Motocyklista Michek končí na Dakaru ve 4. etapě, pro Prokeše přiletěl vrtulník

Autor: ,
Aktualizujeme   10:55
Motocyklista Martin Michek stejně jako loni nedokončí Rallye Dakar, ze slavné soutěže znovu odstoupil ve 4. etapě. Tovární jezdec čínského výrobce Hoto byl po 3. etapě dvanáctý v kategorii, ve středu měl ale technické problémy. Po pádu skončil i další český motocyklista Martin Prokeš.

Martin Michek na trati Rallye Dakar | foto: Stephane MaheReuters

Sedmatřicetiletý Michek startoval na Dakaru posedmé. V letech 2021 a 2024 obsadil celkově 10. místo a vyrovnal historické maximum Stanislava Zlocha z roku 1998. Po úterní etapě si stěžoval na problémy s tlumiči, proč mu technika vypověděla službu tentokrát, ale nevěděl.

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

„Nevím, co přesně se stalo. Ale motorka zastavila, já spadl a nejde nastartovat. Asi se uvnitř něco porouchalo,“ uvedl Michek na sociálních sítích. Pomohl alespoň čínskému týmovému kolegovi Chao-Jü Š’, jehož motocykl se také zřejmě po pádu porouchal. Podle videa mu dal své navigační přístroje.

Po pádu skončil i Prokeš, jenž byl po úterku na průběžné 44. pozici. „Měl jsem pád na 180. kilometru, mám ohnutá řídítka, asi je proražená levá nádrž. Přiletěl vrtulník, jsem trochu otřesený a nechtějí mě nechat pokračovat. Musím na kontrolu,“ řekl Prokeš.

V rallye pokračují z českých motocyklistů již jen Martin Engel, Dušan Drdaj a David Pabiška.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Olomouc vs. BytomFotbal - - 7. 1. 2026:Olomouc vs. Bytom //www.idnes.cz/sport
7. 1. 14:00
  • 1.56
  • 3.94
  • 4.57
Krumich vs. GentzschTenis - - 7. 1. 2026:Krumich vs. Gentzsch //www.idnes.cz/sport
7. 1. 14:30
  • 1.85
  • -
  • 1.87
K. Vary vs. TřinecHokej - 39. kolo - 7. 1. 2026:K. Vary vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:00
  • 1.83
  • 4.41
  • 3.48
Chomutov vs. SlaviaHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Chomutov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:00
  • 2.51
  • 4.10
  • 2.30
Frýdek-M. vs. KolínHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Frýdek-M. vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:00
  • 2.51
  • 4.11
  • 2.30
Zlín vs. TřebíčHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Zlín vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:30
  • 2.00
  • 4.20
  • 2.96
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

7. ledna 2026  10:57

Motocyklista Michek končí na Dakaru ve 4. etapě, pro Prokeše přiletěl vrtulník

Aktualizujeme
Martin Michek na trati Rallye Dakar

Motocyklista Martin Michek stejně jako loni nedokončí Rallye Dakar, ze slavné soutěže znovu odstoupil ve 4. etapě. Tovární jezdec čínského výrobce Hoto byl po 3. etapě dvanáctý v kategorii, ve středu...

7. ledna 2026  10:55

Pro Kukece je Baník srdcovkou: Vrchol mé hráčské kariéry. Po letech si za něj i zahrál

Ostravský fotbalista Davor Kukec si v utkání se Slováckem kryje míč.

Byť někdejší fotbalový záložník Davor Kukec žije s českou manželkou v rakouském Linci, pořád má v srdci Baník. Ostatně do Ostravy se každý rok vrací. „Jezdíme sem na Vánoce za rodiči manželky,“ řekl...

7. ledna 2026  10:47

Co dál s Augustou? Vrátí se do extraligy, od nové sezony by měl převzít Spartu

Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

O odchodu hovořil už před turnajem, po prohraném finále juniorského šampionátu se Švédskem (2:4) se loučil. Patrik Augusta by se měl v brzké době vrátit na klubovou scénu, zpět do extraligy. Kam...

7. ledna 2026  10:33

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

7. ledna 2026

Pevná víra ve zlaté hochy. Rulík nominoval do Milána s myšlenkami na Prahu

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku....

S některými jmény možná chvíli žongloval. Jo, ne, jo, ne... Z konečné nominace Radima Rulíka, který vybral pětadvacet hokejistů pro olympijské hry, ale ve výsledku cítíte především jistotu....

7. ledna 2026  9:34

Zlín sází na lotyšského reprezentanta. A řeší: Kdy odejde opora Nombil?

Zahájení zimní přípravy fotbalistů FC Zlín.

Ve Zlíně patří ke klíčovým hráčům, ve středové dvojici s Kameruncem Didibou tvoří dynamickou středovou dvojici ligového nováčka. V pětadvaceti je navíc ghanský záložník Cletus Nombil v ideálním...

7. ledna 2026  9:22

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jaká je sestava českého týmu, s kým si...

7. ledna 2026  9:22

Hertl trefil výhru, góly Pastrňáka nestačily. Vladař uspěl v klání olympijských brankářů

Tomáš Hertl slaví se spoluhráči z Vegas branku.

Den po nominaci české reprezentace na únorové olympijské hry v Miláně byli tuzemští hráči v NHL hodně vidět. Centr Tomáš Hertl (1+1) rozhodl o výhře Vegas 4:3 po prodloužení nad Winnipegem a David...

7. ledna 2026  7:21,  aktualizováno  9:08

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona odstartovala čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začala 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr postoupil ze skupiny D do čtvrtfinále, kde se utká s...

7. ledna 2026  8:46

Král se uklonil Slovincově magii a Dončič s Jamesem si rovnoměrně rozdělili Pelicans

LeBron James hecuje Luku Dončiče poté, co Slovinec proměnil těžkou trojku.

Basketbalisté Los Angeles Lakers vybojovali v NBA třetí výhru v řadě, když díky podařené poslední čtvrtině zvítězili v New Orleans 111:103. Pomohlo jim k tomu 60 bodů, o které se rovnoměrně rozdělili...

7. ledna 2026  8:40

Sedlák štěkal na Chlapíka: Tak to pojď shodit, ty hrdino! Co olympiáda?

Zleva Michael Špaček ze Sparty, Lukáš Sedlák z Pardubic.

Dopoledne se finálně potvrdilo, že pojede na olympiádu, večer si Lukáš Sedlák užil peprný souboj v extralize proti Spartě. Kromě toho, že gólem přispěl k výhře Pardubic 3:2 v prodloužení, se rval a a...

7. ledna 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.