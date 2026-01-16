Loprais v předposlední etapě Dakaru ztratil, šance na vítězství se mu vzdálila

Loprais vyhrál předešlé tři etapy a ve čtvrtek se mu podařilo snížit ztrátu na Žalu 16:24 minuty. I dnes na tom byl podle mezičasů dlouho lépe, v závěru ale mírně ztratil a klesl z druhého na páté místo. Předstihli ho i třetí Martin Šoltys a čtvrtý Martin Macík, jenž by měl být i nadále průběžně pátý.
Hlavní kategorii automobilů stále kraluje Násir Attíja z Kataru, který byl v pátek nejrychlejší a míří za šestým triumfem na rallye. Na průběžně druhého Španěla Naniho Romu zvýšil náskok na 15 minut. Martin Prokop zajel v etapě třináctý čas s odstupem 12 minut na Attíju a průběžně se posunul na 24. místo.
|
Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat
„Byl to hrozný mazec v nekonečných kamenitých sekcích. Bohužel jsme brzy na obou zadních kolech dostali pomalé defekty, a tak jsme museli zvolnit. Kameny nekončily, takže jsme jedno kolo měnili. Nakonec jsme měli tři defekty, do cíle jsme dojížděli bez rezerv,“ uvedl Prokop na sociálních sítích. Navíc měl problémy s řazením. „Byli jsme rádi, že jsme to projeli,“ dodal.
Mezi motocyklisty je Milan Engel i nadále dvacátý. Nejlepší Čech v kategorii zajel osmnáctý čas a ztratil 38 minut na nejrychlejšího Rickyho Brabce. Americký pilot se posunul do čela pořadí a míří za třetím triumfem v legendární soutěži.
Továrnímu jezdci Hondy se vyplatila čtvrteční strategie. Brabec v závěru minulé etapy zpomalil, aby v pátek nestartoval jako první. Druhého Luciana Benavidese z Argentiny porazil o 3:43 minuty a celkově teď před ním vede o 3:20 minuty.
|
Loprais vyhrál další etapu na Rallye Dakar, mezi kamiony je dál druhý
„Dneska jsem to chtěl odjet stabilně, ale nakonec jsem jel fakt naplno. Závodilo se naprosto brutálně, nečekal jsem to, že takhle do toho všichni půjdou. Já do toho dal maximum,“ řekl Engel, jehož čas zhoršila minutová penalizace za překročení povolené rychlosti.
Jezdec týmu Orion Moto Racing Group tím přišel o možnost posunout se na 19. místo, před sobotou jej od Španěla Josepa Pedra dělí 20 sekund. „Všechno je ještě otevřené. Byla to strašně těžká etapa, hodně kamenitá. Připadalo mi, že tam je 50 procent kamení, hodně se bloudilo. Jelo se furt v řečištích. Jsem unavený, zápěstí mě bolí. Bylo to fakt těžký. Strašně se těším do cíle, ještě tam nejsme,“ dodal Engel.