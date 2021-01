Už jsme si smůličku vybrali, věří Zapletal. Jeho auto zůstalo přes noc v poušti

„Auto jsme dotáhli z dun a všechno šťastně dopadlo. Byla to zajímavá zkušenost,“ prohlásil Zapletal v rozhovoru na facebookovém profilu Miloslava Janáčka z týmu Orion Moto Racing Group.

Poslední tři dny byly pro Zapletala i jeho navigátora Marka Sýkoru plné dramatických událostí. „Že na tomto závodě poletím vrtulníkem a poté ještě letadlem do bivaku, to jsem si tedy nemyslel. Je to takový bonus. Bylo to parádní, ale něco podobného jsem určitě nechtěl zažít,“ přiznal Zapletal.

V pátek se pro auto vrátil několik stovek kilometrů a odvezl ho do bivaku. Během volného sobotního dne ho mechanici znovu zprovoznili. „Závadu jsme našli, bylo to vysokotlaké čerpadlo na motoru, které bylo zakousnuté, a tím pádem nám to jelo jen do třiceti procent pedálu. Ta součástka váží 0,7 kilogramu. Možná kdybychom ji měli v autě, mohli jsme ji hned vyměnit a pokračovat, ale na kdyby se nehraje,“ připomněl zkušený pilot, který loni dojel do cíle na šestnáctém místě.

Nic podobného už letos nezopakuje, v celkovém pořadí kategorie aut už se nenajde. Pokračovat však může v kategorii Dakar Experience vypsané právě pro účastníky, které potkají podobné problémy.

„Člověk toho spoustu obětuje, aby se závodu mohl účastnit, a mít možnost jet dál je od pořadatele pěkné. Můžeme se účastnit dalšího závodění – a jestli je to Experience? To, jestli v závodě můžu pokračovat, pro mě má význam a stejnou hodnotu, jako kdybych jel normálně,“ prohlásil Zapletal před startem včerejší maratonské dvojetapy.

Po její první části museli závodníci přenocovat mimo obvyklý bivak a veškerý servis si obstarat svépomocí. Zapletal se Sýkorou dorazili do cíle v Sakace po 737 kilometrech o dvě a čtvrt hodiny za vítězem. „Doufejme, že to všechno klapne a už jsme si nějakou smůličku vybrali,“ věří v úspěšnou druhou polovinu Dakaru závodník z Dřevohostic.