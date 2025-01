Koloc o dceři: Na Dakaru stačí světové špičce, auto i opravuje

„Podle mě asi nejtěžší Dakar, který jsme absolvovali. Trať byla extrémně náročná, mohli jsme dojet líp, mohli jsme dojet hůř. Máme spoustu poznatků, jak dál,“ řekl v nahrávce pro média Martin Koloc, šéf Buggyra ZM Racing.

Co vám udělalo největší radost?

Sekce trucková a T1+ fantasticky fungovaly, všichni dohromady. I v těžkých chvílích panovala v týmu dobrá nálada, všichni bojovali, jak mohli. Tým má silného ducha.

A jak zesílila vaše dcera při svém druhém startu v kategorii Ultimate?

Ve třídě T1+ byla sedmnáctá. Aliyyah jezdecky vyrostla. Dnes víme, že s je schopná jet s absolutní špičkou světa, ale naše auto není schopné se jí rovnat. Chybí nám, ne naší vinou, ale kvůli regulím, ohromné množství výkonu. Co nás nemile překvapilo, byla špatná spolehlivost vozu. Vsadili jsme na Red-Lined EVO3 V8, aby Aliyyah měla spolehlivé, i když méně výkonné auto. A to se nesplnilo, jen jednu etapu jsme měli bez technických problémů.

Jak to Aliyyah v pouhých dvaceti letech zvládala?

Obrazně řečeno si udělala výuční list na mechanika, naučila se spoustu věcí opravovat. To je dobrá stránka mise. Výsledkově jsme nedosáhli, kam jsme si chtěli sáhnout. Alliyyah i její navigátor Sébastien Delaunay odvedli dobrou práci, jsou nesmírně urputní bojovníci, nevzdali nic. Je na straně týmu a automobilky, abychom jim dali v co nejkratším čase výkonnostně lepší a spolehlivější auto.

Jezdíte proti továrním týmům, v čem máte hendikep?

Popularita našeho šampionátu roste. Dneska máme v poli největší automobilky na světě, které utrácejí velké peníze. Vynakládají ohromné úsilí, aby byli nejlepší. A to jsou soupeři, proti kterým stojíme. Nemáme kam dál se posunout. Jsme v nejvyšší a nejprestižnější kategorii, což je složité. Vemte si, že v ní závodí všechny legendy rallye. A my proti nim. Pro mě je to sen i závazek. Sbíráme data z jednoho auta, automobilky ze čtyř nebo pěti, Toyota z osmnácti. To je náš hendikep. Musíme vymyslet metodiku a způsob, jak se s tím vypořádáme, abychom se mohli zlepšovat.

Martin Koloc, šéf týmu Buggyra ZM Racing.

Co pro příští Dakar?

Priorita je dořešit auto pro Aliyyah. Měl jsem s ní jet v Abú Zabí a Číně, ale to se nestane, budu se soustředit na vývoj. Nechci zatěžovat infrastrukturu. Máme turbo auto, ale nechtěli jsme ho paradoxně na Dakar postavit, abychom neriskovali hendikep spolehlivosti. Což bylo špatné rozhodnutí. Po návratu z Číny bude Aliyyah v Evropě intenzivně testovat, pak Maroko a už Dakar 2026. Zatím jsem pozastavil stavbu druhého turbo auta, protože bychom se rozplynuli a nemohli se soustředit na jeden extrémně důležitý úkol.

Jak jste spokojeni s kamiony? Karel Poslední dojel jedenáctý, Martin Šoltys mimo pořadí kvůli technické poruše.

Karel jako nováček Dakaru dojel těžké etapy, obdivuhodné. Zlepšoval se, učil, to byla jeho mise, bezezbytku ji splnil. Položil si základ pro jezdecký růst pro další roky. Martin mě překvapil svou rychlostí, nečekal jsem, že bude schopný jet plno etap kontaktně s nejužší špičkou. Konečně se svezl novou tatrou, na jejímž vývoji se podílel, ale měl smůlu. Příště dostane evoluci stávajícího vozu, Karel přesedne do současného EVO3.