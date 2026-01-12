S takovou ztrátou jsme dřív bývali druzí! Udivený Prokop se na Dakaru posunul

V pořadí 48. ročník rallye tentokrát pokračoval etapou se startem i cílem ve Vadí ad-Davásir. Závodníky čekala 483 km dlouhá rychlostní zkouška, nejdelší v celé soutěži. V autech byl nejrychlejší Jihoafričan Saood Variawa a připsal si premiérové etapové vítězství v kariéře. Prokop na něj ztratil 5:34 minuty a zajel čtrnáctý čas.
„Byl to mazec. Etapa byla rychlá, ale se spoustou zajímavých úseků. Užili jsme si to, protože některé byly fakt parádní. Velkou komplikací byl hodně silný vítr a často nebylo vidět. I když před námi nikdo nejel, tak to občas zaválo, že to vypadalo, že před námi auto jede,“ uvedl Prokop na sociálních sítích.
Nejhorší to bylo v dunách. „Vítr bral vršky dun a nebylo vidět, kde brzdit. Najít rytmus bylo skoro nereálné. Bylo to 500 km, ztratili jsme pět minut a jsme dvanáctí, což je šílené. Je to strašně vyrovnané. Dříve bychom s takovou ztrátou byli druzí třetí a teď nejsme ani v desítce. Šílenost,“ dodal jezdec Orlen Jipocar týmu.
Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Benavides, jenž navázal na nedělní triumf a posunul se do čela průběžného pořadí před obhájce prvenství Daniela Sanderse z Austrálie. Vede však jen o deset sekund. Engel zajel devatenáctý čas se ztrátou 34 minut, Dušan Drdaj byl dvě místa za ním. David Pabiška skončil 42., v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence je průběžně sedmý.
„Na začátku jsem měl menší technický problém, který jsem vyřešil. Pak už jsem stahoval jezdce přede mnou, jak to šlo. Nakonec jsem měl dobré tempo bez pádu a bez větší navigační chyby. Bylo to rychlé, ale zároveň se jelo ve velmi náročném písčitém terénu,“ uvedl Engel, který stejně jako Prokop poukázal na nepříjemný vítr.