Michek na Dakaru poškodil ráfek a jeho šance na dobrý výsledek mizí

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group byl po 10. etapě rallye osmnáctý, nejlepší z českých zástupců v kategorii motocyklů.

„Tlačil jsem dneska na pilu, chtěl jsem se ještě posunout dopředu. Tahali jsme se s Rickym Brabcem jako psi, jelo se mi krásně, ale udělal jsem malinkou chybu a trošku se mi vzdálil. Tak jsem ho chtěl na planině dojet,“ popisoval Michek na instagramu.

Přehlédl ovšem menší dunu, za kterou byl sráz. „Poslalo mě to do dálky. Byla to šílená rána. Nespadl jsem, ale zničil se mi ráfek. Nemůžu s ním jet, protože bych se zabil. Teď řešíme, co se odehraje,“ doplnil.

Teoreticky by se mohl na start postavit v pátek s vysokou penalizací a soutěž jen dokončit. Nebo by mu mohl dát kolo některý ze soupeřů.