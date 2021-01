ONLINE: Dakar se žene do finiše. Zazáří zase Češi v těžké etapě?

Tentokrát se bude na Dakaru servírovat jen 342 měřených kilometrů (z celkových 583), jenže pořád to je dost, abyste hodně ztratili, abyste zakufrovali či přišli o cenné minuty při opakující se výměně gum.

I cesta z Naúmu do Al Úly totiž bude plná kamení a písku. „Kdo přežije, dočká se za odměnu nejkrásnějšího bivaku letošního Dakaru v nádherném prostředí skal,“ slibuje pak David Castera, ředitel rallye.

Ano, kochat se krajinou je fajn, jenže (nejen) česká špička je tu kvůli výsledkům, ne fotografiím na Instagram nebo Facebook. A tak se zase požene na plný plyn vpřed. Třeba aby Aleš Loprais či Martin Macík zkusili rozbít zatím pevné trio ruských Kamazů v čele kategorie kamionů. Martin Prokop se vynasnaží o něco přiblížit první pětce a Martin Michek klidně zaklepat na desítku nejlepších motorkářů.



„Je to skvělá výchozí pozice – Martin (Michek) je dostatečně motivovaný, aby v následujících dnech uspěl a pohlídal si navigační chyby,“ myslí si Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion MGR.

Ale jsou tu i mety dalších - „přežít“ do pátku. Třeba Libor Podmol je na 35. místě, čtvrtým z českých motorkářů, a přeje si: „Každý den se snažím zajet co nejlíp. Prioritou je dostat se do cíle, protože jak je vidět, i ti nejlepší vypadávají. Před startem jsem chtěl být do čtyřicítky. Tam už jsme. Takže teď to jen udržet. Musím dál dávat pozor na sebe i na motorku, abychom to spolu dotáhli do konce.“

Jeho otci se to před 27 lety nepovedlo. Co jemu?