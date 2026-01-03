Michek začal na Dakaru 10. místem, v prologu se dařilo také Prokopovi

Účastníci 48. ročníku slavné rallye absolvovali na začátku 22 měřených kilometrů a Michek byl o 44 sekund pomalejší než tovární jezdec KTM Canet. Prokop zaostal za Ekströmem o 25 sekund.
„Máme za sebou první ostré kilometry, které opravdu kousaly. Nebylo to nic jednoduchého, ale myslím si, že jsme se s tím poprali dobře,“ řekl Michek na sociálních sítích.
Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat
Sedmatřicetiletý český závodník startuje na Dakaru poprvé s čínským motocyklem Hoto. „Nový projekt nám dává docela dost zabrat a na motorce nás ještě čeká práce. Musíme toho dost doladit a vyladit. Myslím si ale, že budeme den za dnem lepší a lepší. První kousavé kilometry jsme ale dojeli a ještě více o dost kousavějších je před námi,“ dodal Michek.
Osmnáctým časem vstoupil do rallye Dušan Drdaj. Milan Engel byl 27., Martin Prokeš 44., David Pabiška 55. a Jiří Brož 71.
Češi vyrazili na Rallye Dakar s ambicemi, 48. ročník začne v saúdskoarabském Janbú
Prokop krátce po startu řešil první krizovou situaci. „Ve 170 jsme se vyhýbali velkému kamenu, který vyhodilo auto před námi a dostali jsme hrozné bodlo. Zaseklo se nám zadní kolo a bylo to fakt nepříjemné,“ řekl Prokop, který startuje poprvé s továrním speciálem Ford.
Následně jej překvapilo, že musel jet šest kilometrů maximální povolenou rychlostí. „A pak to začalo. Složitá navigace mezi kaňony, hodně trialu. Vypadalo to jednoduše, ale pak nebylo. Jestli má takhle vypadat Dakar, tak se máme na co těšit,“ dodal jezdec týmu Orlen Jipocar.
|
Šest gum je málo, míní Pabiška. Engel míří s čínským strojem na Dakaru vysoko
Miroslav Zapletal byl na úvod v kategorii Ultimate 43., Karel Trněný 50. a Martin Koloc 60. Aliyyah Kolocová startující s licencí Seychel byla 31.
Rallye Dakar
prolog (95 km celkově/22 km rychlostní zkouška):
Motocykly: 1. Canet (Šp./KTM) 11:31, 2. Sanders (Aust./KTM) -2, 3. Brabec (USA/Honda) -5, ...10. Michek (ČR/Hoto) -44, 18. Drdaj (ČR/KTM) -1:00, 27. Engel (ČR/Kovo) -1:25, 44. Prokeš -2:22, 55. Pabiška -2:57, 71. J. Brož (všichni ČR/KTM) -3:45.
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) 10:48, 2. Guthrie, Walch (USA/Ford) a De Mévius, Baumel (Belg., Fr./Mini) všichni -8, ...13. Prokop, Viktor Chytka (ČR/Ford) -25, 44. Zapletal, Sýkora(ČR, SR/Ford) -1:35, 51. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -1:48, 60. Koloc, Brun (ČR, It./Red-Lined) -2:20.