Loprais skončil na Dakaru druhý mezi kamiony, obhájce Macík obsadil čtvrté místo

Autor: ,
  13:38aktualizováno  14:14
Aleš Loprais obsadil celkové druhé místo v Rallye Dakar v kategorii kamionů. Z premiérového triumfu se radoval Litevec Vaidotas Žala, který nakonec porazil Lopraise o 20:18 minuty. Vítěz předchozích dvou ročníků Martin Macík skončil čtvrtý. Mezi automobily vyhrál pošesté v kariéře Násir Attíja z Kataru, Martin Prokop byl třiadvacátý. Závod motocyklistů ovládl v dramatickém závěru Argentinec Luciano Benavides, Milan Engel byl dvacátý.
Aleš Loprais během Rallye Dakar

Aleš Loprais během Rallye Dakar | foto: Profimedia.cz

Český závodník Aleš Loprais s kamionem Iveco na Rallye Dakar
Český závodník Aleš Loprais s kamionem Iveco na Rallye Dakar
Český závodník Aleš Loprais s kamionem Iveco na Rallye Dakar
Aleš Loprais během Rallye Dakar
8 fotografií

Šestačtyřicetiletý Loprais se při své devatenácté účasti na slavné rallye prosadil celkově počtvrté a potřetí v řadě na pomyslné stupně vítězů, na triumf ale synovec šestinásobného vítěze Karla Lopraise stále čeká. Loni byl Aleš Loprais třetí, předloni druhý.

V závěrečné etapě absolvovali účastníci slavné soutěže rychlostní zkoušku o celkové délce 105 km, následně je čekalo slavnostní zakončení. Mezi kamiony byl nejrychlejší Mitchel van den Brink z Nizozemska, který skončil celkově třetí. Loprais byl o 13 sekund pomalejší, Macík o jednadvacet. Martina Šoltyse připravila o umístění mezi trojicí nejrychlejších půlminutová penalizace.

Martin Macík během Rallye Dakar
Česká posádka Buggyra ZM Racing ve složení Martin Šoltys, Vlastimil Miksch a...

Attíja nastupoval na start s náskokem 15 minut na druhého Španěla Naniho Romu a vítězství bezpečně kontroloval. Pětapadesátiletý Attíja navázal na výhry z let 2011, 2015, 2019, 2022, 2023. Uspěl se čtvrtou značkou a Dacii zajistil premiérový triumf v historii.

Za nejrychlejším Mattiasem Ekströmem tentokrát zaostal o téměř devět minut, Romu nakonec porazil o necelých deset minut. Ekström dojel celkově třetí, když zvládl souboj s hvězdným Francouzem Sébastienem Loebem, jehož nakonec o 37 sekund.

Prokop se s rallye rozloučil osmým etapovým časem. „Určitě to nedopadlo, jak jsme chtěli. Jsme ale v cíli a určitě jsme neudělali ostudu. Dakar měl správné koule a byl pro všechny těžký,“ řekl Prokop na sociálních sítích.

Jezdec týmu Orlen Jipocar se třikrát prosadil mezi trojici nejlepších, ze hry o elitní desítku jej vyřadila nehoda a následné technické problémy v 9. etapě.

„Kluci v týmu se o nás i auto perfektně starali a jediný, kdo to pokazil, je posádka. Tentokráte je vina na mně, což mě mrzí. Nedá se s tím nic dělat, vrátit zpět se to nedá a neudělali jsme to schválně,“ dodal Prokop. „Jsme zdraví v cíli a dílčí výsledky ukázaly, že to nebylo tak špatné,“ doplnil jej navigátor Viktor Chytka.

Na motocyklech po těsném finiši slaví Benavides

Nejdramatičtější koncovku měla kategorie motocyklů. Z vítězství se radoval Luciano Benavides, poté co v poslední etapě předstihl Američana Rickyho Brabce. Tovární jezdec KTM nakonec vyhrál o pouhé dvě sekundy a navázal na dva triumfy bratra Kevina. Nejlepší z trojice Čechů, kteří dojeli do cíle 48. ročníku, byl dvacátý Milan Engel.

Na začátku se dost bloudilo, já vše trefil. Engel zapsal jeden z životních výsledků

Brabec, jenž legendární soutěž vyhrál dvakrát, nastupoval do závěrečné etapy s náskokem 3:20 minuty na Benavidese a předpokládalo se, že vedení udrží. Tovární jezdec Hondy ale v závěru udělal chybu v navigaci a z celkového triumfu se tak radoval Argentinec. Rozdíl dvou sekund je nejmenší v historii. Etapu vyhrál Španěl Edgar Canet.

Engel zajel 21. čas s odstupem 6:52 minuty za Canetem a nepodařilo se mu zaútočit na celkově devatenáctého Španěla Josepa Pedra. Před startem na něj ztrácel 20 sekund, nakonec je dělilo 58 sekund. Engel se při své dvanácté dakarské účasti potřetí probojoval do elitní dvacítky, jeho maximem je 15. místo z roku 2019.

Milan Engel během Rallye Dakar

V doprovodné kategorii Klasik, v níž startují historická vozidla a pravidla soutěže jsou obdobné jako u jízdy pravidelnosti, obsadil druhé místo Ondřej Klymčiw. Bývalý motorkář, který na Dakaru skončil v roce 2017 jedenáctý a o rok později měl vážnou nehodu, se tak postaral o historicky nejlepší český výsledek. Klasici letos závodili pošesté.

„Jsme v cíli, dokázali jsme to tam dotáhnout. Děkuji všem za podporu, i když už to není škodovka, což by bylo krásné, kdyby tady stála. V závěru jsme už jeli na jistotu,“ řekl Klymčiw, který v minulosti startoval v soutěži s vozem Škoda 130 LR. Letos jej vyměnil za Mitsubishi Pajero. Jeho start měl opět charitativní podtext, tentokrát podporoval nadační fond Pink Bubble.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Skalica vs. Zlaté MoravceFotbal - - 17. 1. 2026:Skalica vs. Zlaté Moravce //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.23
  • 5.00
  • 16.00
Šamorín vs. PrešovFotbal - - 17. 1. 2026:Šamorín vs. Prešov //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.31
  • 4.20
  • 13.00
Zlín vs. BW LinecFotbal - - 17. 1. 2026:Zlín vs. BW Linec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 2.05
  • 5.20
Manchester Utd. vs. Manchester CityFotbal - 22. kolo - 17. 1. 2026:Manchester Utd. vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.00
  • 2.90
  • 2.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Loprais skončil na Dakaru druhý mezi kamiony, obhájce Macík obsadil čtvrté místo

Aleš Loprais během Rallye Dakar

Aleš Loprais obsadil celkové druhé místo v Rallye Dakar v kategorii kamionů. Z premiérového triumfu se radoval Litevec Vaidotas Žala, který nakonec porazil Lopraise o 20:18 minuty. Vítěz předchozích...

17. ledna 2026  13:38,  aktualizováno  14:14

ONLINE: United hrají derby proti City, pak v akci Chelsea, Liverpool i Arsenal

Sledujeme online
Útočník Manchesteru City Erling Haaland si kryje balon před Lisandrem...

Derby o Manchester odstartuje program 22. kola anglické fotbalové ligy. Ve 13.30 proti sobě nastoupí United a City, od 16 hodin pak jde do akce například Chelsea doma proti Brentfordu či Liverpool,...

17. ledna 2026  13:25

Trump přinesl smůlu, mistr prožil ostudu. Dostali jsme nakládačku, smutnil trenér

Hokejisté Caroliny se radují z dalšího gólu do sítě Panthers.

Jako by byli hlavami ještě v Bílém domě. Právě tam totiž zamířili hokejisté Floridy předtím, než se utkali s Carolinou. A zatímco u prezidenta Donalda Trumpa rozdávali úsměvy, o den později klopili...

17. ledna 2026  13:14

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká jede super-G v La Thuile.

Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

17. ledna 2026  13:12

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

17. ledna 2026  13:11

Na závěr kempu porážka. Fotbalisté Dukly v Turecku podlehli lídrovi ukrajinské ligy

Brankář Dukly Praha Rihards Matrevics během utkání proti Plzni.

Fotbalisté Dukly na závěr soustředění v Turecku prohráli v přípravném zápase s Čerkasy 1:2. Lídr ukrajinské ligy rozhodl dvěma brankami na konci prvního poločasu, za Pražany v 65. minutě snížil...

17. ledna 2026  12:44

Vonnová dál potvrzuje formu. Ledecká byla ve sjezdu v Tarvisiu šestnáctá

Ester Ledecká během sjezdu v Tarvisiu

Od nevydařené úvodní rychlostní zastávky Světového poháru ve Svatém Mořici se pokaždé probojovala do první desítky, v italském Tarvisiu už ale úspěšná série Ester Ledecké skončila. Ve sjezdu dojela...

17. ledna 2026  12:44

OBRAZEM: Ledové království Fernstädtové. Fandila jí i parta ve vlajkových overalech

Anna Fernstädtová.

Rozdávala úsměvy, mávala českým fanouškům. Česká královna ledového koryta, skeletonistka Anna Fernstädtová, v pátek závodila naposledy před zimní olympiádou. V příhraničním německém Altenbergu, který...

17. ledna 2026  12:19

Házenkáři přišli na ME o Pirocha, místo zraněné opory přibyl do týmu Březina

Tomáš Piroch se těžce zvedá v utkání s Francií na ME v házené.

Čeští házenkáři se v dalším průběhu mistrovství Evropy budou muset ze zdravotních důvodů obejít bez jedné z hlavních opor Tomáše Pirocha. Pětadvacetiletou spojku Lipska vyřadilo zranění kotníku z...

17. ledna 2026  12:07

Nosková, jak ji neznáte. O charitě, ochraně přírody i zbytečnosti sociálních sítí

Premium
Linda Nosková získala cenu v kategorii nejlepší česká hráčka.

Ráda si do sluchátek pustí písně od českého rappera Calina, už odmala obdivovala Petru Kvitovou a sestry Williamsovy a nechala si vytetovat svůj oblíbený New York. Tenistka Linda Nosková je na startu...

17. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Breite míří do Artisu Brno

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  11:47

Galvas, Sikora a další junioři ze stříbrného MS dostali pozvánku na kemp před ZOH

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík se rozhodl pozvat na kemp před olympijskými hrami v Miláně i čtyři stříbrné medailisty z nedávného mistrovství světa juniorů. V Karlových Varech, kde se v...

17. ledna 2026  11:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.