Michek byl na Dakaru třináctý, průběžně zůstává na 23. místě

Sunderlandovi se na 255 měřených kilometrech tolik nedařilo a za dnes nejrychlejším Portugalcem Joaquimem Rodriguesem, který si připsal první etapové vítězství v kariéře, zaostal o 7:30 minuty. Byl pomalejší i než Michek, jehož od prvního místa dělilo 5:27 minuty. Brabec ztratil na Rodriguese více než patnáct minut a aktuálně má na Michka k dobru jen 24 sekund.

„Byla to rychlá speciálka, která se mi líbila. V polovině to byl velký mazec, nicméně držel jsem se a snažil se makat co nejvíc,“ řekl Michek. Etapa se mu líbila. „Byl tam trošku písčitý, malinko tvrdší povrch mezi kameny. V závěru bylo i řečiště. Jsem rád, že jsem v cíli. Držte nám palce, budeme to potřebovat. Dakar je dlouhý,“ dodal jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

.