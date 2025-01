Spor na Dakaru, Loprais poslal Prokopa někam: Etapu jsme ti nezkazili

Prokopa zradila technika, kvůli opravě brzd u pravého zadního kola ztratil hodinu a půl.

Jakmile se povedlo jeho ford zprovoznit, jel za několika kamiony. Lopraisem, litevským závodníkem Vaidotasem Žalou a Macíkem.

„Tyhle stroje jedou pomalu, hrozně práší a vůbec nepouští. I když jsou to čeští parťáci, tak fair play tentokrát nula,“ zlobil se Prokop. Později v rozhovoru pro TV Nova dodal, že Macík jej po určité době pustil, ale Lopraise měl před sebou až do finiše.

V něm se s vítězem úterní etapy v kategorii kamionů pohádal.

„Martin Prokop nás osočil, že jsme mu de facto zkazili etapu. To není pravda,“ ohradil se Loprais následující ráno na svém facebookovém profilu.

Prohlášení Aleše Lopraise:

„Kdo sledoval, tak viděl, že jsme jeli neustále vepředu v kategorii kamionů. Viděli jsme, že Martin měl technický problém. Jeli jsme neustále v třicetisekundovém rozestupu se Žalou, s nímž jsme se honili o první místo. Za celou dobu jsme nezaznamenali jediný sentinel,“ vysvětloval Loprais.

Zmíněný sentinel je zařízení, které vysílá signál do kabiny. Když chce závodník předjíždět a upozornění pošle, má druhý účastník povinnost jej pustit. „Protože jsme ale signál nedostali, nebyl důvod,“ pokračoval.

Loprais zmínil, že během jízdy kontroloval také zrcátka a nikoho z kategorie aut za sebou neviděl. Podle jeho názoru sentinel buď Prokopovi nefungoval, nebo se svým autem nebyl dostatečně blízko u kamionu.

„Jsem ochoten zpřístupnit náš onboard, kde bude vidět, že nepřijímáme žádný signál od rychlejšího auta za námi,“ uvedl Loprais s tím, že v cíli etapy došlo mezi ním a Prokopem k ostré výměně názorů.

„Mrzí mě, že to Martin podal tak, jak to podal. Křičel na nás. Musím se přiznat, že jsem ho lidově poslal někam, nemám rád tyhle výlevy na Dakaru,“ popisoval. „Vím, jak to tady může být emotivní, vím, že kluci měli smůlu a špatnou etapu, ale rozhodně nepřijímám, aby se hojili na nás. Martine, nejsme důsledkem tvé zpackané etapy, to se stalo jinde a vy sami víte, kde. Jeli jsme s čistým svědomím.“

Loprais je po vyhrané třetí etapě průběžně druhý se ztrátou necelé čtyři minuty na obhájce triumfu Macíka. Prokop se po zmíněných problémech nachází až na sedmačtyřicáté příčce ve své kategorii.