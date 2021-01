ONLINE: Dakar „rozehrál“ poslední třetinu. Posunou se Češi vpřed?

A jaká úterní erzeta bude? Už na konci té pondělní byli závodníci paf z překrásných scenérií a vysokých skal. Teď je trasa z Naúmu zavede k Rudému moři, kde v úvodní části budou kopírovat pobřeží Rudého moře a téměř se dotýkat hladiny. Pak následuje rychlá pasáž a v polovině etapy vjedou do kamenitého pole, kde zase hrozí množství defektů a časovým ztrát při výměně prasklých pneumatik.

Právě takové podmínky příliš nesedí Martinu Michkovi, který dál překvapuje v nabité třídě motocyklů.

„Já osobně nemám rád šutry, v nich jsem raději opatrnější. Nechci, aby mě to tam koplo a hodilo v rychlosti na nějaký kámen. Mám radši písčité pisty. A taky doufám, že ještě budou nějaké duny, protože ty jsme zatím moc neměli,“ přeje si 15. jezdec pořadí. „To umístění je krásné, ale Dakar je nevyzpytatelný, máme před sebou ještě čtyři dny.“

Už ale dnes, kdy na jezdce čeká okruh z Naúmu o délce 579 kilometrů (z toho 465 měřených), touží po posunu vpřed. „Budu se snažit co nejvíc, ale bude to hrozně těžké. Když to srovnám s loňským Dakarem, tak tam už v tuhle dobu bylo deset favoritů mimo. Letos kromě pár jezdců skoro celá špička zůstává. Dám do toho závěru maximum. Když se povede to patnácté místo udržet, bude to pecka.“

Co do výše umístění, nejlepším Čechem zůstává čtvrtý Aleš Loprais v kamionech, o příčku za ním je Martin Macík. Oba tak mohou v poslední třetině ukončit už 12 let dlouhé trvání Čechů na dakarského beduína pro nejlepší trio kategorie. Martin Prokop je osmý v autech, čtyřkolkář Tomáš Kubiena, včera čtvrtý, pak celkově šestý.

Posune se někdo z nich dnes vpřed?