S takovou ztrátou jsme dřív bývali druzí! Udivený Prokop se na Dakaru posunul

Autor: ,
  13:44
Automobilový jezdec Martin Prokop se po 8. etapě Rallye Dakar posunul na dvanácté místo průběžného pořadí. V čele je i nadále Násir Attíja z Kataru, na kterého Prokop ztrácí 41:26 minuty. Novým lídrem kategorie motocyklů je Argentinec Luciano Benavides, Milan Engel je i nadále dvacátý.

Martin Prokop překonává dunu v sedmé etapě Rallye Dakar. | foto: Profimedia.cz

V pořadí 48. ročník rallye tentokrát pokračoval etapou se startem i cílem ve Vadí ad-Davásir. Závodníky čekala 483 km dlouhá rychlostní zkouška, nejdelší v celé soutěži. V autech byl nejrychlejší Jihoafričan Saood Variawa a připsal si premiérové etapové vítězství v kariéře. Prokop na něj ztratil 5:34 minuty a zajel čtrnáctý čas.

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

„Byl to mazec. Etapa byla rychlá, ale se spoustou zajímavých úseků. Užili jsme si to, protože některé byly fakt parádní. Velkou komplikací byl hodně silný vítr a často nebylo vidět. I když před námi nikdo nejel, tak to občas zaválo, že to vypadalo, že před námi auto jede,“ uvedl Prokop na sociálních sítích.

Nejhorší to bylo v dunách. „Vítr bral vršky dun a nebylo vidět, kde brzdit. Najít rytmus bylo skoro nereálné. Bylo to 500 km, ztratili jsme pět minut a jsme dvanáctí, což je šílené. Je to strašně vyrovnané. Dříve bychom s takovou ztrátou byli druzí třetí a teď nejsme ani v desítce. Šílenost,“ dodal jezdec Orlen Jipocar týmu.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Benavides, jenž navázal na nedělní triumf a posunul se do čela průběžného pořadí před obhájce prvenství Daniela Sanderse z Austrálie. Vede však jen o deset sekund. Engel zajel devatenáctý čas se ztrátou 34 minut, Dušan Drdaj byl dvě místa za ním. David Pabiška skončil 42., v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence je průběžně sedmý.

„Na začátku jsem měl menší technický problém, který jsem vyřešil. Pak už jsem stahoval jezdce přede mnou, jak to šlo. Nakonec jsem měl dobré tempo bez pádu a bez větší navigační chyby. Bylo to rychlé, ale zároveň se jelo ve velmi náročném písčitém terénu,“ uvedl Engel, který stejně jako Prokop poukázal na nepříjemný vítr.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Plzeň vs. OlomoucHokej - 41. kolo - 12. 1. 2026:Plzeň vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
12. 1. 17:30
  • 1.66
  • 4.50
  • 4.25
Kladno vs. OstravaFlorbal - 18. kolo - 12. 1. 2026:Kladno vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
12. 1. 17:30
  • 1.30
  • 6.33
  • 5.80
Janov vs. CagliariFotbal - 20. kolo - 12. 1. 2026: Janov vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
12. 1. 18:30
  • 2.18
  • 3.02
  • 4.18
Juventus vs. CremoneseFotbal - 20. kolo - 12. 1. 2026:Juventus vs. Cremonese //www.idnes.cz/sport
12. 1. 20:45
  • 1.24
  • 6.38
  • 14.00
Sevilla vs. Celta VigoFotbal - 19. kolo - 12. 1. 2026:Sevilla vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
12. 1. 21:00
  • 2.65
  • 3.17
  • 2.99
Philadelphia vs. TampaHokej - - 13. 1. 2026:Philadelphia vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
13. 1. 01:00
  • 3.15
  • 4.13
  • 2.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Přes OnlyFans k olympijskému zlatu? Bobista volí netradiční cestu k fanouškům

Němci Johannes Lochner a Georg Fleischhauer ovládli závody dvojbobů v...

Nadcházející olympijské hry mohou pro německého bobistu Georga Fleischhauera znamenat splnění sportovního snu. Sedmatřicetiletý brzdař cílí na zlato po boku pilota Johannese Lochnera, pozornost na...

12. ledna 2026

S takovou ztrátou jsme dřív bývali druzí! Udivený Prokop se na Dakaru posunul

Martin Prokop překonává dunu v sedmé etapě Rallye Dakar.

Automobilový jezdec Martin Prokop se po 8. etapě Rallye Dakar posunul na dvanácté místo průběžného pořadí. V čele je i nadále Násir Attíja z Kataru, na kterého Prokop ztrácí 41:26 minuty. Novým...

12. ledna 2026  13:44

Hertl ztrestal bývalý tým a zapsal se do historie Vegas. Je to zvláštní, hodnotil

Tomáš Hertl si hlídá puk před napadajícím Macklinem Celebrinim.

Jak zápas plynul, napadlo ho: Tohle může být můj večer. A skutečně! Cítil nejen formu, ale i přítomnost štěstěny na vlastní straně. Puky se odrážely přesně, jak potřeboval. „Všechno mi vycházelo,...

12. ledna 2026  13:36

Fotbalové přestupy ONLINE: O Krále má zájem Panathinaikos, slávista Fully do Teplic

Sledujeme online
Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

9. ledna 2026  16:05,  aktualizováno  12. 1. 13:13

Čestnou stráž Barceloně dělat nebudeme! Frustrovaný Mbappé odmítl uctít soupeře

Zklamaný útočník Realu Madrid Kylian Mbappé po porážce ve finále superpoháru s...

Z reakce některých hráčů jste mohli vidět, že byli také překvapení. Poté, co si fotbalisté Realu Madrid převzali po porážce ve finále superpoháru s Barcelonou (2:3) stříbrné medaile, chtěli jít...

12. ledna 2026  13:01

Dělá si srandu? Čajkovič žasl nad výkonem Čajana, tabulku neřeší: Musíme vyhrávat

Litvínovský útočník Maxim Čajkovič se raduje z rozhodujícího gólu.

V Karlových Varech vstali z mrtvých, ale vyhráno hokejisté Litvínova zdaleka nemají. I přes nedělní výhru 4:3 po nájezdech zůstávají v extralize poslední a v závěrečných 11 kolech základní části...

12. ledna 2026  12:43

Koupil vilu rodičům, teď Littler podepsal smlouvu snů. Sponzor mu dá půl miliardy

Luke Littler se raduje z vítězství na šipkařském Grand Slamu, po kterém se stal...

Na začátku měsíce se radoval z titulu mistra světa a milionové odměny v librách, o pár dní později může slavit podruhé. Šipkař Luke Littler podepsal gigantickou smlouvu se známým partnerem, firma...

12. ledna 2026  12:36

Zkrat bývalého brankáře Slovanu. Pustil se do spoluhráčů, jednoho udeřil hlavou

Milan Borjan.

Fotbalisté al-Rijádu a al-Fajhy remizovali ve 14. kole saúdské ligy 1:1, ale samotný výsledek zůstal ve stínu vypjatého momentu v týmu domácích. Zápas poznamenal zkrat srbského brankáře Milana...

12. ledna 2026  12:33

Rozhodčí poškodili Liberec. Nájezd proti Pardubicím měl platit, uznal šéf sudích

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

Rozhodčí Jan Hribik a Jakub Zeliska v nedělním utkání 41. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Libercem chybně neuznali nájezd hostujícího Filipa Sandberga. Manažer rozhodčích Vladimír Pešina...

12. ledna 2026  12:23

Něžný obr vládne. Giacomel pobláznil Itálii, ustojí tlak před domácí olympiádou?

Premium
Ital Tommaso Giacomel triumfem ve stíhacím závodě završuje vítězný hattrick.

Od naší zpravodajky v Německu Jako by snad ani nebyl Ital. Neholduje fotbalu, při rozhovoru překvapí monotónním, místy až znuděným projevem. Není excentrický a při hovoru v angličtině téměř úplně postrádá typický italský přízvuk....

12. ledna 2026

Bouzková zdolala neoblíbenou sokyni, dvě Češky uspěly v kvalifikaci Australian Open

Marie Bouzková se natahuje po míčku v 1. kole turnaje v Adelaide.

Tenistka Marie Bouzková na šestý pokus poprvé porazila Španělku Paulu Badosaovou a na turnaji v Adelaide postoupila do druhého kola. Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová prošly do 2. kola...

12. ledna 2026  8:14,  aktualizováno  11:06

Hacker napadl účet kapitána United. Pod jeho jménem vydával kontroverzní zprávy

Bruno Fernandes z Manchesteru United během utkání se Southamptonem.

Kapitán Manchester United Bruno Fernandes se stal terčem hackerského útoku. Na jeho účtu na sociální síti X se v neděli večer objevila série podivných příspěvků, které rychle vyvolaly zmatek mezi...

12. ledna 2026  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.