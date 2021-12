Čeští účastníci Dakaru odletěli do Saúdské Arábie opět společně

Většina českých účastníků Rallye Dakar i letos odletěla do dějiště slavného závodu společně. Dnes ráno před pátou hodinou tak vyrazili do Džiddy v Saúdské Arábii závodníci, mechanici i další členové týmů, které se zapojí do kategorií motocyklů, automobilů i kamionů.