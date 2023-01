Michek prožil na Dakaru nepříjemnou kolizi. I přesto vylepšil letošní maximum

Motocyklisté se stejně jako závodníci na čtyřkolkách do slavné soutěže zapojili po dnu volna, v sobotu se totiž na rozdíl od ostatních pouze přesunuli do bivaku v Davadmí. Dnes je čekala rychlostní zkouška o délce 346 km.

Michek se v jejím průběhu držel ve druhé desítce pořadí, na čtrnáctém kontrolním bodě byl desátý, v cíli erzety si o místo pohoršil. Na nejrychlejšího Branche ztratil deset minut.

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group zajel nejlepší výsledek i přesto, že hned na začátku měl nepříjemné problémy. „Hned na devátém kilometru nebyla zaznamenána v roadbooku taková větší díra od vody. Takže jsem tam letěl, a to tak, že jsem dopadl do ostré protihrany. S motorkou jsem se zastavil. Šel jsem do komprese s nohama, docela dost. Až jsem je prošlápl. Celkem hodně mě bolí pravá noha,“ uvedl Michek na sociálních sítích.

Z kolize se nějakou dobu vzpamatovával. „Prvních padesát kilometrů jsem měl mžitky, trvalo, než jsem se z toho nějak vyfoukal. Poté jsme chytli dobré tempo, jedenácté místo je perfektní, skvělé. Jelo se mi dobře jak v dunách tak po pistách,“ řekl Michek ještě předtím, než se vydal na více než 400 km dlouhý přejezd do bivaku v Rijádu.