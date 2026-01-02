Matador Engel dostal nový stroj z Číny. Na Rallye Dakar ale bude bez Michka

Autor:
  8:36
Staré „zákony“ už neplatí. Letošní třináctá účast hořicko-litomyšlské stáje Orion–Moto Racing Group na Rallye Dakar bude ve dvou zásadních bodech odlišná od těch předchozích. V jakých?
Milan Engel na duně během Rallye Dakar 2025

Milan Engel na duně během Rallye Dakar 2025 | foto: DPPI / PsnewZ / Bestimage / Profimedia

Motocyklový závodník Milan Engel si na Rallye Dakar užívá jízdu v dunách.
Milan Engel se chystá na svůj desátý Dakar.
Milan Engel se chystá na svůj desátý Dakar.
Motocyklový jezdec Milan Engel na Rallye Dakar.
7 fotografií

1. Parťákem nestora týmu Milana Engela už nebude Martin Michek, jenž ve žlutomodrých barvách týmu od roku 2020 dosáhl v kategorii motocyklů rekordních výsledků z pohledu Česka. Engela naproti tomu stejně jako loni i předloni doplní Polák Bartolomiej Tabin.

2. Mančaft okolo manažera Ervína Krajčoviče už nebude v nejtěžším etapovém motoristickém závodě světa, který se od 3. ledna opět koná v Saúdské Arábii, spoléhat na rakouské stroje KTM (v Tabinově případě na Husquarnu), ale přesedlal na čínskou značku Kove, konkrétně na typ 450 Rally EX.

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

„Jsme v nové kapitole našeho týmu. Nic jsme nepodcenili, komunikace s čínským výrobcem byla intenzivní. Prakticky každý druhý den jsme měli dlouhé hovory a posílali si desítky zpráv,“ nastínil šéf Krajčovič.

Tomu u KTM vadila především vysoká pořizovací cena motorek a nákladnost náhradních dílů, byť nespornou výhodou byla přítomnost plného kamionu této fabriky na Dakaru.

„U dílů, které nebylo tak často nutné měnit, jsme díky tomu nemuseli držet sklad. Teď si ho řešíme sami a v bivaku budeme přímo vedle továrního týmu Kove, se kterým budeme v případě potřeby řešit technické záležitosti společně,“ srovnával manažer Krajčovič.

Po červencovém závodě ve Španělsku Baja Aragón se Orion–MRG v testování orientoval vyloženě už jen na letošní model dakarského speciálu. Posloužil k tomu zejména marocký terén.

„Zaměřili jsme se na brzdy, chlazení, proudění vzduchu, výfuk i ochranu motoru proti tření a opotřebení. Zajímavé je, že tovární tým Kove stále používá sériový motor, což je dnes skoro nevídané. Pro zákazníky je to ale skvělá zpráva — dostávají techniku, která má za sebou Dakar,“ kvitoval Krajčovič.

Engel byl před rokem 23., Tabin 49. „Naší hlavní metou je dostat se do cíle a sbírat další zkušenosti,“ uvedl manažer Krajčovič.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. TřinecHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Vítkovice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.49
  • 4.19
  • 2.38
Litvínov vs. PlzeňHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Litvínov vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.41
  • 4.10
  • 2.49
Ml. Boleslav vs. Č. BudějoviceHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.15
  • 4.19
  • 2.80
Olomouc vs. LiberecHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Olomouc vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 2.49
  • 4.19
  • 2.38
K. Vary vs. PardubiceHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:K. Vary vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 2.87
  • 4.25
  • 2.10
Kometa vs. KladnoHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Kometa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 1.65
  • 4.60
  • 4.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili

Boxer Anthony Joshua se raduje po vítězství nad Jakem Paulem.

Bývalý boxerský mistr světa Anthony Joshua, který před deseti dny ve sledovaném zápase porazil youtubera Jakea Paula, se zranil při autonehodě v nigérijském státě Ogun. Šestatřicetiletý Brit skončil...

Ve 45 letech, téměř tři dekády po debutu. Venus Williamsová vyhlíží Australian Open

Americká tenistka Venus Williamsová nastupuje na kurt pro utkání prvního kola...

Sedminásobná grandslamová šampionka Venus Williamsová se ve 45 letech znovu představí na Australian Open a může se stát nejstarší hráčkou, která kdy na turnaji nastoupila. Do Melbourne se Američanka...

2. ledna 2026  9:08

Vejmelka ovládl souboj českých gólmanů, Rittich po pátém gólu střídal

Karel Vejmelka z Utah Mammoth sleduje, jak kolem něj letí puk v utkání s NY...

Konfrontace dvou českých gólmanů ve čtvrtečním programu hokejové NHL vyzněla jednoznačně pro Karla Vejmelku. Jednička Utahu pochytala 20 střel a pomohla k triumfu 7:2 na ledě NY Islanders, za které...

1. ledna 2026  23:47,  aktualizováno  2. 1. 8:39

Matador Engel dostal nový stroj z Číny. Na Rallye Dakar ale bude bez Michka

Milan Engel na duně během Rallye Dakar 2025

Staré „zákony“ už neplatí. Letošní třináctá účast hořicko-litomyšlské stáje Orion–Moto Racing Group na Rallye Dakar bude ve dvou zásadních bodech odlišná od těch předchozích. V jakých?

2. ledna 2026  8:36

Jak na konci roku, tak i v novém. Clippers v čele s Leonardem nebrzdí, daří se i Miami

Kawhi Leonard z LA Clippers smečuje v zápase s Utah Jazz.

Kawhi Leonard potřetí z posledních pěti zápasů v basketbalové NBA pokořil hranici 40 bodů a dotáhl Los Angeles Clippers k výhře 118:101 nad Utahem. Po 41 bodech na Vánoce a 55 bodech z 29. prosince...

2. ledna 2026  7:59

Na mluvení občas nezbývá energie. Jílek o hranicích: Rekordy jsou v mých silách

Premium
Rychlobruslař Metoděj Jílek po závodě na 10 000 metrů v rámci Světového poháru...

Před Vánoci si naordinoval soustředění na inline bruslích v německém Geisingenu. Sedm týdnů před olympiádou. Překvapivé rozhodnutí? „Je to už taková má tradice. Během sezony mi pomáhá na chvíli věci...

2. ledna 2026

Novoroční střelecká bída. Manchester City i Liverpool ztratily, nedaly ani branku

Trenér City Pep Guardiola rozhazuje ruce.

Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize nedokázali zvítězit v Sunderlandu, po remíze 0:0 jejich ztráta na vedoucí Arsenal narostla na čtyři body. Sunderland tak udržel domácí neporazitelnost a v...

1. ledna 2026  18:30,  aktualizováno  23:05

Obhájce Littler na MS suverénně zvládl čtvrtfinále, Polákovi nedal šanci

Luke Littler po vítězství ve čtvrtfinálovém zápase.

Osmnáctiletý Angličan Luke Littler zvládl i čtvrtfinálový souboj a dál živí šanci na obhajobu titulu mistra světa v šipkách. V londýnské Alexandra Palace zastavil nečekané tažení Poláka Krzysztofa...

1. ledna 2026  21:46

Chelsea půl roku po triumfu na MS klubů odvolala trenéra Marescu

Enzo Maresca uklidňuje hráče Chelsea během utkání s Wolverhamptonem.

Od fotbalistů Chelsea byl po roce a půl odvolán trenér Enzo Maresca. Italský kouč s týmem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V této sezoně se však londýnskému celku nedaří, navíc...

1. ledna 2026  13:54,  aktualizováno  20:32

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

1. ledna 2026  19:09

Boxera Joshuu po tragické autonehodě propustili z nemocnice

Jake Paul se brání úderům, kterými ho častuje boxer Anthony Joshua.

Bývalý mistr světa v boxu Anthony Joshua byl v poslední den roku 2025 propuštěn z nemocnice v Nigérii, kde strávil tři dny na pozorování po autonehodě. Informace agentury AP potvrdil mluvčí státu...

1. ledna 2026  18:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rostou Česku obránci pro NHL? Mladíci slyší chválu: Jiříček hraje jako číslo jedna

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

S ohledem na dlouhodobě mizerný stav českých obránců je pohled na juniorskou reprezentaci na šampionátu hokejistů do dvaceti let v Minnesotě příjemně svěží a radostný. Často máte pocit, že jejich...

1. ledna 2026  18:33

Skokanka Indráčková v Oberstdorfu spadla. Jsem v pořádku, ujistila

Česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková v akci. na Turné dvou nocí v...

Česká ženská jednička ve skoku na lyžích Anežka Indráčková měla pád v kvalifikaci na čtvrteční druhý závod Turné dvou nocí v Oberstdorfu. Devatenáctiletá reprezentantka neustála na německém můstku po...

1. ledna 2026  16:43,  aktualizováno  18:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.