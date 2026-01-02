Matador Engel dostal nový stroj z Číny. Na Rallye Dakar ale bude bez Michka

1. Parťákem nestora týmu Milana Engela už nebude Martin Michek, jenž ve žlutomodrých barvách týmu od roku 2020 dosáhl v kategorii motocyklů rekordních výsledků z pohledu Česka. Engela naproti tomu stejně jako loni i předloni doplní Polák Bartolomiej Tabin.
2. Mančaft okolo manažera Ervína Krajčoviče už nebude v nejtěžším etapovém motoristickém závodě světa, který se od 3. ledna opět koná v Saúdské Arábii, spoléhat na rakouské stroje KTM (v Tabinově případě na Husquarnu), ale přesedlal na čínskou značku Kove, konkrétně na typ 450 Rally EX.
Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat
„Jsme v nové kapitole našeho týmu. Nic jsme nepodcenili, komunikace s čínským výrobcem byla intenzivní. Prakticky každý druhý den jsme měli dlouhé hovory a posílali si desítky zpráv,“ nastínil šéf Krajčovič.
Tomu u KTM vadila především vysoká pořizovací cena motorek a nákladnost náhradních dílů, byť nespornou výhodou byla přítomnost plného kamionu této fabriky na Dakaru.
„U dílů, které nebylo tak často nutné měnit, jsme díky tomu nemuseli držet sklad. Teď si ho řešíme sami a v bivaku budeme přímo vedle továrního týmu Kove, se kterým budeme v případě potřeby řešit technické záležitosti společně,“ srovnával manažer Krajčovič.
Po červencovém závodě ve Španělsku Baja Aragón se Orion–MRG v testování orientoval vyloženě už jen na letošní model dakarského speciálu. Posloužil k tomu zejména marocký terén.
„Zaměřili jsme se na brzdy, chlazení, proudění vzduchu, výfuk i ochranu motoru proti tření a opotřebení. Zajímavé je, že tovární tým Kove stále používá sériový motor, což je dnes skoro nevídané. Pro zákazníky je to ale skvělá zpráva — dostávají techniku, která má za sebou Dakar,“ kvitoval Krajčovič.
Engel byl před rokem 23., Tabin 49. „Naší hlavní metou je dostat se do cíle a sbírat další zkušenosti,“ uvedl manažer Krajčovič.