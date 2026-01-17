Loprais skončil na Dakaru druhý mezi kamiony, obhájce Macík obsadil čtvrté místo

Šestačtyřicetiletý Loprais se při své devatenácté účasti na slavné rallye prosadil celkově počtvrté a potřetí v řadě na pomyslné stupně vítězů, na triumf ale synovec šestinásobného vítěze Karla Lopraise stále čeká. Loni byl Aleš Loprais třetí, předloni druhý.
V závěrečné etapě absolvovali účastníci slavné soutěže rychlostní zkoušku o celkové délce 105 km, následně je čekalo slavnostní zakončení. Mezi kamiony byl nejrychlejší Mitchel van den Brink z Nizozemska, který skončil celkově třetí. Loprais byl o 13 sekund pomalejší, Macík o jednadvacet. Martina Šoltyse připravila o umístění mezi trojicí nejrychlejších půlminutová penalizace.
Attíja nastupoval na start s náskokem 15 minut na druhého Španěla Naniho Romu a vítězství bezpečně kontroloval. Pětapadesátiletý Attíja navázal na výhry z let 2011, 2015, 2019, 2022, 2023. Uspěl se čtvrtou značkou a Dacii zajistil premiérový triumf v historii.
Za nejrychlejším Mattiasem Ekströmem tentokrát zaostal o téměř devět minut, Romu nakonec porazil o necelých deset minut. Ekström dojel celkově třetí, když zvládl souboj s hvězdným Francouzem Sébastienem Loebem, jehož nakonec o 37 sekund.
Prokop se s rallye rozloučil osmým etapovým časem. „Určitě to nedopadlo, jak jsme chtěli. Jsme ale v cíli a určitě jsme neudělali ostudu. Dakar měl správné koule a byl pro všechny těžký,“ řekl Prokop na sociálních sítích.
Jezdec týmu Orlen Jipocar se třikrát prosadil mezi trojici nejlepších, ze hry o elitní desítku jej vyřadila nehoda a následné technické problémy v 9. etapě.
„Kluci v týmu se o nás i auto perfektně starali a jediný, kdo to pokazil, je posádka. Tentokráte je vina na mně, což mě mrzí. Nedá se s tím nic dělat, vrátit zpět se to nedá a neudělali jsme to schválně,“ dodal Prokop. „Jsme zdraví v cíli a dílčí výsledky ukázaly, že to nebylo tak špatné,“ doplnil jej navigátor Viktor Chytka.
Na motocyklech po těsném finiši slaví Benavides
Nejdramatičtější koncovku měla kategorie motocyklů. Z vítězství se radoval Luciano Benavides, poté co v poslední etapě předstihl Američana Rickyho Brabce. Tovární jezdec KTM nakonec vyhrál o pouhé dvě sekundy a navázal na dva triumfy bratra Kevina. Nejlepší z trojice Čechů, kteří dojeli do cíle 48. ročníku, byl dvacátý Milan Engel.
|
Na začátku se dost bloudilo, já vše trefil. Engel zapsal jeden z životních výsledků
Brabec, jenž legendární soutěž vyhrál dvakrát, nastupoval do závěrečné etapy s náskokem 3:20 minuty na Benavidese a předpokládalo se, že vedení udrží. Tovární jezdec Hondy ale v závěru udělal chybu v navigaci a z celkového triumfu se tak radoval Argentinec. Rozdíl dvou sekund je nejmenší v historii. Etapu vyhrál Španěl Edgar Canet.
Engel zajel 21. čas s odstupem 6:52 minuty za Canetem a nepodařilo se mu zaútočit na celkově devatenáctého Španěla Josepa Pedra. Před startem na něj ztrácel 20 sekund, nakonec je dělilo 58 sekund. Engel se při své dvanácté dakarské účasti potřetí probojoval do elitní dvacítky, jeho maximem je 15. místo z roku 2019.
V doprovodné kategorii Klasik, v níž startují historická vozidla a pravidla soutěže jsou obdobné jako u jízdy pravidelnosti, obsadil druhé místo Ondřej Klymčiw. Bývalý motorkář, který na Dakaru skončil v roce 2017 jedenáctý a o rok později měl vážnou nehodu, se tak postaral o historicky nejlepší český výsledek. Klasici letos závodili pošesté.
„Jsme v cíli, dokázali jsme to tam dotáhnout. Děkuji všem za podporu, i když už to není škodovka, což by bylo krásné, kdyby tady stála. V závěru jsme už jeli na jistotu,“ řekl Klymčiw, který v minulosti startoval v soutěži s vozem Škoda 130 LR. Letos jej vyměnil za Mitsubishi Pajero. Jeho start měl opět charitativní podtext, tentokrát podporoval nadační fond Pink Bubble.