Češi vyrazili na Rallye Dakar s ambicemi, 48. ročník začne v saúdskoarabském Janbú

O třetí triumf za sebou bude mezi kamiony bojovat Martin Macík, mezi osobními automobily se bude snažit Martin Prokop navázat na páté místo z roku 2024, motocyklista Martin Michek by rád zaútočil na první desítku.
Legendární soutěž je v Česku desítky let spojená zejména s kategorií kamionů, kterou šestkrát ovládl Karel Loprais. Na jeho úspěchy dokázal v předešlých dvou letech navázat Macík. Vysoké ambice má ale i Lopraisův synovec Aleš, jehož čeká již devatenáctý Dakar, nejlépe byl druhý v roce 2024. Uspět chtějí ale i Martin Šoltys nebo Michal Valtr.
|
Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat
„Hattrick je samozřejmě lákavý. Víme, že budeme pod tlakem obhajoby, ale já tam jedu závodit, jako jsem jel v posledních letech. Chci se na to takto i soustředit a udělám všechno pro to, aby to dopadlo co nejlíp,“ řekl Macík před třináctou účastí na dálkové rallye. Loni byl jeho největším soupeřem Nizozemec Mitchel Van den Brink, Loprais skončil třetí.
Mezi automobily bude celkový triumf obhajovat domácí hvězda Jazíd Rádží, adeptů na vítězství je ale celá řada. Již pětkrát rallye vyhrál Násir Attíja z Kataru, čtyřikrát legendární Španěl Carlos Sainz a dokonce čtrnáctkrát v různých kategoriích Stéphane Peterhansel z Francie. Vysoké ambice má i jeho hvězdný krajan a devítinásobný světový šampion v klasické rallye Sébastien Loeb, který byl již třikrát druhý.
„Za roky, co Dakar jezdím, se konkurence neskutečně zvedla. Je tam spousta skvělých pilotů a skvělých aut. Dnes je tam čtyřicet aut, která jsou papírově schopná být v první desítce,“ řekl Prokop, jenž byl loni desátý. „Samozřejmě, že chceme vylepšit maximum v podobě pátého místa. To je to, kam míříme, ale jestli se to povede, nebo ne, nevím. Už se to nemusí opakovat,“ uvedl Prokop, jenž bude mít letos k dispozici tovární speciál Ford. Servisovat si jej ale bude ve svém týmu.
V kategorii motocyklů byl před rokem nejrychlejší Australan Daniel Sanders, i on bude mít v zádech řadu „vlčáků“, kteří jej budou chtít z trůnu sesadit. Dvakrát dokázal Dakar vyhrát Američan Ricky Brabec, vylepšit druhá místa z předešlých let se budou snažit Španěl Tosha Schareina nebo Ross Branch z Botswany. Českou jedničkou je Michek, který nově pojede jako tovární jezdec čínského výrobce Hoto. Loni byl nejlepší na 17. místě Dušan Drdaj.
„Snažím se mít vždy nejvyšší ambice. Chtěl bych pokořit sám sebe a jednomístné číslo, takže skončit alespoň devátý,“ řekl Michek, jehož maximem na slavné soutěži je desáté místo z let 2021 a 2024. „Bude to ale složité. Je těžké jezdit proti fabrickým jezdcům, které vždy zajímají jen výhry. Chci ale pokořit sebe. Je to výzva,“ dodal.
Organizátoři 48. ročníku rallye připravili trať dlouhou téměř 8000 km, jejíž součástí bude 4800 km rychlostních zkoušek ve 13 etapách. Stejně jako v minulých letech se bude mírně lišit pro automobily a motocykly. Start i cíl bude v Janbú u Rudého moře.
„Na trati budou rychlé úseky, které se budou střídat s kamenitými pasážemi a dunami. Klíčová by měla být šestá etapa před dnem volna v Rijádu, kde by mělo být hodně písku a dun. V 11. etapě bude zase ďábelsky náročná navigace,“ uvedli organizátoři na webu.