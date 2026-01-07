Motocyklista Michek končí na Dakaru ve 4. etapě, pro Prokeše přiletěl vrtulník

Sedmatřicetiletý Michek startoval na Dakaru posedmé. V letech 2021 a 2024 obsadil celkově 10. místo a vyrovnal historické maximum Stanislava Zlocha z roku 1998. Po úterní etapě si stěžoval na problémy s tlumiči, proč mu technika vypověděla službu tentokrát, ale nevěděl.
„Nevím, co přesně se stalo. Ale motorka zastavila, já spadl a nejde nastartovat. Asi se uvnitř něco porouchalo,“ uvedl Michek na sociálních sítích. Pomohl alespoň čínskému týmovému kolegovi Chao-Jü Š’, jehož motocykl se také zřejmě po pádu porouchal. Podle videa mu dal své navigační přístroje.
Po pádu skončil i Prokeš, jenž byl po úterku na průběžné 44. pozici. „Měl jsem pád na 180. kilometru, mám ohnutá řídítka, asi je proražená levá nádrž. Přiletěl vrtulník, jsem trochu otřesený a nechtějí mě nechat pokračovat. Musím na kontrolu,“ řekl Prokeš.
V rallye pokračují z českých motocyklistů již jen Martin Engel, Dušan Drdaj a David Pabiška.