Prokop klesl na Dakaru před dnem volna na 14. místo, vede Attíja

Autor: ,
  14:48
Martin Prokop ztratil v 6. etapě Rallye Dakar 18 minut na nejrychlejšího Násira Attíju z Kataru a vypadl z elitní desítky průběžného pořadí. Pětinásobný vítěz slavné soutěže je novým lídrem kategorie automobilů, Prokop by měl být před sobotním dnem volna čtrnáctý. Na desátého Lucase Moraese ztrácí necelých osm minut.

Martin Prokop v 6. etapě na Rallye Dakar | foto: Stephane MaheReuters

Účastníci 48. ročníku rallye dnes absolvovali 326 km dlouhou rychlostní zkoušku většinou v dunách, vedle toho je čekalo ještě téměř 600 km spojovacích úseků.

Prokop do etapy odstartoval jako třetí a od počátku mírně ztrácel. Stejně jako v minulých dnech se potvrdilo, že je výhodnější útočit ze zadních pozic. Attíja se na trať vydal až jako patnáctý a dosavadního lídra Henka Lategana z JAR porazil téměř o deset minut. Aktuálně má vítěz 49 dakarských etap v čele náskok šest minut.

„Dnes šílený začátek. Hned na startu před námi přejelo civilní auto, já jsem se lekl, vyrazil jsem doprava, abych se mu vyhnul, ztratil jsem koncentraci, stopu a trefil jsem velbloudí trávu, která nás nakopla a málem jsme šli přes střechu. Dopadli jsme na stranu, zuli obě gumy a museli jsme je měnit,“ popsal Prokop na sociálních sítích hororový start do etapy.

Nepříjemný moment poznamenal i následně výkon české posádky. „Byli jsme otřesení a tempo bylo hrozné. Po 500 metrech jsme navíc byli bez dvou rezerv. Po 50 km nás dojel Mattias (Ekström), tak jsme se ho zkusili držet, jeli mu na kufru, což byla zábava. Hlavně jsme chytli trošku rytmus,“ řekl Prokop. Pak ho překvapilo tempo jezdců ze špičky. „Pár se nás sjelo a nechápu to jejich tempo. Už jsem si párkrát myslel, že jedu rychle, ale tohle bylo děs běs. Jsem rád, že jsme to nějak dali. Celkově smíšené pocity,“ dodal Prokop s tím, že už se těší na den volna.

Mezi motorkáři byl dnes původně nejrychlejší obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie, ale následně dostal penalizaci šesti minut a klesl na třetí místo. Etapu tak vyhrál Američan Ricky Brabec, který v průběžném pořadí stáhl ztrátu na stále vedoucího Sanderse na 45 sekund. Nejlepším z Čechů byl dvaadvacátý Milan Engel, jenž za Sandersem zaostal o 33 minut. Jen o deset sekund pomalejší byl se zlomenými prsty na noze jedoucí Dušan Drdaj. Engel je průběžně 21.

„Etapa byla dlouhá, psychicky náročná. Jel jsem celou dobu sám, musel jsem to všechno odnavigovat. Neviděl jsem, jaké nasadit tempo. Neměl jsem s kým závodit. Ale všechno bylo OK s motorkou, snažil jsem se do toho dávat sílu,“ uvedl Enge. V závěru etapy se cítil dobře. „Jeli jsme přes písečné kopce a duny. Ke konci jsem našel rytmus a bylo to dobré, ale prostředek etapy jsem trpěl nejvíce,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Mali vs. SenegalFotbal - Čtvrtfinále - 9. 1. 2026:Mali vs. Senegal //www.idnes.cz/sport
9. 1. 17:00
  • 6.69
  • 3.48
  • 1.64
Vítkovice vs. K. VaryHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Vítkovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
9. 1. 17:30
  • 2.20
  • 4.26
  • 2.70
Ml. Boleslav vs. KladnoHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
9. 1. 17:30
  • 2.33
  • 4.10
  • 2.47
Olomouc vs. TřinecHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Olomouc vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
9. 1. 18:00
  • 2.80
  • 4.25
  • 2.13
Hradec Kr. vs. PardubiceHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Hradec Kr. vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
9. 1. 18:00
  • 2.64
  • 4.20
  • 2.25
Liberec vs. PlzeňHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Liberec vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
9. 1. 18:00
  • 2.30
  • 4.10
  • 2.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Stříbrní junioři se konečně vrací. Hokejisty i s Augustou přivítají na pražském letišti

Přímý přenos
Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Nabrali nepříjemné dvoudenní zpoždění, ale brzy budou zase doma. Část výběru hokejistů do 20 let po úspěšném světovém šampionátu v americké Minnesotě, z kterého si odvezli stříbrné medaile, přistává...

9. ledna 2026  14:20,  aktualizováno 

Prokop klesl na Dakaru před dnem volna na 14. místo, vede Attíja

Martin Prokop v 6. etapě na Rallye Dakar

Martin Prokop ztratil v 6. etapě Rallye Dakar 18 minut na nejrychlejšího Násira Attíju z Kataru a vypadl z elitní desítky průběžného pořadí. Pětinásobný vítěz slavné soutěže je novým lídrem kategorie...

9. ledna 2026  14:48

Cítil jsem důvěru, nebojí se Janotka o místo. Teď plánuje zatraktivnit hru

Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci před utkání Sigmy s polským...

Možná ještě víc než přestupy se v kancelářích na Andrově stadionu před Vánocemi probírala pozice trenéra Tomáše Janotky. Sigma prohrála pět soutěžních zápasů v řadě, spekulovalo se i o napjatých...

9. ledna 2026  14:40

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona odstartovala čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začala 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr postoupil ze skupiny D do čtvrtfinále, kde podlehl...

8. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  9. 1. 14:22

Defenziva především. Zlín spoléhá na pevnou obranu - a začal vítězit

Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Šest tříbodových výher ze sedmi zápasů, skóre 12:3 a čtyři čistá konta pro brankáře Daniela Hufa. Taková je domácí bilance hokejistů Zlína ve druhé polovině Maxa ligy. Zároveň se ukazuje, jakým...

9. ledna 2026  14:15

Plzeň zahájila přípravu výhrou nad Luganem, o tři góly se postaraly posily

Plzeňský útočník Daniel Vašulín v akci proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté v úvodním utkání zimní přípravy přestříleli na soustředění ve Španělsku švýcarské Lugano 4:2. Trefila se jedna z nových posil Viktorie obránce Adam Kadlec, po gólu si připsali i...

9. ledna 2026  14:06

Hirscher se v této sezoně nevrátí, pustí ho zraněné koleno ještě někdy na svahy?

Bývalý rakouský slalomář Marcel Hirscher si splnil jeden z lyžařských snů a...

Marcel Hirscher, jenž si před rokem při návratu k lyžování vážně poranil koleno, v této sezoně závodit nebude. Rozhodnutí oznámil měsíc před olympijskými hrami v Itálii na Instagramu....

9. ledna 2026  13:59

Vinícius opět středem pozornosti. Vyhodí tě, vysmál se mu Simeone při potyčce

Vinicius Júnior po zkažené akci v zápase s Atléticem Madrid.

Ani tentokrát neunikl kontroverzi. Během semifinále španělského Superpoháru se Vinícius Jr. z Realu Madrid dostal opakovaně do slovní potyčky s Diegem Simeonem, koučem rivala z Atlétika. A když...

9. ledna 2026  13:48

Hložek se na tréninku Hoffenheimu opět zranil. Je mi ho moc líto, řekl kouč

Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu (vlevo) a Serge Gnabry z Bayernu Mnichov

Není to tak dávno, co se z jednoho zranění vykurýroval. A teď je fotbalový útočník Adam Hložek zase mimo hru. Třiadvacetiletý český reprezentant si na tréninku Hoffenheimu poranil levé lýtko....

9. ledna 2026  13:38

Rychlejší než hráči? Záruba sklízí obdiv za bleskový sprint do mixzóny

Hokejový komentátor Robert Záruba

Málokdo by čekal, že práce televizního komentátora obnáší i fyzické výkony hodné sportovců. Během hokejového mistrovství světa juniorů o tom diváky přesvědčil šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba,...

9. ledna 2026  13:35

Faux pas v Olomouci odčiníme postupem na MS, věří trenérský asistent Rezek

Asistent trenéra Jan Rezek na zahajovacím tréninku Teplic.

Nad nabídkou pokračovat u české fotbalové reprezentace v roli asistenta trenéra Jan Rezek dlouho neváhal. Věří, že si splní sen a bude u toho, až Češi v jarní baráži po dvaceti letech postoupí na...

9. ledna 2026  13:04

Lašák zkritizoval slovenský hokej: Čechům tiše závidím, my ani nepostavíme stadion

Slovenský brankář Ján Lašák zdraví diváky po skončení utkání.

Na juniorském šampionátu vypadli ve čtvrtfinále, na rozloučenou schytali výprask 1:7 od Kanady. Nepropadli, ani nepřesvědčili. Proč slovenský hokej dál strádá? Podle Jána Lašáka hrají velkou roli...

9. ledna 2026  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.