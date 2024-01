Sáhl jsem si na psychické dno, řekl po potížích na Dakaru motocyklista Romančík

Přesto jezdec týmu Orion Moto Racing Group v tiskové zprávě uvedl, že o odstoupení neuvažoval. Na jeho start se složili i přátelé z blízkého okolí.

„Jsem na sebe hrdý, že jsem tady. Sáhl jsem si na psychické dno,“ řekl po dojezdu Romančík.

Dvaatřicetiletý závodník má za sebou starty v Šestidenní, účastnil se také závodů v USA či Kanadě. Při dnešních potížích byl ale bezradný. „Ráno se mi jelo dobře, začali jsme dunami. Předjel mě jeden z továrních jezdců, tak jsem se ho držel. Najednou na 40. kilometru v dunách, kde nic není, mi motorka zničehonic chcípla. Nevěděl jsem, co dělat,“ popisoval Romančík.

Během prohlídky motocyklu KTM sundal nádrže, zkontroloval elektroniku či svíčku. „Bádal jsem, co s tím. Pak přijel můj týmový kolega Martin Prokeš, který mi podal vstřikovač. V tom písku se mi ho podařilo vyměnit. Už jela dvě nebo tři auta a najednou motorka chytla. Smontoval jsem nádrže a vyjel na trať, kde už projely všechny motorky a čtyřkolky,“ líčil Romančík.

Na 260. kilometru etapy mu ale motorka znovu vypověděla službu. „Rozebral jsem cívky a motorka mi zase chytla. Ujel jsem s ní dalších třicet kilometrů, pak mi to zase chcíplo. Strašná etapa, motorku jsem měl patnáctkrát rozebranou,“ podotkl Romančík.

Musel také výrazně zvolnit. „Zhruba na sto kilometrech do konce jsem zjistil, že když jedu na čtvrt plynu a motorka nemá odpor, tak mi to nějak jede. Dokončil jsem etapu, ale motorka mi v cíli zase chcípla,“ řekl.

Do cíle se dostal po sedmi hodinách. V průběžném pořadí mu patří 71. místo s takřka čtyřhodinovou ztrátou na vedoucího Chilana Josého Ignacia Corneja Florima. „Prodíral jsem se tmou, trvalo mi to sedm hodin, než jsem se dostal do bivaku. Tohle se mi ještě nikdy nestalo. Byl to boj, ale jsem tady,“ uvedl Romančík.

Přestože zvažoval, že by se nechal odtáhnout, myšlenky na odstoupení neměl. Na Romančíkův premiérový start na Rallye Dakar se skládali i lidé z jeho vesnice Fojtka u Mníšku.

„Určitě podporu hodně vnímá, hlavně od rodiny. To ho hodně motivuje. Jarda ukázal, jakým je velkým bojovníkem a to se na Dakaru hodně cení. Teď hlavně řešíme technický stav jeho motorky, konzultujeme to přímo s lidmi z KTM,“ uvedl šéf týmu Ervín Krajčovič.