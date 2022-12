Organizátoři Rallye Dakar potvrdili, že další ročník bude extrémně náročný

Cíl je naplánovaný na 15. ledna na opačné straně Arabského poloostrova ve městě Dammám u Perského zálivu. V průběhu patnácti závodních dnů čeká na účastníky rallye 8549 kilometrů, z nichž bude 4706 měřených.

Po úvodním desetikilometrovém prologu čeká na posádky 14 etap a jeden volný den. V poušti Rub al-Chálí stráví čtyři dny a pojede se zde i maratonská etapa bez asistence mechaniků. „Je to gigantická oblast, ve které je králem písek ve své nejmajestátnější podobě. V dunách,“ řekl ředitel rallye David Castera na dnešní tiskové konferenci v Paříži.

Již v polovině letošního roku pořadatelé avizovali, že další ročník rallye bude výrazně náročnější než ten předchozí. „Požádali jste nás, že chcete delší a těžší Dakar. Dakar s více kilometry, Dakar s více dunami. Přesně takový Dakar 2023 bude,“ prohlásil Castera. Legendární rallye se bude počtvrté v historii konat v Saúdské Arábii a nadcházející ročník bude nejtěžší v tamní lokalitě. „Bude extrémně náročný,“ řekl ředitel pořádající společnosti A.S.O Yann Le Moenner. V první části rallye bude ale trať i kamenitá.

„Splnilo se, co se očekávalo. Máme před sebou asi jeden z nejnáročnějších Dakarů v celé historii. Proč? Protože Empty Quarter (Pustá končina),“ poukázal pilot kamionu Iveco Martin Macík na poušť Rub al-Chálí. „Celý Dakar se rozdělil trošku jinak. Čeká nás 14 etap, ne jako 12 v minulých letech. Do toho maratonská etapa bude až úplně u konce a bude právě v Empty Quarter. Navíc den volna bude až za půlkou rallye před vjezdem do Empty Quarter. Prvních osm etap tak bude hodně rychlých,“ uvedl Macík.

Organizátoři dnes zveřejnili i startovní listinu, ve které nechybí ani zástupci českého motorsportu. Mezi motocyklisty chce zaútočit na elitní desítku Martin Michek, v automobilech touží po výraznějším úspěchu Martin Prokop. Tradičně velké zastoupení mají Češi mezi kamiony. Vedle Macíka, Aleše Lopraise nebo Jaroslava Valtra staršího je s číslem 503 přihlášený i Martin Šoltys v barvách týmu Tatra Buggyra Slovensko.