Startuje další ročník Dakaru. Macík bude usilovat o obhajobu triumfu

Na Blízkém východě se legendární rallye jezdí od roku 2020. Tentokrát odstartuje v Biše, cíl bude po prologu a 12 etapách v Šubajtá. Závodníky čeká přes 7 700 kilometrů, z toho bude 5 100 km měřených úseků.

Podruhé v historii bude součástí závodu dvoudenní etapa Chrono48, která se pojede hned na začátku - třetí a čtvrtý den. Do čtvrté největší pouště světa Rub al-Chálí rallye zavítá až v jejím závěru.

„Nechali jsme tam to, co vám v minulém ročníku připadalo těžké. Můžete se tedy těšit na relativně dlouhé speciálky, v 80 procentech etap bude 400 až 500 km měřených úseků. Duch rallye bude stejný jako minule,“ uvedl ředitel soutěže David Castera. Organizátoři se zároveň zaměřili na zvýšení bezpečnosti, které by mělo pomoct pět etap s oddělenými trasami pro motocykly, automobily a kamiony.

Mezi automobily obhajuje prvenství španělský veterán Carlos Sainz, který ale po svém čtvrtém dakarském triumfu vyměnil Audi za Ford. S novou značkou na trať vyrazí i pětinásobný vítěz Násir Attíja z Kataru: stejně jako francouzská legenda rallyeového mistrovství světa Sébastien Loeb bude hájit barvy Dacie.

„Být v desítce je léta letoucí něco neskutečného. Když se tam moje jméno objeví, tak si říkám, že je to bomba a jsem nadšený. První pětka je něco, kam jsem se chtěl dostat. Povedlo se mi to, ale asi bych byl špatný sportovec, kdybych to nechtěl posunout dál. Víme, že teoretická šance je,“ řekl agentuře ČTK Prokop, jehož čeká jubilejní desátý start na rallye.

Z českého pohledu bude tradičně hodně sledovaná zejména kategorie kamionů, v níž se vedle Macíka představí například i loni druhý Aleš Loprais nebo Martin Šoltys. „Říká se, že obhajovat titul je horší, než ho získat. Já s tím naprosto souhlasím,“ poznamenal Macík.

Posádka týmu MM Technology pro Dakar 2025 (zprava): Martin Macík (pilot), František Tomášek (navigátor), David Švanda (mechanik).

„Když už vyhrajete, tak buď uspějete v blízkém startu kariéry, kdy jste schopní říct, že je to překvapení, nebo děláte vše pro to, abyste uspěli, a po dlouhých letech je to zadostiučinění, což byl náš případ. Už jsme Dakarů pár odjeli a víme, že to bude úplně jiný Dakar, úplně nový Dakar a vůbec to tak nemusí dopadnout,“ doplnil Macík.

Mezi motocyklisty byl naposledy nejrychlejší Američan Ricky Brabec, české barvy budou vedle Michka hájit například Jan Brabec, Milan Engel nebo David Pabiška.

„Já vždy stojím nohama na zemi, ale mám svoje sny, cíle. Chtěl bych předjet sám sebe, být lepší než desátý. To je můj cíl. Vím, že to nebude vůbec jednoduché, protože je tam spoustu továrních jezdců a nebude jednoduché se mezi nimi prosadit. Už desátá místa, která jsem zajel, byla magická,“ uvedl Michek.

Češi na startu Rallye Dakar 2025