil mi angažmá v novém týmu. Myslím, že se nám podařilo dát všechno pěkně dohromady. Jsme dobře naladěni a věřím, že tam něco urveme,“ řekl Pabiška, který pojede na motocyklu KTM 450 Rally Replica 2021 se startovním číslem 37.

David Pabiška při předchozích startech na Rallye Dakar.

Pabiškovi je jasné, že už nebude bojovat o nejvyšší pozice a své maximum na Dakaru nevylepší. Zajímá ho hlavně výsledek v samostatné kategorii Original by Motul. „Ve výsledcích chci figurovat vysoko, ale konkurence bude velká. Do desátého místa v kategorii budu velmi spokojený,“ uvedl závodník, který na Dakaru zatím vždy dokázal dojet do cíle.

Před startem má respekt z nové trati i z dalších věcí. „Uvidíme, co všechno mě čeká. Mám dvouletý hendikep, kdy jsem tuhle soutěž nejel. Navigace se posunula někam jinam, budeme dostávat itinerář patnáct minut před startem. Jinak se označují průjezdní body a poznámky v itineráři. Budu si to muset zažít,“ uvědomuje si.

Engel chce být v první dvacítce

Na palubě leteckého speciálu, který v neděli v noci přepravil do dějiště Rallye Dakar všechny české účastníky, byl i motocyklový závodník Milan Engel z Josefova Dolu na Jablonecku. Ten si staví o poznání smělejší mety než jeho liberecký kolega Pabiška.

„Od druhého startu jsem si vždy dával za cíl udržet se ve dvacítce. Nevím, zda je reálná desítka, protože obsazení továrních týmů je skvělé a závodníků přibývá. Je těžké se tam udržet, ale není to nereálné. I tentokrát se budu snažit bojovat o Top 20,“ řekl jezdec týmu Orion Moto Racing Group. Za dakarským dobrodružstvím zamířil už posedmé, jeho maximem je 15. místo z roku 2019.

I jeho přípravu neblaze poznamenala koronavirová krize. Zatímco vloni trénoval v Tunisku či v Maroku, letos musel vzít zavděk domácími podmínkami. Fyzičku piloval v posilovně, kterou si nově zařídil. Slavná soutěž se pojede v Saúdské Arábii podruhé a Milan Engel věří, že organizátoři tentokrát připraví zajímavější trať.



„Poslední Dakar se mi z pohledu struktury trasy vůbec nelíbil, bylo to moc rychlé. Když to srovnám s posledním ročníkem v Peru, tak tam to bylo opačné. Technické,“ řekl Engel, který bude závodit na stroji KTM s číslem 26.

Týmový kolega Martina Michka poukázal i na vyšší počet měřených kilometrů, které by měl na účastníky Dakaru čekat. „Minule byl celkový počet kilometrů včetně přejezdů přes 5 000, teď by mělo být asi 4 700 závodních, což je raketa. Bude to hodně náročné.“

Engel uvítal snahy organizátorů o zvýšení bezpečnosti závodníků. Motocyklisté poprvé pojedou se speciálními airbagovými vestami, které by jim měly pomoct při pádech. V takzvaném roadbooku budou mít navíc nově označena nejnebezpečnější místa na trati. „Airbagové vesty jsem testoval. A i když k tomu mám výhrady, tak pokud mi to zachrání život, je to nejlepší, co může být,“ konstatoval.

Účastníci Dakaru už teď mají za sebou povinnou dvoudenní karanténu na hotelu v Džiddě a můžou se chystat na 43. ročník Rallye Dakar, který zahájí sobotní prolog.