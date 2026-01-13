Účastníci 48. ročníku rallye v úterý absolvují druhou „maratonskou“ etapu, po které nebudou mít k dispozici pomoc mechaniků a budou spát v provizorním bivaku v poušti. Kategorie aut a motocyklů má navíc oddělenou trať.
Mezi motocyklisty, na které čekala 418 km dlouhá rychlostní zkouška, si třetí letošní etapové vítězství připsal Schareina, který byl o 4:35 minuty rychlejší než Sanders. Dosavadní lídr Luciano Benavides ztratil téměř 12 minut. Engel za vítězným Španělem zaostal o 20 minut.
Nového lídra má i kategorie automobilů, ve které se do čela dostal Španěl Nani Roma. Dosavadní lídr Násir Attíja z Kataru dnes ztratil přes 26 minut a klesl na průběžné třetí místo. Předstihl jej i další Španěl Carlos Sainz, který ale na Romu ztrácí jen 57 sekund, Attíja je dalších 13 sekund zpět.
Etapu vyhrál Eryk Goczal z Polska, který si v 21 letech připsal premiérový triumf v kategorii. Druhý byl jeho strýc Michal Goczal.
Velké problémy má podle všeho Prokop, který podle online map zůstal stát na trati a nabírá ztrátu. Stejně je na tom Macík, který tak zřejmě vypadne ze hry o třetí vítězství za sebou v kategorii kamionů.