Prokop na Dakaru opět předčil hvězdy, v druhé části maratonské etapy byl třetí

Účastníci 48. ročníku rallye dnes absolvovali druhou část maratonské etapy, před níž neměli k dispozici pomoc mechaniků a spali v poušti. Prokop zaostal po 371 km rychlostní zkoušky za Guthriem o 2:14 minuty. Američanovi k dílčímu triumfu pomohla i penalizace 70 sekund nakonec druhého Španěla Naniho Romy. Až za Prokopem skončili pětinásobný vítěz Násir Attíja z Kataru, legendární Španěl Carlos Sainz nebo Sébastien Loeb.
„Byl to mazec, obě dvě části maratonské etapy. Prvních sto kilometrů bylo utrpení, pak to chytlo trošku lepší tempo a bylo to občas hezké svezení, občas rozbíječka. Snažili jsme se jet normálně a vůbec nevím, jestli tempo bylo dost, nebo málo,“ řekl Prokop na sociálních sítích. Ocenil práci navigátora Viktora Chytky. „Byl perfektní. Ve velkých rychlostech se měnila údolí, moc změn směru a jen jednou jsme se vraceli pro kontrolní bod,“ dodal jezdec Orlen Jipocar týmu.
Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Argentinec Luciano Benavides, do čela celkového hodnocení se vrátil obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie. Milan Engel zajel 17. čas a posunul se na 21. místo průběžně. Od elitní dvacítky jej dělí deset minut.